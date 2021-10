CIOS grupa, tvrtka u vlasništvu Petra Pripuza, ovih je ovih dana digla ovrhu Zagrebačkom holdingu na 11 milijuna kuna i s javnošću komunicira putem priopćenja u kojima naglašava svoju predanost ozbiljnim poslovnim standardima, ali voli i spuštati gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Karikiralo se njegove namjere s drobilicama otpada, a sada se podbada za sastanak s gradonačelnikom svemira, Darijem Juričanom, kojeg je na svom blogu spomenuo bivši član uprave Holdinga, Ante Samodol. Neobična priopćenja iz kompanije, sa svim tim bizarnim dodacima, prezentiraju se u prime time terminu i na javnoj televiziji, ali i u dnevnicima najjačih televizija, kao kakvo sveto pismo.

Zamislimo kako bi izgledali dnevnici kada bi svi ostali poduzetnici tako obavljali svoju poslovnu korespodenciju.

Formalno se CIOS obraća Zagrebačkom holdingu, ali posve je jasno da ciljaju prema vlasnicima Holdinga, prema gradskoj vlasti.

Je li Pripuz bio jači i od Bandića?

Iza tobože uglađenog riječnika s elementima ironije krije se zapravo obračun Petra Pripuza, poduzetnika koji je u vrijeme vladavine Milana Bandića u Zagrebu bio nedodirljiv i neupitan autoritet za pitanje gospodarenja otpadom (ali i mnogo šire) s novom gradskom vlašću. Petar Pripuz, naime, ranije nije bio samo jedan običan poduzetnik koji se javljao na natječaje i inzistirao na tako visokim poslovnim standardima na koje se poziva u svojim sadašnjim priopćenjima, bio je dio ekipe, dio političko-poslovne elite koja je gospodarila Zagrebom kroz različite aspekte poslovanja, a u zadnjoj fazi mandata pokojnog Milana Bandića - smatralo se da je bio jači i od njega samog.

Da Bandić sluša Pripuza više nego što Pripuz sluša Bandića. To je, primjerice, tvrdio i kontroverzni poduzetnik Miroslav Kutle u svom posljednjem intervjuu na N1 televiziji, kao svjedok iznutra, čovjek koji je i poslovao i surađivao s braćom Pripuz i pratio kako oni, zapravo, grade svoje carstvo. "Bandić se iz njihova zagrljaja nije mogao otrgnuti. Kada su u pitanju lukrativni projekti, on nije ni o čemu samostalno odlučivao.", izjavio je Kutle i u intervjuu za tjednik Nacional.

Petar Pripuz, Kondor, i Milan Bandić, Leopard, snimljeni kako dobro raspoloženi stižu zajedno s odvjetnicima na ročište u suđenju za aferu Agram

No, i preslušavanje razgovora između Milana Bandića i Petra Pripuza koje su snimili istražitelji koji su podigli i optužnice u tzv. slučaju Agram, otkriva iznimnu razinu povezanosti. Unatoč tome što su pretpostavljali da ih se prisluškuje i da su koristili i nadimke, vjerojatno da bi se rugali istražiteljima, snimljeno je koliko su bili bliski, kako su se veselili šopingu, kako su dogovarali sastanke na povjerljivim mjestima. Pripuz je bio Kondor, a Bandić - Leopard. Snimljeno je i kako Bandić-Leopard traži "neku praznu kompostanu" u koju bi se moglo istovariti otpad "a da to nitko ne zna". Leopard-gradonačelnik u pojedinim razgovorima zvuči više kao potrčko, kao operativac koji traži mjesto za istovar.

Zatim, javlja brižno svojim suradnicima da se kod Kondora "može unajmiti 218 kontejnera". Mnoštvo inkriminirajućih snimki snimljeno je između listopada 2013. i svibnja 2014. godine, a suđenje traje i traje... 20. rujna ove godine, nakon što je zbog smrti Milana Bandića postao prvookrivljeni u aferi Agram, Pripuz je u svom svjedočenju "odbacio sve optužbe" i ustvrdio da je on zbog svojih prijateljskih odnosa s Milanom Bandićem i Slobodanom Ljubičićem Kikašem zapravo bježao od poslova s gradom, ali se pristao uključiti tek nakon nagovaranja da pomogne s nagomilanim otpadom.

