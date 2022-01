Nenad Periš, otac nestalog Mateja u Beogradu je te čini sve kako bi pomogao u potrazi za svojim sinom. Ističe kako vjeruje srpskoj policiji , a kao primjer navodi i dva detalja.

"Policija me u petak nazvala i tražila da im potvrdim je li Matej imao bijele ili plave tenisice. Imao je bijele koje su sa strane imale plavo slovo V. Ja sam im proslijedio fotografiju tenisica kakve je imao i Matej, jer ja imam iste takve. On je nosio broj 44/45 ovisno o modelu, a ja nosim broj veće. Pitali su me to zato što su tijekom potrage našli plave tenisice", rekao je za Jutarnji Nenad Periš.

Iako se potraga smanjuje opsegom, policija i dalje intenzivno provjerava svaki trag,

'Uvjerio sam se da i dalje tragaju'

"Ja sam i u subotu bio na mjestu potrage i uvjerio sam se da i dalje tragaju za Matejom. Ja ih ne pitam pojedinosti, pa ih tako nisam pitao ni gdje i kad su našli te plave tenisice, kao ni za vezicu tenisica koja je nađena. Što se tiče opuška, mogu samo reći da Matej nije bio pušač", kazao nam je Nenad Periš.

Međutim, ako je na opušku izuzet trag DNK, policija koja sada ima sekvencioniran DNK Nenada Periša može ustanoviti poklapa li se taj trag sa Matejevim.

"Ja sam uvjeren da policija u Srbiji poduzima sve da se Matej pronađe, zahvalan sam im na svemu što čine", kaže.

Kamera ga samo ovlaš snimila

Ono što je ključno i na što zasad nema odgovora je što se dogodilo i zašto je Matej napustio Gotik 30. prosinca u 1.20 i društvo s kojim je bio tu večer. Nije ponio ni jaknu što ukazuje na to da se namjeravao vratiti u klub. Posljednja ga je snimila kamera restorana "Sava Nova" na šetnici uz Savu i to samo djelomično jer prvenstveno snima perimetar terase. Na temelju ostalih snimaka nadzornih kamera i po baznim stanicama mobitela rekonstruirano je njegovo kretanje.

Ali, ostaje misterij tih 17 sati od trenutka Matejova izlaska iz "Gotika" dok trenutka kad njegovi prijatelji dolaze u policiju i prijavljuju njegov nestanak. Dotada je Mateja na mobitel više puta zvao otac, a na dan nestanka s Matejom je razmijenio devet poruka.