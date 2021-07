Županijski sud u Zagrebu ukinuo je istražni zatvor osječkom poduzetniku Dragi Tadiću, jer je on uplatio pola milijuna kuna jamčevine, doznaje Dnevnik.hr. Tadiću je istražni zatvor određen 10. lipnja zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ponavljanja kaznenog djela i mogućnosti bijega.

Naknadno je istražni zatvor ukinut na sve točke, osim na opasnost od bijega, gdje je određena jamčevina. USKOK se na tu odluku, zanimljivo, nije žalio. To bi moglo značiti da je Tadić istražiteljima priznao sve inkriminacije. No, njegov odvjetnik Rafael Krešić to nije potvrdio.

Još od ranije je poznato da je Tadić bio spreman ispričati sve što zna o tome kako je Zdravko Mamić podmićivao suce Županijskog suda u Osijeku, Darka Krušlina, Antu Kvesića i Zvonka Vekića, protiv kojih je USKOK, istog dana kad je Tadić završio u istražnom zatvoru, donio rješenje o provođenju istrage. Tog je dana pokrenuta i istraga protiv braće Mamić.