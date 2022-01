Još uvijek traje potraga za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem, koji je nestao u noći s 30. na 31. prosinca u Beogradu, nakon što se s prijateljima zabavljao u klubu Gotik, a potom u majici kratkih rukava trčao po obližnjim ulicama.

Još uvijek nema konkretnih dokaza o tome što se događalo s Perišem te noći, a pogotovo nakon njegova nestanka. Prijatelji su sve prijavili policiji tek na Silvestrovo u 18 sati, nakon čega su pušteni da se vrate u Split.

Zaboravljena snimka

Iako su ovih dana brojne prijepore izazvale snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako Matej trči po ulicama i pokušava zaustaviti taksi, ispod radara je prošao video objavljen na YouTubeu na samu Novu godinu. Navodno ga je snimio jedan od prijatelja s kojima je Matej proveo dio večeri u Gotiku. Objašnjavajući što se dogodilo, iznio je nekoliko neobičnih informacija, piše Nova.rs.

"Ovo je ulaz u klub, tu smo bili. Tu je ta neka kamera, to vjerojatno ne radi", opisao je mladić na samom početku videa. Kasnije se ispostavilo da kamera na ulazu u Gotik zaista nije radila, iako se u klubu te večeri održavao koncert. Još je čudnije to što je mladić pretpostavio da kamera ne radi.

Snimka potom ide do restorana koji se nalazi uz Gotik, a mladić nastavlja u istom tonu: "Ima i ovamo kamera, ali ne snima što treba." Potom se prijatelj okreće k obali Save. Prilazi bijeloj ogradi i govori kako Matej nije mogao upasti u rijeku jer je njemu ograda "do pojasa".

"Da je upao, evo, ima tamo brod, mogao je tamo izaći. Ako je upao svojom voljom, ako mu se dogodilo nešto…", kaže prijatelj te se potom osvrće na događanja u klubu i ispred njega.

Nekoliko obračuna u Gotiku

Okrenuo je kameru prema stubama ispred Gotika i izrekao nešto što bi moglo biti ključno u istrazi: "Ta druga tučnjava kad je bila, ona je bila tu ispred".

Iz ove se izjave lako može zaključiti kako je u Gotiku kobne večeri bilo više fizičkih obračuna. Nije poznato je li se Periš našao usred takvog obračuna kad je izašao iz kluba. Uz to, tek je prije koji dan procurila informacija o svađi netom prije njegova nestanka. Naime, jedan je Matejev prijatelj ispričao da su mu konobari Gotika pokušali naplatiti puno veći račun nego što je zaista bio. U tom neredu je došlo i do čarki s ekipom iz Zadra u koju se umiješao i jedan redar.

Menadžerica i voditelj kluba su u prvim danima istrage hrvatskim medijima govorili kako je te večeri bilo mirno i bez incidenata. Poznato je da je policija razgovarala s osobljem kluba, ali u javnosti još nema nikakvih informacija o tome što su oni rekli, kao niti o tome jesu li Matejevi prijatelji zaista svjedočili o tučnjavi u klubu.

Od čega je Matej bježao?

Sumnju da je Periš od nečega pobjegao, potaknuo je i forenzičar Časlav Ristić rekavši da nema dokaza da je Matej zaista ušao ili upao u Savu te da dokaze treba tražiti u klubu.

"Mi se sad ovdje bavimo posljedicom, ali uzrok je u restoranu. Zbog čega je on trčao, to znaju njegovi prijatelji. Kod njih se nalazi uzrok… Oni treba ju znati jesu li te večeri pili alkohol, jesu li konzumirali drogu, zbog čega je on izašao… I na kraju krajeva, onaj protok vremena od kada su vidjeli da njega nema pa do sutra popodne kada su prijavili policiji, to je veliki protok vremena i za forenzičare, jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom razdoblju", poručio je forenzičar Ristić.