Tri lampaša za tri ugašena premlada života. Tako danas izgledaju Mlinovi 178, mjesto stravičnog ubojstva troje djece, koje je počinio 56-godišnji Austrijanac Harald Kopitz.

Što se u njegovoj glavi događalo u noći na subotu pokušat će razjasniti policija. Trebat će utvrditi je li bio ubrojiv, pod utjecajem psihofarmaka ili, pak, nekih drugih opojnih supstanci.

Utvrđivanje raspravne sposobnosti

Iako su pojedini mediji pisali kako je Kopitz u KBC Sestre milosrdnice priznao policajcima zločin, RTL doznaje da nije progovorio niti riječi od trenutka kad se probudio, dosad. Službeno, još nije uhićen.

"Onog trenutka kad liječnici procjene da je njegovo psihološko stanje zadovoljavajuće, da on može pratiti tijek postupka, odnosno da je procesno i raspravno sposoban, on će biti predan pritvorskom nadzorniku koji će zasigurno predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora", objasnio je odvjetnik Krešimir Škarica.

Doznaje se da bi iz bolnice Kopitz mogao biti otpušten već u ponedjeljak. Postoji mogućnost da će ga već tada istražitelji odvesti na mjesto zločina kako bi dovršili očevid. No, o tome će odlučiti vještak psihijatar.

"Ukoliko nije funkcionalan i nije sposoban za pratiti raspravu, bit će odveden ili u psihijatrijsku bolnicu Vrapče ili u zatvorsku bolnicu dok traju te okolnosti da on ne može pratiti. Kad se ispune kumulativni uvjeti da on može razumjeti što mu se stavlja na teret, da može angažirati branitelja, da razumije svoju pravnu poziciju,, on će ići u postupak koji je determiniran kaznenim zakonom", rekao je Škarica.

Nastavak crne statistike

Gotovo svake godine u Hrvatskoj barem jedan roditelj ubije vlastitu djecu. Prošle godine četvero roditelja je ubilo svoju djecu, pretprošle godine njih šest, 2018. jedan, a 2017. troje roditelja je počinilo najstrašniji čin, koji ni policajce ne ostavlja ravnodušnima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Ovo je jedna od najvećih tragedija koje policajac uopće može oživjet u svom policijskom poslu. Njima se pruža psihološka pomoć i u ovom trenutku su u rukama stručnih ljudi koji im pomažu da prevaziđu ovu situaciju koja će sigurno ostaviti traga na njima", poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

No, najveći trag će masakr na Mlinovima ostaviti na majci, koja će život nastaviti bez svoje djece.