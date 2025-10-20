Buknula zgrada u noći, vatrogasci našli užasan prizor: Još ne znaju tko je to

Kasno sinoć u 23.57 sati Županijski vatrogasno-operativni centar Primorsko-goranske županije zaprimio je dojavu o požaru objekta u Bribiru.

Po dolasku na teren, vatrogasci su zatekli prizemnu zapuštenu građevinu u plamenu, a unutar objekta pronađeno je tijelo preminule osobe, potvrdili su iz službe.

U gašenju požara sudjelovalo je deset vatrogasaca s četiri vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Crikvenica i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir.

"Požar je lokaliziran u 3.10 sati, a potpuno ugašen u 3.22 sata", izvijestili su vatrogasci.

Uzrok požara i identitet preminule osobe još se utvrđuju, a očevid provodi policija u suradnji s nadležnim službama.

