Drogirani policajac pucao po Puli pa prijetio kolegi: Pokušao je sve prikriti

Pulska policija imala je pune ruke posla s jednim od svojih. Kriminalističko istraživanje pokazalo je da je 26-godišnji policajac, dok je bio izvan službe, 7. studenoga usred bijela dana pucao iz službenog pištolja po Puli.

Sve je počelo oko 14 sati u Santoriovoj ulici. Mladi policajac sjeo je za volan automobila pulskih registracija, a uz njega je bio 33-godišnji državljanin Srbije. U jednom trenutku, potpuno bez razloga, 26-godišnjak je kroz prozor izvadio pištolj i ispalio hitac u zrak. Time je, kažu iz policije, doveo u opasnost živote i imovinu građana.

Nakon pucnja dvojac je stao, zamijenio mjesta i nastavio vožnju gradom. No, tu nije stao. Oko pola sata kasnije, na Cesti prekomorskih brigada, policajac je ponovno posegnuo za pištoljem. Ovaj put njime je prijetio 43-godišnjem kolegi koji se vozio iza njih, a s kojim, prema policiji, već neko vrijeme ima nesuglasice.

Pokušao prikriti incident

Kad su se razdvojili, 33-godišnji suvozač pokušao je prikriti tragove cijelog incidenta. Napadnuti policajac podnio je prijavu, policija je brzo reagirala i uhitila dvojac.

Prilikom privođenja, 26-godišnjak je ponovno bio za volanom pa su ga policajci testirali na alkohol i droge. Alkotest je bio negativan, ali test na droge – pozitivan. Zbog toga će, uz kaznenu prijavu, dobiti i prekršajnu zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Obojica su privedena u pritvor, a slučaj je predan državnom odvjetništvu. Iz Policijske uprave istarske poručuju kako je njihov kolega udaljen iz službe te protiv njega pokreću disciplinski postupak.