Sestra ministra Beroša u Upravi

Sve što se odvijalo na liniji Kondor-Leopard nakon te epizode koja se sada već godinama vuče po sudu, mnogo je manje rasvijetljeno reflektorom javnosti. Petar Pripuz nevoljko nastupa u medijima, on je samo vlasnik, a poslovanje grupe koja okuplja mnogo tvrtki vodi Uprava u kojoj je broj jedan njegova kći, Iva Pripuz Špekuljuk, te Tajana Tomašević, sestra ministra zdravstva Vilija Beroša. Poznato je da je zbog toga i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa upozorilo ministra Beroša da mora biti oprezan oko poslova njegova ministarstva s tvrtkama Petra Pripuza, te da se mora konzultirati s Povjerenstvom.

Uoči promjene vlasti, i osobito nakon, tvrtka CIOS je nastojala naglasiti kako je minoran udio njihova poslovanja s gradom Zagrebom, da su toliko financijski narasli da je njima to sve skupa s gospodarenjem otpada u Zagrebu zapravo posve beznačajno. CIOS se u proljeće 2021. predstavljao kao "najznačajnija regionalna tvrtka za gospodaranje otpadom", a da je u proteklih deset godina (zaključno s veljačom 2021.) imala konsolidirane prihoda od ukupno 19,6 milijardi kuna. "Od poslova s gradom i Holdingom dolazi samo 0,55 posto", naglasili su i tako poručivali novoj gradskoj vlasti da su im zapravo beznačajni. Da su oni moćniji od njih. Da mogu raditi što žele. To sada i rade, kad šalju ovrhu i priopćenja u kojima ih ismijavaju.

Fascinira brzina kojom je poslovni konglomerat narastao do ovih brojki: poslovni uspon poduzetnika Petra Pripuza odvijao se ekspresno i za hrvatske standarde.

Od Rudeša do Pantovčaka

Obitelj Pripuz je iz okolice Imotskog doselila u zagrebački kvart Rudeš, a otac je dugi niz godina vodio poznati kvartovski kafić Alkar, no, od trojice braće, Petra, Zorana i Branimira, samo je Branimir ostao u Rudešu. Jutarnji list je 2014. zabilježio da braća Pripuz, Petar i Zoran, žive u vilama u elitnom kvartu, Pantovčaku. Sestra Dijana radi u tvrtki u vlasništvu Grada, Sportski objekti, ali još iz vremena kada je gradonačelnica Zagreba bila Marina Matulović Dropulić. Pozvana je kao svjedokinja na suđenje u aferi Agram, ali je odbila svjedočenje zbog obiteljske povezanosti s optuženikom.

Prema nekim informacijama Petar Pripuz je prvi posao dobio u Industrogradnji, a već krajem osamdesetih je ušao u biznis s recikliranjem. 1994. godine je osnovao tvrtku CIOS i prema svim pokazateljima, biznis je rastao iz godine u godinu. 1996. u CIOS-u je zaposlen i drugi brat, Zoran, koji je krajem devedesetih uhićen zajedno s grupacijom Nikice Jelaviće, u tzv. akciji protiv "zločinačke organizacije". Nikicu Jelavića je tada branio poznati zagrebački odvjetnik, Ante Nobilo, a Petar Pripuz je, kako je to izjavio za Jutarnji list Nobilo, u cijelom postupku bio velika podrška bratu koji je na kraju sudskog procesa i oslobođen optužbi. Jednako kao i Nikica Jelavić. Nobilo se od tada deklarira kao prijatelj obitelji, a kasnije je, u aferi Agram, angažiran i kao odvjetnik Petra Pripuza u njegovoj obrani.

Tomislav Tomašević, hoće li uspjeti izaći na kraj s CIOS-om

Kada je Petar Pripuz uhićen 2014. platio je sedam i pol milijuna kuna jamčevine i branio se sa slobode, a odvjetnik Mate Matić je na pitanje kako su tako brzo uspjeli skupiti novac za jamčevinu odgovorio da su pomogli, između ostalih, i “ljudi izvana” jer “Pripuz ima ugled u inozemstvu i njegov biznis nije samo u Hrvatskoj.”.

