Detalji stravične nesreće u Zagrebu: poginuo je maloljetni srednjoškolac, 18-godišnja djevojka u teškom stanju prevezena u Vinogradsku

U stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć 20 minuta prije ponoći na raskrižju zagrebačke Selske ceste sa Prilazom baruna Filipovića, život je izgubio maloljetni srednjoškolac koji je upravljao motociklom, dok je njegova 18-godišnja suputnica u teškom stanju završila u KBC Sestre milosrdnice, piše Jutarnji list .

Prema policijskom izvješću, maloljetnik je oko 23,40 sati vozio se na Yamahi Prilazom baruna Filipovića te je dolaskom do Selske ceste, ušao u raskrižje kroz crveno svjetlo na semaforu, nakon čega je udario u Peugeot kojeg je 21-godišnjakinja vozila po Selskoj cesti u smjeru juga i za koju je na semaforu toga trenutka bilo upaljeno zeleno svjetlo. Od siline udarca, motocikl je odbačen u smjeru istoka na lijevi bočni dio Golfa za čijim je upravljačem sjedio 33-godišnjak koji se kretao istočnim kolnikom Selske u smjeru sjevera i koji je, također, ušao u raskrižje na zeleno svjetlo, piše Jutarnji list .