Analiza DNK potvrdila je da je leš muškarca pronađen u srijedu ujutro na Adi Huji u Beogradu pripada Mateju Perišu. U preliminarnom izvješću obdukcije navodi se kako je uzrok smrti utapanje te da na tijelu nema tragova nasilja. Iako je to rasvijetlilo neke stvari i dalje nema odgovora na važnija pitanja. Na njih bi ipak trebao odgovoriti nastavak obdukcije koja se provodi na beogradskom Institutu za sudsku medicinu "Milovan Milovanović", gdje se svake godine obradi desetak leševa izvučenih iz Save ili Dunava.

Ovisno o tome koliko je tijelo dugo boravilo u vodi, a ovdje govorimo o četiri i pol mjeseca, ovisi i količina podataka koja raznim analizama može biti otkrivena.

"To su promjene koje se nazivaju saponifikacija i truljenje odnosno pseudomiceracija. To su sad neki stručni termini, nisu toliko bitni. Dakle, te promjene mijenjaju normalan izgled tkiva. One mogu obrisati neke nalaze koji bi za nas bili značajni za tumačenje. Naravno, svaku obdukciju morate raditi pažljivo, a ovdje morate otvoriti 'četvore oči' da biste mogli sve to rastumačiti", rekao je za RTL voditelj Instituta, Đorđe Alempijević.

Razne metode identifikacije

Na stepenicama koje od mola na Dunavu vode prema kopnu uočena je tekućina nalik na krv. No, stručnjaci tvrde da se ne radi o krvi nego o tekućini slične boje koja nastaje truljenjem. Pri visokim temperaturama ona se pojavljuje u velikim količinama, a samo truljenje tijela komplicira analizu.

"Prije svega, misli se na pojedine metode identifikacije koje postaju onemogućene ili su znatno otežane. Ne može se prepoznati to tijelo od strane rodbine. U sljedećoj fazi postaje nemoguće uzimati otiske prstiju i prepoznati ih po metodi daktiloskopije. Ali ako budu i ozljede, najveći je problem jesu li te ozljede nastale za života ili posmrtno", objasnio je Dušan Vapa, voditelj centra za sudsku medicinu, toksikologiju i forenzičku genetiku Kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu.

Dvije faze analize

Zasad ništa od navedenog nije bilo slučaj s Matejevim tijelom. Nakon posebnih pregleda tijekom obdukcije, slijedi još jedna faza prikupljanja podataka.

"Mi imamo, recimo, mogućnost da uradimo mikroskopske pretraga. Dakle, da pogledamo uzorke organa i tkiva, jer nekada nešto nije moguće vidjeti golim okom, već samo pod mikroskopom", govori Alempijević.

Pregledava se, primjerice, staklasta tekućina u oku koja sporije trune. Uzorci organa, najčešće jetre ili bubrega, pak, daju odgovor na pitanje je li u organizmu bilo lijekova, otrova ili droga.

"Obično utjecaj lijekova, droga, otrova ne mora biti vidljiv niti mikroskopski niti golim okom nego ćete ga potvrditi kemijsko-toksikološkom analizom", zaključio je Alempijević.

Nenad Periš: 'Ovo mi je najgori dan u životu'

Nakon teških vijesti iz Beograda javio se i Matejev otac, Nenad Periš. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrio je kako se osjeća nakon što je tijelo njegova sina ipak pronađeno.

"Čovjek koji izgubi nekoga kao što sam ja izgubio svog Mateja ima samo jednu nadu, a to je da mu bude što bliže. To će se jednom dogoditi, ja ne znam kada, ali će se dogoditi. Moje misli i moji pogledi uvijek će tražiti moga sina i uvijek ću htjeti da mu budem što bliže. Mi moramo nastaviti živjeti ovdje na zemlji do nekog novog susreta", poručio je Periš iz Beograda.

Sutra će tijelo biti izloženo u beogradskoj crkvi svetog Ante, nakon čega će biti prevezeno u Split, gdje će biti i pokopan. Nenad Periš je stoga uputio molbu javnosti.

"Ono što ja želim, želim u dogovoru sa svojom obitelji i majkom moga sina, obavijestiti javnost kako će sahrana našeg Mateja biti tiha u krugu najuže obitelji i rodbine. Svi oni koji budu željeli mogu se u svom srcu i svojoj duši oprostiti od našeg Mateja. Stoga molim javnost da ispoštuje ovu našu želju da se s dostojanstvom, u krugu obitelji oprostimo od našeg Mateja. Molim da ljudi i javnost to shvate i unaprijed im zahvaljujem na razumijevanju. Ja osobno ne odbijam nikakvo suosjećanje od nikoga, ali jednostavno želim biti u miru i u miru se oprostiti od svoga sina", poručio je.

Dodao je kako ga ništa nije moglo pripremiti na ovakav ishod. Posjetio je MUP Srbije gdje su mu još jednom potvrdili tragične vijesti, a potom se zaputio u crkvu.

"Koliko god ja nisam u proteklom razdoblju htio priznati i prihvatiti da bi se ovakav epilog mogao dogoditi, jer je nada uvijek bila prisutna u mojim razmišljanjima, toliko se čovjek ipak negdje u dubini svoje duše mora pokušati pripremiti da bi ishod mogao biti ovako tragičan. Pogotovo zbog činjenice da je od Matejeva nestanka prošlo toliko vremena. Međutim, ništa čovjeka na ovakvu vijest ne može pripremiti. Današnji dan je bio najgori dan u mome životu, a nada je ostala negdje kao mjehur u zraku. Jutros sam bio u MUP-u Srbije, gdje su bili i predstavnici MUP-a RH i ljudi su mi rekli kako je nažalost potvrđeno da se radi o tijelu moga sina. Srušio mi se svijet. Djelatnici MUP-a Srbije i RH izrazili su mi sućut. Nakon toga sam se vidio sa 'mojim' beogradskim svećenicima, ocem nadbiskupom i papinskim nuncijem u Beogradu. Razgovarao sam s njime i taj razgovor mi je od nemjerljive koristi. Eto, to je kraj za mene i Mateja ovdje u Beogradu i svoga sina vraćam kući, u njegov Split", u suzama je rekao Nenad Periš.

