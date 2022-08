Beograđanina N. T. (38) su u noći na četvrtak pretukla četvorica muškaraca u Korčuli na istoimenom otoku. Napadnuti muškarac tvrdi da se indicent odigrao pred brojnim svjedocima, ali smatra da napad na njega najvjerojatnije nije bio na nacionalnoj osnovi, rekao je za N1 Srbija. PU dubrovačko-neretvanska potvrdila je da je u tijeku kriminalističko istraživanje, ali su rekli da ne mogu iznositi informacije do okončanja istrage.

"Bio sam u baru s dvije prijateljice, pa smo onda prešli u susjedni klub gdje smo ostali do dva sata, konzumirajući alkohol. Iz kluba smo se uputili k obližnjoj marini, a kad smo s velikom grupom stranaca prelazili ulicu na pješačkom prijelazu, prema nama je u punoj brzini išao kombi, koji nije imao namjeru stati. Bio sam mu najbliži pa sam zadržao ostale da nas ne bi udario i tad sam glasno opsovao. Povikao sam za njim ‘budalo, mogao si nas ubiti‘, uz još nekoliko ružnih riječi. On je to čuo pa je zaustavio kombi koji je bio pun putnika i vratio se unazad", ispričao je Beograđanin za N1 Srbija.

Uslijedila je rasprava između njega i vozača kombija, ali se sve završilo samo na riječima. No, tada je dotrčao netko iz grupe stranaca koji su u trenutku nailaska kombija također bili na pješačkom prijelazu i udario vozača kroz prozor, koji je potom odjurio. Jedan od stranih turista tad je počeo udarati vozača kombija, koji je pobjegao. Kad se N.T. okrenuo da bi potražio prijateljice, prišla su mu četvorica nepoznatih nabildanih muškaraca i počeli ga mlatiti.

Djevojku pokušali ubaciti u automobil

‘‘Tridesetak stranaca, među kojima i onaj koji je udario vozača, gledaju i ne reagiraju, a jedna moja prijateljica pokušavala nas je braniti dok je druga sve snimala telefonom‘‘, prepričao je N. T, inače brodski skiper koji se u korčunalskoj luci usidrio se u srijedu. Djevojku koja je snimala, prema njegovim riječima, muškarci su pokušali ubaciti u svoj automobil. Druga djevojka uspjela ju je nekako izvući iz automobila. Telefon kojim je sve snimala ostao je na sjedištu automobila napadača, ispričao je napadnuti Beograđanin, koji ima i medicinsku dokumentaciju za povrede nastale tijekom napada.

"Dok su me krvnički tukli, govorio sam im da tuku pogrešnog čovjeka. Kažem im ‘momci, nema razloga da me tučete, em ste jači, em se ja ne znam tući‘, ali oni na to ne obraćaju pažnju i nastavljaju me udarati rukama i nogama", ispričao je 38-godišnjak, koji je pokušao doći do broda.

‘‘U jednom trenutku čujem iza sebe povike ‘drži ga‘, pa počinjem trčati koliko sam bio u stanju, ali me netko sapliće i padam na zemlju. Ista ekipa ponovno pritrčava i nastavlja me tući dok ležim ispresavijan od bolova, pokušavajući zaštititi lice rukama. Kad su konačno završili s iživljavanjem i pustili me, ponadao sam se da se agonija završila. Međutim, odnekud se pojavljuje onaj vozač kombija i svom silinom me šutira u glavu. Momci koji su me tukli ulaze u automobil BMW X5 dubrovačkih tablica i udaljavaju se velikom brzinom, a mi zovemo policiju‘‘, rekao je N. T, dodavši da je povrede zadobila i jedna od njegovih prijateljica, prenosi Dnevnik.hr.

Prijetnje putem Instagrama

Prijavili su sve policiji, koja je brzo stigla, bili su korektni, napravili izvještaj i odvezli ih u bolnicu u kojoj je liječnica bila ljubazna, kako kaže, za razliku od medicinske sestre. "Pregledali su me i donijeli zaključak da mi nije ništa specijalno, uprkos vidljivim povredama po cijelom tijelu. Kako ništa, pitam ih, poslije više desetina udaraca u glavu i tijelo, možda imam izljev krvi u mozak. Rekle su mi da ako hoću da me pregledaju u dubrovačkoj bolnici moram tamo otići sam, a za to nisam bio sposoban pa sam se vratio na brod‘", dodao je.

Smatra da napad nije bio etnički motiviran i pretpostavlja da su to bili "neki lokalni nasilnici kakvih ima i po Beogradu". Slučaj je prijavio policiji, a sutradan je putem Instagrama dobio prijetnju da više ne dolazi na Korčulu, uz zahvalu na mobitelu koji su zadržali, rekao je. Pita se odakle napadačima njegovi podaci i dodaje da je Instagram profil, s kojeg su mu upućene prijetnje, ubrzo izbrisan.

Prijetnju je prijavio u policijskoj stanici u Trogiru, koji je bio njegova sljedeća destinacija. Istaknuo je da su policajci bili i tamo jako ljubazni i korektni. Zdravstveno stanje u međuvremenu mu se pogoršalo - neko vrijeme bila mu je paralizirana desna noga i tek ju je sad mogao pomalo pokretati, a nada se da će nadležne službe naći počinitelje.