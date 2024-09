Okrutni ubojica Antonije Bilić, Paravinja ima pravo tražiti da ga puste na slobodu

Dragan Paravinja osuđen je na 20 godina zatvora za pokušaj silovanja i ubojstvo Antonije Bilić iz Kričke kraj Drniša 2011. godine. Vrhovni sud prepolovio je prvostupanjsku presudu kojom je osuđen na 40 godina na 20 godina zatvora, piše Rijeka Danas.

Sud je presudu donio 2017. godine, a vrijeme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru Paravinji se zbraja u kaznu. Nakon odslužene dvije trećine kazne, osuđenik može tražiti da ga se pusti na slobodu. Paravinja je dvije trećine kazne odslužio, ali teško je povjerovati da bi ga sud pustio na slobodu nakon brutalnog zločina.

Antonija Bilić nestala je na 7. lipnja 2011. godine. Posljednji put je viđena na Čikolskome mostu, a njeno tijelo pronađeno je 15 mjeseci kasnije, 28. studenog 2012. godine na parkiralištu kraj državne ceste u selu Modruš kraj Josipdola, blizu mjesta gdje je 7. lipnja u 15.40 sati posljednji put lociran signal njenog mobitela. DNA analizom potvrđeno je da posmrtni ostaci pripadaju nesretnoj djevojci. Paravinja je uhićen u Banja Luci 26. studenog 2011. godine.

"Molim vas, kažite mojoj ženi i sinovima da je nisam silovao", rekao je policajcima tada na ispitivanju. U nazočnosti dva odvjetnika priznao je ubojstvo, ali tvrdio da nije silovatelj. Vidio ju je na cesti dok je stopirala.

"Primijetio sam da je bila lijepa, crne duže kose i da je na sebi imala farmerice i majicu, ne mogu se sjetiti koje boje, dok je o ramenu držala žensku torbu", ispričao je Paravinja policajcima kako je sreo nesretnu djevojku. "Hoćeš li sa mnom za Zagreb?", dobacio joj je kroz prozor. Rekla mu je da ide u Split. Okrenuo je kamion i poveo je. Tijekom neobaveznog razgovora počeo joj se nabacivati.

Policajcima je objasnio kako je zaustavio kamion jer je zapravo želio prijeći na stranu djevojčina sjedišta. Antoniju je to uzrujalo pa ju je pokušao smiriti. Tvrdio je da joj je zbog toga i nudio da izađe iz kamiona. Djevojka je odbila poziv pa je Paravinja s njezine strane ušao u kamion. Antonia je u tom trenutku bezuspješno pokušavala otvoriti vozačeva vrata kako bi pobjegla. Nažalost, nije uspjela.

"Počela je da me psuje i vrijeđa. Uspjela me nekoliko puta odgurnuti nogom od sebe. U jednom je trenutku pokušala da izađe iz kabine pored mene i dalje me glasno psujući. U tom sam trenutku izgubio živce", ispričao je Paravinja svoju verziju zločina. To je bio trenutak kad je ubio djevojku. Tvrdio je da je bacio njezino tijelo u vodu.

Šibenski vatrogasci su isušili jezero Brljan kraj Oklaja, s čijeg je mosta Dragan Paravinja navodno bacio nestalu Antoniju Bilić, ali u njemu policija ni HGSS sa psima nisu našli tijelo ni išta što bi koristilo u istrazi.

Tijelo je na kraju pronađeno na ugibalištu za kamione u zaseoku Fulaja kod sela Modruš. Ugibalište na kojem su našli kostur bilo je pretvoreno u obično smetlište. Uzrok smrti nikada nije otkriven.

