Kontroverzni osječki poduzetnik i bivši vlasnik Osijek-Koteksa, Drago Tadić, uhićen je početkom lipnja zajedno s trojicom sudaca tamošnjeg Županijskog suda, zbog navodnog primanja mita od odbjeglog bivšeg izvršnog predsjednika Dinama, Zdravka Mamića. Mamić, koji je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, sam je priznao da je podmitio Darka Krušlina, Antu Kvesića i Zvonka Vekića, kako bi osigurao nižu kaznu.

Otkrio inkriminirajuće detalje?

No, tu je svoje prste imao i Tadić koji se nerijetko družio s Mamićem i kompromitiranim sucima. Njemu je Županijski sud u Zagrebu odredio jednomjesečni istražni zatvor, koji je nakon 20 dana ukinut. Zanimljivo, Tadiću je sud ukinuo istražni zatvor za sve elemente, osim za opasnost od bijega, za što mu je odredio jamčevinu od pola milijuna kuna, koju je on uplatio. Prije toga, zatražio je i oprosnicu koja mu je odbijena.

Zanimljivo je da se USKOK tada nije žalio na odluku suda, pa se nagađalo da je Tadić "propjevao" pred istražiteljima i otkrio sve inkriminirajuće detalje "posla" između Mamića i osječkih sudaca.

Od svjedoka do okrivljenika

Prije toga je medijima opisao kako su se osječki suci družili sa starijim Mamićem, ali i primopredaju sata kojeg je kao poklon dobio sudac Krušlin. Nagađalo se kako je dio mita prevezao upravo Tadić, a on je to potvrdio na dopunskom ispitivanju USKOK-a.

"U vrijeme dok sam ja boravio u BiH, više sam se puta sastajao s Mamićem i on mi je rekao da je sve dogovorio s USKOK-om i pitao me hoću li mu ja biti svjedok. Ja sam rekao da hoću, ali pod uvjetom da ja ne budem kazneno gonjen, jer sam znao da sam bio nosio 100.000 eura. Zdravko je rekao da je sve dogovoreno na najvišem nivou i da ću ja biti samo svjedok. Eto. Tako se taj događaj dogodio da sam ja danas okrivljenik", iznio je svoju obranu Tadić, prema pisanjima Jutarnjeg.

Bila su dva sata

Potvrdio je i priču o satu, uz dodatak da je postojao i drugi sat. Naime, Tadić je istražiteljima ispričao da je slučajno naletio na primopredaju u loži maksimirskog stadiona, gdje su se okupili Mamić. novi direktor Osijek-Koteksa Zoran Škorić, suci Vekić i Krušlin te upravitelj osječkog zatvora Ljubo Pribić.

"Meni je Ljubo Pribić ispričao da su bila dva sata, odnosno da je Vekić bio ljubomoran zato što je Krušlin dobio sat, a on ne, pa da je Mamić donio i njemu sat u Osijek te je predao taj sat u WC-u za Vekića, no primopredaju je vidio USKOK-ov tužitelj Sven Mišković", prepričao je Tadić.

Utakmica u Liverpoolu

Dodao je i da je čuo kako Vekić uvjerava Mamića da mu po rasporedu može suditi jedino Krušlin, što je ovoga oduševilo. Pričao je i o razgovorima Mamića i Vekića na utakmici u Liverpoolu. Tada je, kaže, Mamić čuo od bivšeg nogometnog suca, Željka Širića da mu spremaju osudu, pa je i Vekića pozvao u Liverpool, a njemu se na utakmici pridružio i Tadić.

"Mamić je tražio da dovezem Vekića na benzinsku pumpu u Sesvetama, što sam ja i učinio. Izašao sam iz svojeg auta, a u auto su sjeli Zdravko Mamić i Vekić i razgovarali su oko pola sata. Vekić mi je ponovio priču da Mamiću netko govori da će biti osuđen. Na to mu je Vekić rekao da je to lažna uzbuna", prepričava Tadić te dodaje da je dva dana kasnije Mamić pobjegao u BiH.

Vrećica i dva kartona vina

Opisao je i primopredaju 100.000 eura, koje je od Mamića preuzeo za Vekića. "Krajem kolovoza me nazvao Mamić i rekao da ima neki novac za Vekića i da li bi mi to bio problem da mu odnesem. Radilo se o 100.000 eura. Rekao sam mu da nije problem, ali da tražim da to ostane diskretno. Mamić mi je rekao da se ne brinem, da će biti diskretno jer su u pitanju suci. Po novac sam otišao na Dinamov stadion. Vlatka me čekala i dala mi vrećicu i dva kartona vina. Kad sam stigao u Osijek, Vekić mi je rekao da su vina za Krušlina, a da je novac 50.000 eura za njega, a 50.000 eura za suca Kvesića", ispričao je Tadić.

Mamić je tražio od Kvesića da mu potvrdi je li dobio svoj dio novca, a Tadić kaže da mu je to potvrđeno. "Rekao mi je da ga je Mamić spasio", kratko je dodao Tadić. Osim toga, Mamić je Krušlinovoj djeci osigurao potpisane dresove Sergija Ramosa, Luke Modrića i Matea Kovačića iz Real Madrida.

Opisao je i detalje druženja u kleti Željka Dolačkog u Buševcu. "U jednom trenutku sam vidio da je nastao neki problem. Mamić je počeo urlati da će ubiti Krušlina, da mu je Krušlin rekao da to ne ide kako je on zamislio i da će ga on osuditi", ispričao je Tadić istražiteljima, po pisanjima Jutarnjeg.