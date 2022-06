Više stotina građana okupilo se na Trgu bana Josipa Jelačića na prosvjedu “Dosta! Uništavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena” zahtijevajujući da se i u praksi zajamči legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće u Hrvatskoj.

Okupljanje na glavnom zagrebačkom trgu počelo je već oko 17 sati, a prosvjednici i prosvjednice došli su noseći natpise s porukama: "Žena nije inkubator", "Svoga tijela gospodarica", "Najteža ženska odluka nije vaša", "Dosta uskraćivanja medicinskih zahvata", "Dosta klerikalizma u ginekološkim ambulantama", "Dosta ginekologa ženomrzaca" i "Dosta nedostupnog zdravstva".

Skup su počele pjesmom, i glasnu podršku okupljenih uz zviždaljke.

Klinički bolnički centar Zagreb izvijestio je u četvrtak da su trudnicu Mirelu Čavajdu, kojoj je drugostupanjska komisija odobrila prekid trudnoće, danas informirali o načinu prekida trudnoće koji je moguće učiniti u Petrovoj bolnici, no ona je to odbila. Više pročitajte OVDJE.

Prosvjed se održao u devet hrvatskih gradova

Mireli Čavajdi KBC Zagreb ponudio inducirani prijevremeni porođaj, morat će u Sloveniju

Na protestu solidarnosti pojavili su se i Severina i Urban te poslali snažne poruke

Na trenutak je prosvjed megafonom prekinuo kontraprosvjednik i izgovorio bizarnu tvrdnju

Severina stigla na prosvjed: 'Ženu su stavili na križ između četiri bolnice'

Prosvjednici traže ostavke odgovornih

"Dragi ljudi, hvala vam što ste došli pokazati da ova zemlja ima ljudsko lice. Što ste iskazivali empatiju, brigu, odlučnost i borbenost. Što ste ljutnju i bijes usmjerili u konstruktivan otpor, institucije su ženama okrenule leđa. Mi nismo i nećemo!", poručio je jedan od organizatora.

Prikupljeno je za Mirelu Čavajdu 269.836 kuna do sada. Time ste pokazali srednji prst Vladi", dodao je. Nakon toga se čuo gromoglasan pljesak u znak podrške Čavajdi.

"Svi Beroši i Ćorići trebaju znati da laži i manipulacije neće proći", istaknuo je.

Prethodno, kada je pročitano pismo žene koje je zahvalila ministru Berošu jer je njezinom sinu odbijena doznaka za uređaj za kisik, prolomili su se zvižduci i povici: "Ostavka, ostavka!"

Zekanović objavio sliku kontraprosvjednika, prosvjed nazvao 'balom vampira'

Zastupnik Hrvoje Zekanović je prosvjed na Trgu nazvao "balom vampira". Protuprosvjednika je nazvao kraljem.

"Kralj. 'Ostanite doma ne vjerujte u ovo!' Uoči bala vampira na Trgu. Hiijene su nanjušile krv….", napisao je.

'Ovo je otvoreni poziv svim građankama i građanima da se probude'

Lorena Zec, jedna od organizatorica prosvjeda u Rijeci, rekla je za N1: "Simbolično je ovo davno prestalo biti. Mi se bojimo za naše zdravlje, mi se bojimo za naša prava i ovo je otvoreni poziv svim građankama i građanima da se probude, da postanu aktivni i da više ne dozvoljavaju politci da upravlja našim životima. Kako ženskim životima, tako i životima svih ljudi u ovoj državi. Ne možemo stajati sa strane i šutjeti dok netko upravlja našim tijelima. Jasno smo rekle naše zahtjeve, što uključuje i ostavke ljudi na mjestima odgovornim za ovakvo stanje. Kako u zdravstvo, tako i općenito u državi", rekla je.

Na prosvjed stigla i potpredsjednica vlade Anja Šimpraga

Na prosvjed je stigla i potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga. Uoči samog prosvjeda istaknula je kako je došla prvenstveno kao žena, ali i kao političarka koja želi preuzeti odgovornost u društvu kako bi svi djelovali odgovorno i provodili zakone.

