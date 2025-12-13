FREEMAIL
OGLASIO SE DORH /

Vjeroučitelj Pokupec pušten na slobodu, ali ne smije se obratiti susjedu!

Vjeroučitelj Pokupec pušten na slobodu, ali ne smije se obratiti susjedu!
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništva u Bjelovaru je, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, odredilo osumnjičeniku mjeru opreza zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom

13.12.2025.
9:12
danas.hr
Slavko Midzor/pixsell
Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je i pustilo na slobodu vjeroučitelja Ivana Pokupca, kojeg je policija uhitila zbog kaznenog djela prijetnje. 

Postoji osnovana sumnja da je Pokupec u srijedu, u mjestu pokraj Križevaca, uputio prijetnje muškarcu. Prema pisanju medija, radi se o njegovom susjedu. 

"U namjeri da ustraši žrtvu - hrvatskog državljanina (rođ.1959.), koji se nalazio u svom osobnom automobilu, prolazeći svojim vozilom pored njega uputio mu riječi ozbiljne prijetnje, što je kod žrtve izazvalo osjećaj straha za vlastiti život i sigurnost", priopćili su iz DORH-a.

Zabrana prilaska 

Iz DORH-a su naveli i da se radi o članku 139. stavka 2. kaznenog djela prijetnje, za što je predviđena kazna zatvora do tri godine.

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništva u Bjelovaru je, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, odredilo osumnjičeniku mjeru opreza zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom.

Podsjetimo, Pokupec je početkom prosinca prekršajno prijavljen zbog remećenja javnog reda i mira te spokojstva građana na društvenim mrežama, šireći lažne vijesti o napadu na časnu sestru.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva kazna prijeti ljudima koji su širili lažne vijesti o časnoj? Evo što kažu odvjetnici

Ivan PokupecVjeroučiteljPrijetnjaDorh
Vjeroučitelj Pokupec pušten na slobodu, ali ne smije se obratiti susjedu!