Već više od tri tjedna traje potraga za nestalim Matejem Perišem u Beogradu, a mnoge je Dubrovčane slučaj nestalog Splićanina podsjetio na kobni nestanak mlade Australke Britt Lapthorne koja je iz Melbourne u Dubrovnik doputovala 17. rujna 2008. godine, piše Dubrovački dnevnik.

Dvadesetogodišnjakinja je odsjela u apartmanu na Babinom kuku te je istog dana otišla u obilazak grada nakon čega joj se izgubio svaki trag. Posljednji je put viđena u noći na 18. rujna u klubu "Fuego" na Pilama. Njezin nestanak prijavio je vlasnik apartmana, a tijelo nesretne djevojke pronađeno je 18 dana nakon nestanka u moru na predjelu Boninova.

Obdukcijom je utvrđeno da Britt nije umrla nasilnom smrću, no njezina obitelj tvrdi suprotno. Godinama nakon nestanka smatrali su da slučaj nije riješen i da postoje osobe koje znaju što se dogodilo.

Tadašnji voditelj Odjela općeg kriminaliteta u PU dubrovačko-neretvanskoj koji je vodio potragu u slučaju nestale Australke bio je, sad već umirovljeni, Ante Židić. Dubrovačkom dnevniku kazao je da je slučaj nestale djevojke ubrzao odluku o umirovljenju te da mu je bio najteži slučaj u karijeri.

'Sve ukazuje na to da situacija nije bila ok'

Židića je slučaj nestalog Mateja podsjetio na nestanak Britt Lapthorne. Ipak, ističe da su situacije različite.

"Ne znam točne informacije, ali prema snimkama koje sam vidio u medijima, čovjek može zaključiti kako nešto nije u redu kada vidi nekoga da zimi trči ulicom u kasno doba bez jakne. Sve to ukazuje kako situacija nije bila ok. On je očito bio pod stimulansima ili je bježao od nekoga, a uz to nije išao na pješački prijelaz ili nogostup. Još jednom naglašavam kako ne znam detalje, to znaju oni što su uključeni u potragu", kazao je Židić.

Komentirajući odnos medija prema slučaju nestalog Mateja, Židić je kazao da se istraga ne može voditi na način da se paralelno u medije puštaju informacije. "To se može tumačiti na razne načine, a i situacija se može nenadano okrenuti. Ljudi koji vode potragu sigurno su razgovarali s brojnim akterima ovog slučaja i s tim informacijama ne idu vani", rekao je.

'Gorak okus'

Prisjetio se pritom ponovno slučaja nestale Australke, rekavši da, bez obzira što je dobio priznanja za svoj rad, a hrvatska i australska policija dokazale kako nije bilo tragova nasilne smrti, ostao je "gorak okus" zato što su ih mediji "razapeli", a i roditelji su smatrali da nisu dovoljno napravili. Židić je dodao da je potraga bila jako opsežna te je bilo angažirano mnogo ljudi. "Od interventne policije, temeljne i specijalne, bili su tu ronioci, HGSS... Pretraživalo se cijelo područje Dubrovnika, Mokošica, Osojnik, Srđ... Gledalo se sve - od strujanja i temperature mora, pretraživao teren, bili su uključeni i ronioci koji su više puta pretražili podmorje".

Što se tiče tehnologije, navodi da se išlo u korak s vremenom. Prema njegovim riječima, policija je provjeravala sve mobitele koji su u to vrijeme bili na Pilama te je rekonstruirano njezino kretanje dan prije nestanka. Ispitano je i društvo koje je bilo s njom.

Navodi da su imali problema s nadzornim kamerama jer to područje nije bilo pokriveno, a jedna na Pilama nije radila. Putem kamera, kazao je Židić, nisu mogli previše toga dokazati i utvrditi. "Potraga je trajala sve dok se nakon nekog vremena nije javio čovjek koji je ribario kod Boninova. On je pronašao ostatke tijela te je utvrđeno kako je riječ o nestaloj Britt Lapthorne", prisjetio se za Dubrovački dnevnik Ante Židić.