"Zakon koji imamo nije ni najliberalniji ni najrigidniji i sve što bismo dodatno rješavali samo bi ga moderniziralo. Trebamo naći rješenje da se ovakve situacije više ne ponove", rekla je i poručila kako su članovi Vlade i premijer rekli puno po tom pitanju, "i stoga - pustite nas da odradimo svoje".

Na pitanje je li dio odgovornosti i na ovoj Vladi jer zdravstvene ustanove ne pružaju zdravstvene usluge koje bi trebale nije direktno odgovorila nego je rekla da treba inzistirati na tome da zdravstvena zaštita bude jednako dostupna u nerazvijenim krajevima Hrvatske i u Zagrebu "i na tome ćemo raditi", prenosi Index.

Na zagrebački prosvjed stigla i Severina

Kako je danima najavljivala na svojim društvenim mrežama, Severina je stigla na zagrebački prosvjed.

U Zagrebu žene dijele svoja iskustva

Na zagrebačkom je prosvjedu više žena podijelilo svoje priče i iskustva iz hrvatskih bolnica za vrijeme trudnoće.

“Rodila sam dva mrtva sina. Jedan se trebao zvati Toni, a drugi Toma. Srce ime je prestalo kucati u mojoj utrobi. Jednog sam rodila u wcu, dok me kuma držala pod ruku. Nisam rodila posteljicu pa su me čistili bez anestezije. Ginekologinja mi je rekla, dok su mi ruke i noge vezane za stol, da me prestanem trzati. Ili će me ostaviti neočišćenu”, rekla je jedna žena.

Muškarac s megafonom kratko prekinuo prosvjed

Prosvjed je prekinuo muškarac s megafonom koji je počeo vikati: "Živio Grga, mi smo tu da ukažemo na nepravdu. I vi ste bili pobačeni (?!)". Građani koju su se okupili na Trgu počeli su mu zviždati. Pojavili su se i plakati kontraprosvjednika.

Prosvjed podržao i Urban

Glazbenik Damir Urban stigao je iz Rijeke u Zagreb gdje će izvesti i svoju pjesmu "Sama".

"Naša je ideja bila da prisustvujemo u Rijeci, ali su nas pozvali organizatori zagrebačkog prosvjeda da ako je ikako moguće sjednemo u auto i dođemo odsvirati. To smo objeručke prihvatili i došli. Vjerujem da budućnost, ako je muškarci uopće ostave, pripada ženama", rekao je za N1.

Prosvjednici se počeli okupljati u gradovima diljem Hrvatske

Posvjednici su se počeli skupljati na Trgu bana Jelačića, a i u Splitu je krenula povorka ljudi, među kojima i žene obučene kao likovi u seriji "Sluškinjina priča".

Udruga Domine ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održala je performans u kostimima iz "Sluškinjine priče" koje je skrojila njihova članica Marija Krstić.

Udruge koje u znak solidarnosti s trudnicom Mirelom Čavajdom popodne organiziraju prosvjede "Dosta! Uništavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena" poručile su u četvrtak da su ih izjave ministra zdravstva Vilija Beroša učinile bjesnijima i odlučnijima na djelovanje.

Beroš je danas objavio kako će HZZO pokriti troškove u Sloveniji.

Na jutrošnjoj konferenciji za novinare tim povodom ispred Hrvatskog sabora, Lana Bobić iz Platforme za reproduktivnu pravdu osvrnula se na jučerašnji izjavu ministra Beroša naglasivši da je to bila potvrda da se Čavajdi umjesto zdravstvene zaštite već tjednima pružala institucionalna tortura.

Iz udruge Roda Branka Mrzić Jagatić kazala je da će na današnjem prosvjedu pročitati pismo koje je Čavajda uputila svima, te će ponoviti svoje zahtjeve premijer Andreju Plenkoviću i ministru Berošu.

"Zahtijevamo prekid trudnoće koji je dostupan Mireli Čavajdi i svim ženama u Hrvatskoj, da se donesu hitno smjernice i protokoli koji ženama jamče legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće, tražimo da se utvrde kapaciteti, i zdravstvenih radnika i ustanova za provođenje postupka prekida trudnoće, tražimo da se napravi registar onih liječnika koji imaju priziv savjesti", kazala je Mrzić Jagatić.