O poslovanju Petra Pripuza najčešće bi se pisalo kada su odlagališta otpada u okviru CIOS-a, na periferiji Zagreba, zahvaćena dramatičnim požarima. Bilo ih je nekoliko, no, onaj prvi iz travnja 2014. je ostao prilično nerasvijetljen, odnosno, bitno se razlikuju informacije o tome kada je i kako požar doista započeo. “S nadzornih kamera CIOS-a nedostaje prvih 4 minute i 23 sekunde unutar kojih je požar započeo”, izvijestio je Dario Juričan u vrijeme kada je radio na filmu Kumek i htio postati Milan Bandić, u kolovozu 2020. “Do danas nije otkriven uzročnik požara niti su podnesene kaznene prijave”, konstatirao je tada Juričan i tako vjerojatno zaslužio što ga se sada posebno apostrofira u priopćenju o ovrsi.

Široka mreža utjecaja kroz brojne tvrtke

O poslovanju druge dvojice braće Pripuz govori se mnogo manje. Zoran Pripuz je nakon CIOS-a radio u tvrtki Palma, a potom se zapošljava u tvrtki Riblji svijet u vlasništvu supruge, Dubravke Pripuz, koja je registrirana na adresi u krugu CIOS grupe. Dubravka Pripuz je suvlasnica i u tvrtki Cubano, zajedno sa suprugom jednog drugog kontroverznog poduzetnika, Blaža Petrovića. Drugi brat Pripuz, Branimir, zajedno s Nikicom Jelavićem, bio je suvlasnik u tvrtki Opirus gradnja koja je 2019. godine otišla u stečaj.

Petar Pripuz je bio zaposlen u CIOS-u do kraja 2020. godine, a onda se povlači u mirovinu, ostaje, dakako, upisan kao vlasnik tvrtke, a menadžment prepušta kćerki Ivi Pripuz Špekuljuk i Tajani Tomašević, no, nitko nema sumnji - u priopćenjima se čita njegov potpis, njegov i njegove ekipe suradnika, formalnih i neformalnih - čiji se krug proteže od politike, marketinških agencija, do odvjetničkih i pravosudnih krugova, pa i medija.

Net.hr je primjerice pisao o tome kako je u jednoj od njegovih tvrtki, tvrtki CIOS Cargo, zaposlen sin Ivice Lovrića, dugogodišnjeg pročelnika u gradskoj upravi i bliskog suradnika Milana Bandića, a u istoj tvrtki je zaposlen i Davorin Kobak, bivši šef HŽ-a koji je bio osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog izvlačenja novca iz te državne tvrtke.

Širina raspona utjecaja braće Pripuz aktualizirala se ponovno nedavno u vrijeme dodjele koncesije za frekvenciju radija 101. Kada je Vijeće za elektroničke medije, tijelo koje bi trebalo biti nezavisno, ali ga čine članovi koje predlaže Ministarstvo kulture i bira saborska većina, dakle HDZ - dodijelilo koncesiju tvrtki Top radio Ivana Jurića Kaćunića, dugogodišnjeg menadžera na radijskoj sceni, za kojeg je otkriveno da je i dalje vlasnik "žigova" (odnosno brandova) mnogih drugih radija, podigla se prilična prašina, a između ostalih javio se i Miroslav Kutle s tvrdnjom da je Jurić Kaćunić dugi niz godina "držao" vlasništvo nad radio stanicama za njega. Kutle je tako javno progovorio o dugogodišnjoj javnoj tajni o toleriranju skrivenog vlasništva na medijskoj sceni, a ustvrdio je i da je njegovo "skriveno vlasništvo" na radijskoj sceni Jurić Kaćunić isporučio - braći Pripuz.

Može li se poslovati u Zagrebu bez kontakta s Pripuzima?

Zanimljivo je da je Jurić Kaćunić na pitanje u intervjuu u RTL Direktu, je li točno da radi u suradnji s Pripuzima - odgovorio prilično neprecizno. "Ali ne postoji u Zagrebu, koji je u poslovnom segmentu nešto, da nije radio ili susreo barem jednog od članova te familije", rekao je Jurić Kaćunić i tako zapravo i sam posvjedočio o snazi utjecaja obitelji Pripuz.

Izbjegao je pak pojasniti kako je to moguće da je u prosincu 2019. osnovao tvrtku Džungla, koja se spominje kao jedna od ključnih za marketinške poslove u njegovoj radijskoj ekspanziji, a onda je u siječnju 2020. zaposlio čak troje djece Zorana Pripuza u toj tvrtki.

