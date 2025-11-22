Gorila policija u Kinu: Objavili detalje, zna se kako je buktinja krenula

STIŽE POPIS /
PU šibensko- kninska dovršila je kriminalističko istraživanje i objavila uzrok požara koji je sinoć izbio u kuhinji Policijske postaje Knin.
Do požara je došlo uslijed tehničkog kvara na hladnjaku, a potom se vatra proširila na ostale električne aparate te kuhinjske elemente.
U požaru nitko nije ozlijeđen, a visina materijalne štete još nije utvrđena.
Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i kazali su da je gorjela jedna prostorija, dok su ostale začađene.
