Biciklist udario u teretno vozilo u Vodicama, teško je ozlijeđen

U Vodicama se danas dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena. Policija je izvijestila da se radi o biciklistu koji je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život.

"Prometna nesreća se dogodila oko 13.02, 55-godišnji biciklist kretao kolnikom županijske ceste ŽC 6086. Dolaskom do četverokrakog raskrižja skretao je u lijevo na nerazvrstanu cestu označenu kao biciklistička staza. No, prethodno se nije uvjerio da li može sigurno skrenuti. Učinio je to bez izazivanja opasnosti po ostale sudionike u prometu i imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja", priopćili su iz policije.

Biciklist je s lijeve strane udario u prednji desni dio teretnog vozila. Iz policije napominju da je vozač (65) teretnog vozila prije dolaska do raskrižja započeo je pretjecanje bicikla, na mjestu gdje je to dozvoljeno.

"U Općoj bolnici u Šibeniku 55-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 55-godišnjaka bit će podnesen obavezni prekršajni nalog", izvijestili su iz PU šibensko-kninske policije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni svijet zavijen u crno nakon smrti Pokrivača

Tekst se nastavlja ispod oglasa