Dodaje da neće stati dok se ti zahtjevi ne ispune.

Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna izvijestio je da su u subotu popodne pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za osiguravanje zdravstvene skrbi Čavajdi te da su u 48 sati prikupili nešto više od 220.000 kuna do 1500 građana i 16 tvrtki.

"Ovdje vidimo da su svi bolesnici ljuti, jer znamo kakva je zdravstvena skrb kod nas. Ovo je samo još jedan slučaj koji je pokazao kako stvari u Hrvatskoj funkcioniraju. Dosta nam je ovog zdravstvenog sustava koji ne želi, a nekad i ne može, pružiti zdravstvenu skrb svim građanima Hrvatske", poručio je Blažević.

Na pitanje kako će postići da se njihovi zahtjevi ispune, kazali su da će koristiti hrvatske i međunarodne institucije, ponovivši da neće stati do ispunjavanja zahtjeva.

Bobić je dodala da Hrvatska nema vlast koja je spremna provoditi postojeći zakon, koja je kompetentna i hrabra. "Ne očekujemo od ove vlasti da će imati hrabrosti donijeti progresivniji zakon", dodaje.

Na pitanje trebaju li se javno predstaviti ginekolozi koji provode prekid trudnoće i koji nemaju priziv savjesti, Mrzić Jagatić kaže da to nema smisla.

"Treba prozivati one koji to ne rade. Koliki postotak liječnika će imati priziv savjesti, to je na njima, ali sto posto žena mora imati osiguranu zdravstvenu skrb", zaključila je Mrzić Jagatić.

Zastupnice lijevo-liberalnog spektra također pozvale na prosvjed

„Krajnje je vrijeme da kažemo dosta i Crkvi i HDZ-u i Berošu i kojekakvim Zekanovićima koji se drznu svakodnevno odlučivati o pravima žene i ljudskim pravima bilo kojeg pojedinca da odlučuju o vlastitom tijelu. Danas svi imamo priliku glasno viknuti za ljudska prava i prava žena, jer ako mi ostanemo po strani, naše kćeri, unuke, majke, sestre, poznanice, prijateljice sutra će se morati opravdavati licemjerima i šovinistima za neku svoju odluku”, rekla je Mirela Ahmetović (SDP) na konferenciji za novinare u Saboru.

Ovaj prosvjed, ocijenila je, temelj je izmjene zakona, jer izmjena zakona koja će omogućiti ženi da raspolaže svojim tijelom je neizbježna i sigurno će se dogoditi. Pokažimo da smo oko ovog pitanja potpuno nepodijeljene, apelirala je Ahmetović.

Da u društvu nema podjele oko prava žene na prijevremeni prekid trudnoće, unatoč osmišljenoj konzervativnoj politici, smatra i Ivana Kekin (Zeleno-lijevi blok) koja poručuje kako je „važno da kažemo 'dosta' tiraniji”. Sve ankete pokazuju da 70 posto građana smatra da žene imaju pravo odlučivati o svom tijelu i tu smo svi na istoj strani, bez podjela, dodala je.

U Hrvatskoj se ne poštuju ljudska, ženska i reproduktivna prava, što se dogodilo uslijed konzervativne revolucije koja traje već nekoliko desetljeća. Nije se slučajno dogodilo da su na čela najvažnijih zdravstvenih ustanova došle najkonzervativnije osobe pa se pravo na prekid trudnoće svakodnevno osporava, kazala je Kekin.

“Danas smo ovdje da kažemo – pobačaj, nazad u Ustav. Jer da je pobačaj u Ustavu, teško da bi se moglo tumačiti kako se hoće. Važno je priznati da je za retradicionalizaciju društva izrazito odgovorna i Crkva”, istaknula je Katarina Peović (Radnička fronta)..

“Dosta je toga da naši građani, pa i žene, po ostvarivanje svojih prava odlaze u druge države. Takva Hrvatska ne može opstati”, upozorila je Dalija Orešković (Centar).