Mladić je sinoć skočio s broda kod Paga, otplivao do uvale i nestao u šumi, a načelnik stožera civilne zaštite općine Kolan Željan Gligora, poslao je apel.

"Sinoć je sa party broda Princ Kornata, koji je bio usidren na Maunu, skočio u more gost te doplivao do uvale Crikvina. Na poziv kapetana nije se htio vratiti u brod te se uputio u šumu gdje mu se gubi svaki trag. Molim svih ako znaju bilo kakvu informaciju o ovom gostu da mi se jave. Na sebi je imao crvene kupaće i bijele tenisice", napisao je.

'Problem je što ne znamo tko je on'

U potragu za mladićem krenuli su danas u 17 sati.

"Upravo se spremamo i idemo u potragu. Sudjeluju i HGSS i MUP, a obaviještena je i hitna. Službe će dati sve od sebe da pronađemo mladića, ali problem je što za početak ne znamo ni tko je on ni da li je već ranije bio sklon ovako pobjeći i nestati. Vjerujem da je bio pod nekim opojnim sredstvima, pokušali su ga vratiti na brod, ali on je jednostavno otišao i otrčao u šumu", rekao je Gligora za 24sata.

Gligora je za Dnevnik.hr potvrdio da za sada nema previše novih informacija. "Stvar je u tome da je on na brodu bio bez prijatelja, a budući da je danas smjena gostiju, vjerojatno će u nekoj grupi jedna osoba faliti. Obavijestio sam policiju i hitnu, znaju za situaciju, a danas kreće akcija traženja u 17 sati, u suradnji s članovima HGSS-a. Stvar je u tome da je teren katastrofalan. Još uvijek ne isključujemo mogućnost da se on snašao nekako, odnosno da ga je netko gliserom prebacio do nekog mjesta - naprosto ne znamo", rekao je Gligora.