Vjeroučitelj Pokupec pušten na slobodu, ali ne smije se obratiti susjedu!
Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je i pustilo na slobodu vjeroučitelja Ivana Pokupca, kojeg je policija uhitila zbog kaznenog djela prijetnje.
Postoji osnovana sumnja da je Pokupec u srijedu, u mjestu pokraj Križevaca, uputio prijetnje muškarcu. Prema pisanju medija, radi se o njegovom susjedu.
"U namjeri da ustraši žrtvu - hrvatskog državljanina (rođ.1959.), koji se nalazio u svom osobnom automobilu, prolazeći svojim vozilom pored njega uputio mu riječi ozbiljne prijetnje, što je kod žrtve izazvalo osjećaj straha za vlastiti život i sigurnost", priopćili su iz DORH-a.
Zabrana prilaska
Iz DORH-a su naveli i da se radi o članku 139. stavka 2. kaznenog djela prijetnje, za što je predviđena kazna zatvora do tri godine.
Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništva u Bjelovaru je, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, odredilo osumnjičeniku mjeru opreza zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom.
Podsjetimo, Pokupec je početkom prosinca prekršajno prijavljen zbog remećenja javnog reda i mira te spokojstva građana na društvenim mrežama, šireći lažne vijesti o napadu na časnu sestru.
