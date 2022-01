Deveti je dan potrage za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem, koji je nestao u noći s 30. na 31. prosinca u Beogradu. Posljednji je put viđen kako oko 2:30 ujutro bez jakne izlazi iz noćnog kluba Gotik koji se nalazi na desnoj obali Save.

Nekoliko dana kasnije pojavile su se snimke mladića koji trči beogradskim ulicama i pokušava zaustaviti taksi. Matejev otac, Nenad Periš potvrdio je da je njegov sin na snimka pokušao zaustaviti taksi ispod Brankovog mosta. Pojavila se i snimka muškarca koji pliva u Savi, no ubrzo je odbačena mogućnost da bi to mogao biti Matej.

Šestorica prijatelja s kojima je Matej došao na doček Nove godine u Beograd, njegov su nestanak prijavila tek 16 sati kasnije. Policija ih je ispitala na poligrafu i pustila da se vrate u Split. Za to vrijeme, Nenad Periš je ostao u Beogradu i čeka bilo kakve informacije o svom sinu. Tijekom dana je poručio da se bez njega ne vraća kući.

Dva traga koja to nisu

Istraga je krenula prema pretraživanju Save i Dunava kada su prije pet dana na Savskoj promenadi, blizu mjesta gdje je Matej posljednji put snimljen pronađeni vezica tenisica i opušak.

"Nije pet dana dugo vremensko razdoblje. Svakako na tim vezicama moraju ostati i biti pronađeni biološki tragovi. Moje informacije, otkako pratim ovaj slučaj, koji me zaista potresao, govore da forenzičari na licu mjesta nisu ništa pronašli. Oni su pregledali šire i bliže lice mjesta, odnosno, mjesto na kojem bi tragovi trebali biti pronađeni, kako bi se našlo nešto što potječe od Mateja i, koliko znam, tu ništa nije pronađeno.

DNK analize mogu biti gotove za dan-dva, ako je njegov biološki otac dao uzorak, a dao ga je i ako su uopće pronađene njegove vezice. I s opuška se može uzeti, DNK, jer tu ostaje pljuvačka koja je jako potentan trag", rekao je forenzičar Časlav Ristić, prenosi Blic.

Što krije Gotik?

Istaknuo je da se uzrok Matejeva nestanka ne nalazi na obali Save, već u klubu Gotik u kojem je boravio prije nestanka.

"Ovdje je samo stavljanje naglaska na to da se vidi je li Matej i na kojem dijelu obale ušao u vodu. Mi se sad ovdje bavimo posljedicom, ali uzrok je u restoranu. Zbog čega je on trčao, to znaju njegovi prijatelji. Kod njih se nalazi uzrok. Oni trebaju znati jesu li tu večer pili alkohol, konzumirali drogu, zbog čega je on izašao… I na kraju krajeva, onaj protok vremena otkada su oni vidjeli da ga nema pa do sutra popodne kada su prijavili policiji je veliki protok vremena i za forenzičare, jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom razdoblju", rekao je forenzičar.

Istaknuo je da je lako moguće da njegovi kolege ne nađu ništa. "Objektivno, ako gledamo, ovdje on i nije morao ostaviti nijedan biološki trag, ako gledamo snimke. To su tragovi upravo na mjestu gdje je on možda ušao u vodu, tragovi papilarnih linija, otisci prstiju ako se uhvatio za ogradu da je preskoči. Međutim, ti se otisci s obzirom na protok vremena i veliki broj ljudi koji se možda tu poslije uhvatio, više ne mogu naći. Forenzičari zato pregledaju širu i bližu okolinu mjesta da bi pronašli te tragove.

Moguće je da nema nikakvog traga. Ako je trčao, ako je uopće ušao u vodu. On je došao stepenicama i ušao u vodu ili upao preko ograde. Koji tu tragovi mogu ostati? Jedino ako se hvatao za ogradu ili mu je ispao neki komad odjeće. Upitno je je li on ušao vodu ili nije, jer sigurnosne kamere nisu zabilježile njegov ulazak u vodu", istaknuo je Ristić.

'Mogao je potonuti za minutu'

Osvrnuo se i na snimku "plivača" iz Save. Tvrdi da njegovi kolege moraju istražiti snimku i utvrditi radi li se zaista o Mateju. Ristić je istaknuo da muškarac sa snimke dobro pliva i ne djeluje kao da je alkoholiziran. Jedino mu je čudno što je plivao od obale prema sredini rijeke.

"Ključne tragove je trebala obraditi operativa u razgovoru s prijateljima, ali nekog kriminalnog događaja ovdje nema. Samo se traži mlad čovjek koji je nestao i ako se on pronađe, a nadam se da će biti pronađen živ, sva ova priča će se rekonstruirati. Policija radi to što radi i nema tu trenutno druge mogućnosti. Njihovo je da rekonstruiraju događaje i krenu u potragu. Ali, Sava je bila brza, voda je hladna, teško bi netko mogao isplivati, on bi morao potonuti nakon minute od ulaska u vodu", zaključio je forenzičar Ristić.