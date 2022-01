U noći 31. prosinca gubi se svaki trag Mateju Perišu koji je u Beograd došao na doček Nove godine. Nakon 10 dana potrage, sve više detalja curi u javnost no neki krucijalni ostaju nepoznati, a neki toliko upadaju u oči da se i stručnjaci čude oko nekih nepoznanica.

Misteroizna snimka muškarca u Savi

Od prvog dana sva potraga bila je usmjerena na rijeku, piše RTL, a četvrtog dana od nestanka u kasnim večernjim satima u javnost izlaze snimke nadzornih kamera. Tri iz kojih se vidi Matej Periš kako trči ulicama Beograda i jedna koja nije s nadzorne kamere nego snimljena telefonom i na kojoj se ne razaznaje ni tko je u rijeci ni kad je snimka nastala. Puštena je istog dana u isto vrijeme sa snimkama policije.

Snimka, i njena objava, bila je dosta zagonetna i Igoru Juriću, koji isticao da nikad nije razjašnjeno zašto se ne zna tko je to snimao i tko je čovjek u Savi, ako nije u pitanju Matej.

Slično smatra i stručnjak za sigurnost Božidar Spasić. "To je najmisterioznija snimka koja se do sada pojavila. Policija vjerojatno može taj snimak detaljno razlučiti i to će napraviti", tvrdi.

Dvije osobe u isto gluho doba noći ?

Drugi misterij je također vezan uz snimke nadzornih kamera. Kako je moguće da iste večeri, u isto gluho doba noći, istom ulicom, usred zime trče različite osobe i svi bez zimske jakne. Prema policiji je to sve samo splet okolnosti.

Nelogična kronologija nestanka

Matejevi prijatelji rekli su da ga nema od 2 sata i 30 minuta. Na kamerama je snimljen puno ranije.

Zašto se snimka prekida nakon silaska?

Na jednoj se vidi kako netko silazi prema rijeci. No, zašto se snimka nakon toga prekida? Što se odgađa u nastavku? Je li nekom cilj usmjeriti potragu na rijeku?

"Ja se ispričavam, ali tako moram kao stručnjak govoriti, ali unosi strah u nas da se ipak dogodilo ono što mi ne bismo željeli, najgore", rekao je Spasić.

Narkotici gurani u prvi plan

Srpska policija nikakve informacije ne dijeli s medijima, ali pustila je informaciju da su mladići konzumirali drogu. Žele li se time diskreditirati nestali Matej i njegovi prijatelji?

Najpoznatiji hrvatski stručnjak za to područje kaže da mu ne izgleda da je Matej imao maniju proganjanja koje znaju izazvati neke droge.

"Obično je čovjek ako je svjestan ugroze sakriva da postane nevidljiv ili bježi pod zaštitom noći da ga nitko ne vidi. On je, međutim, išao ne prevelikom brzinom, tražio je taksistu, ovaj mu nije otvorio vrata. Koje su droge koje mogu napraviti neki panični strah i blokirati čovjeka da se gotovo pogubi, da bezglavo traži neko rješenje? To može napraviti svaka halucinogena droga. One nisu u modi i rijetko se koriste na mjestima zabave, osobito pred Novu godinu", objašnjava psihijatar Slavko Sakoman.

Vrijeme prijave nestanka

"Dosta čudno zašto je toliki protok vremena. Koliko sam ja uspio izračunati, to je nekih 15 tak sati od kako je mladić nestao pa dok su oni prijavili policiji", tvrdi kriminalist Branko Lazarević.

Naknadno uključivanje potražnih pasa

"Oni su se bazirali na rijeku, ali teoretski postoji uvijek šansa. Možda uopće nije skočio u rijeku. Možda je skočio pa je isplivao. Možda se nalazi, osoba koja se traži, na obali, možda se nalazi u nekom napuštenom objektu", kazao je Alenko Ribić, umirovljeni pripadnik Specijalne policije.

Zašto klub nema nadzor?

Sve češće se nagađa o sukobu u samom klubu. Spominje se trzavica oko isporučene, ali nenaručene boce viskija, Zadrani, čak i neki navijači koji su bili ispred kluba, Srpski ministar odlučno odbacuje bilo kakav sukob u klubu Gotik, no javnost to neće moći vidjeti jer u klubu nema kamera.

Što je bilo s mobitelom

Više puta je istaknuto kako je ključ u rasvjetljavanju nestanka Matejev mobitel. No za sada javnost o njemu ne zna ništa, iako je to jedina stvar koju je Matej ponio iz kluba.

"Mobitel, kad ga vi isključite ili kad nestane baterije, kad se isključuje sam on pošalje mobilnoj mreži podatak da se isključio. Međutim, ukoliko bi upao u vodu ili bio nenadano uništen iz bilo kojeg razloga tad bi jednostavno nestao s mreže", kaže Đuro Lubura, stručnjak za telekomunikacije.

"Mobilni operatori raspolažu podacima o tome kome je upućen poziv. Dakle, preko obične mreže ili SMS poruka. Kome su upućene whatsapp poruke ili poruke preko nekih drugih kanala komuniciranja, takve podatke nije moguće utvrditi bez da se pronađe uređaj", tvrdi Lubura.

Što prijatelji imaju za reći?

Otac, koji je stalno na raspolaganju medijima, danas je komentirao kako je prijateljima koji su došli s Matejem jako teško te im ovo pada kao da su izgubili brata. No za razliku od njega, nitko od njih javnosti nije želio iznijeti svoju stranu priče.

Jedna od najvećih enigmi je zašto su Matejevi prijatelji zašutjeli nakon poligrafskog ispitivanja na policiji. Ne javljaju se, ne daju informacije pa čak ne pokušavaju razjasniti brojne nedoumice. Skrivaju li nešto ili ne smiju li govoriti?

Put ka nestanku Mateja Periša popločan je enigmama. Samo je jedno sigurno: "Ja se nadam i ostajem tu", rekao je Matejev otac.