Na Kutline intervjue Petar Pripuz je odgovorio također priopćenjem: objavio je kako je DORH-u podnio kaznenu prijavu protiv njega, te da diže i tužbe za klevetu protiv "nekih novinara" radi klevete.

Petar Pripuz na nogometnoj utakmici u Zagrebu

I mnoga nastojanja gradskog zastupnika Renata Peteka da rasvijetli model funkcioniranja zbrinjavanja otpada u gradu u kojem su značajnu ulogu imale tvrtke Petra Pripuza završila su - tužbama. "Uslijedile su tužbe, ali ne zbog toga jer sam nešto pogrešno napisao, nego zato jer tvrde da im – narušavam ugled", izjavio je u intervjuu za Net.hr Petek. On je i jednostavno opisao modus operandi oko zbrinjavanja otpada u vrijeme vladavine Milana Bandića.

"Sustav je postavljen tako da Čistoća mukom skuplja otpad, i predaje ih oporabiteljima, tvrtkama koje vode oni koje zovemo "kraljevima smeća", a oni onda profitiraju na tom gradskom smeću. Čistoća je morala uložiti u kamione, opremu itd. a izuzeta je, ne svojom krivnjom, već odlukom šefova iz Direkcije Holdinga, i nadležnih u upravi Grada - od prihoda koji se od otpada mogu ostvariti.", opisivao je Petek kako se to radilo nekad, a onda su, nakon promjene vlasti i imenovanjem nove Uprave Holdinga, predvođene Nikolom Vukovićem, stigle promjene.

Kondorov let

No, teško je dešifrirati točno kakve, jer je eksperiment s Upravom predvođenom Nikolom Vukovićem, u međuvremenu propao. Čistoću je cijelo vrijeme vodio i još uvijek vodi dečko iz Bandićeve ekipe, Jure Leko. Sada pak saznajemo da je CIOS slao mailove, da je htio dogovor oko otplate dugova, a nema sumnje da je bilo i nekih pokušaja pozadinskog lobiranja. Netko je, međutim, odlučno rekao ne. Je li to bio Vuković ili netko drugi, no, činjenica je da se pokazalo da CIOS više neće imati tretman kao nekada, kada su Kondor i Leopard sve sami rješavali, u dva-tri poziva telefonom.

Činjenica je, međutim, da je u proteklih 27 godina Petar Pripuz izrastao u najjačeg igrača u biznisu sa zbrinjavanjem otpada, da u cijeloj Hrvatskoj postoji cijela mreža tvrtki koja surađuje prije svega s njim. I druga tvrtka koja je objavila ovrhu Holdingu, Reoma grupa (u vlasništvu Dragana Zovka, Fatmira Ademija i Luke Šeparovića) također vrlo blisko surađuje s Pripuzovim tvrtkama. Stoga je posve jasno da će i borba Zagrebačkog holdinga pod novom vlašću za novi model zbrinjavanja otpada biti i dugotrajan i bolan, s mnogo zamki na terenu i mnogo priopćenja.

Gradonačelnik Tomašević je na ovaj "napad" priopćenjima i ovrhama odgovorio da se dug mora riješiti, a objavljeno je da će i nova Uprava Holdinga, predvođena Ivanom Novakovićem, jednako komunicirati sa svim kojima je Holding dužan.

Gotovo ironično, Petar Pripuz, Kondor, koji je još donedavno imao na direktnoj liniji gradonačelnika - Leoparda, a Leopard je onda dalje komandirao kako nešto srediti "a da to nitko ne sazna", pred očima javnosti iznenada se prezentira kao ptičica kojoj su propisi i zakoni jedini smjerokaz u životu. No, s obzirom da je medijski poduzetnik Jurić Kaćunić lijepo objasnio da je u bilo kakvom poslovanju u Zagrebu gotovo nemoguće izbjeći braću Pripuz, a odbjegli tajkun Kutle tvrdi da su oni bili mnogo više od suradnika gradonačelnika Bandića, da su bili stvarni gospodari grada, nova gradska vlast i nova Uprava Holdinga mora se pripremiti i na rundu poslije plaćanja ovrhe. Ili kako bi se reklo šifriranim rječnikom koji smo naučili u aferi Agram: Leoparda više nema, ali Kondor još leti.