Otkriveno kako je poginuo nagrađivani policajac: 'Od siline udara preminuo na mjestu'

Splitski DORH objavio je rezultate očevida prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao policijac na motociklu. Nesreća se, podsjetimo, dogodila u petak u Splitu oko 12:30 sati.

"Prema dosad prikupljenim podacima, u prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo marke "VW Passat " kojim je upravljao vozač (2004.) i vozač motocikla marke "Suzuki" (1969.). Vozač osobnog vozila marke "VW Passat" tijekom vožnje poduzeo je u jednom trenutku radnju skretanja ulijevo, prilikom čega je došlo do sudara s vozačem motocikla marke "Suzuki". Od siline udara vozač motocikla marke "Suzuki" preminuo je na mjestu događaja", priopćili su.

Pisali smo ranije, kako je život izgubio Željko Perišić, prometni policajac PU splitsko-dalmatinske, stanovnicima Splita i okolice poznatiji po nadimku Dugopoljac.

Nagrađivani policijac

Za svoj prepoznatljivi angažman u radu Perišić je dobio 2019. godine posebnu nagradu povodom Dana policije. "U policiji sam 28 godina, od toga kao motociklist radim 23 godine i mogu reći da volim svoj posao, koji pokušavam obavljati stvarno temeljito. Na sve jednako primjenjujem zakon da bih zaštitio građane i kako bi bilo što manje stradalih na cestama. To mi je želja i ništa drugo", kazao je tada za Slobodnu Dalmaciju.

"Stave kacigu, a ne zakopčaju je. Ne daj Bože da padnu, to ljudima pokušavam stalno dokazati. U ovom poslu sam, kako kažu, najgori policajac, koji ne oprašta, ali sam, s druge strane, siguran da sam tako spasio mnogo života, samo što ljudi više vide negativnu stranu nego onu pozitivnu. Znam da su kazne velike, ali moj je cilj što manje stradalih. Vidio sam mnogo prometnih nesreća, to je šok, znate, i ljudi bi to trebali vidjeti da bi shvatili da moraju poštovati propise. Samo pomalo, bolje i voziti dvije minute dulje, ali doći obitelji živ i zdrav", poručio je tada Perišić.

