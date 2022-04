U vremenima kada divljaju cijene goriva, dok istovremeno imamo jako slabu infrastruktura za punjenje električnih automobila, kupci koji razmišljaju o novim automobilima pitaju se kakav automobil uopće kupiti. U ovom prijelaznom razdoblju, dok čekamo 2035. godinu i potpunu elektrifikaciju automobila, pun pogodak mogli bi biti plug-in hibridi, koji iz dana u dan postaju sve bolji. Jedan takav nedavno je predstavila Toyota. Japanski div, naime, od svojeg popularnog SUV-a RAV4 napravio je sjajni automobil koji je prema njihovim riječima "električni automobil kroz tjedan, a hibrid vikendom", a je li to zaista tako, provjerili smo na testu.

RAV4 prvi je globalni SUV, koji je do sada prodan u 10 milijuna primjeraka. Ove godine dobio je svoju novu, atraktivnu verziju, koja ga čini ekološki još prihvatljivijim automobilom. No bez obzira na promjene koje su se dogodile, RAV4 i dalje je ostao "svoj" - opak i moćan automobil koji je spreman za svaku priliku.

Dizajnerski oštar i samouvjeren

Da je riječ o moćnom automobilu može se naslutiti već izvana. RAV4 je ogroman i izgleda zaista moćno, a taj dojam pojačavaju oštre i samouvjerene linije vanjskog dizajna. No, ništa me izvana nije oduševilo kao njegova boja, a za koju sam uvjerena da ju istinski mogu razumjeti samo žene. Te divne bisere, koje obožavamo nositi oko vrata, sada na neki način možemo gledati u odrazu ovog automobila. Njegova boja, službenog naziva "pearl white", koja se ljeska i presijava na suncu, naprosto me oduševila na prvi pogled. Iako mi bijela nije najdraža boja koju volim vidjeti na automobilima, ova bijela je drugačija i meni osobno zapravo jako poželjna.

Njegova je unutrašnjost tipično SUV-ovska. Sjedala su povišena i kožna, djeluju pomalo sportski, a ističu ih crveni prošivi koji se nalaze na njima. Iako većina ljudi voli kožu u automobilima, mnogi od tog materijala zapravo "bježe" jer su takva sjedala hladna zimi i jako vruća ljeti. Taj potencijali problem u Toyoti su riješili grijanjem i hlađenjem sjedala, a i jedno i drugo rade savršeno (isprobano!). Dodatne bodove ovom automobilu dajem i zbog memorije sjedala koja će vas lišiti dosadnog namještanja sjedala, ako vas primjerice dvoje vozi automobil. Dok mi je izvana dozu elegancije dala boja, iznutra je to koža koja se nalazi i na kokpitu i na vratima, pa sve skupa djeluje jako profinjeno. Od zanimljivih stvari na koje sam još naišla u RAV-u 4, a mene osobno jako vesele, su grijanje volana i grijanje vjetrobranskog stakla.

Glavni ekran dimenzija je 9 inča, a riječ je o staroj i provjerenoj japanskoj tehnologiji koja se nalazi u svakom njihovom automobilu. Prečaci za pojedine funkcije izvučeni su sa strane za lakše snalaženje, a posebno je izvučen i kotačić za glasnoću u automobilu. Kad smo već kod glasnoće, valja spomenuti da su u automobilu JBL-ovi zvučnici, što će se sigurno svidjeti onima koji vole čuti dobar sound. RAV4 ima i kotačiće za namještanje klime koja je smještena ispod glavnog ekrana.

Iako glavni ekran djeluje kao da je iz 90-ih, nemojte da vas izgled zavara, jer on je zapravo pun modernih značajki koje vam trebaju u vožnji; samo izgleda malo zastarjelo. Ako pak vam dosadi taj japanski minimalizam, izgled glavnog ekrana možete promijeniti tako da svoje pametne telefone spojite na njega putem aplikacija Apple CarPlay i Android Auto.

Više su me, moram priznati, oduševili vozačev displej koji ima bezbroj opcija namještanja i head up displej, koji je kod Toyote zapravo jedan od boljih na tržištu. Što se tiče vozačevog displeja, on mi i u ovom modelu djeluje puno modernije, što je zapravo iskorak od tog japanskog minimalizma, a koji je došao s modelom Yaris Cross. Osim za benzin, RAV4 plug-in hibrid ima i pokazivač struje, tako da ćete u ovom automobilu pratiti dvije ključne kazaljke - jedna vam pokazuje koliko imate goriva, a druga koliko imate struje. Super je i što možete pratiti koliko ekonomično vozite.

Ovaj prostrani automobil nudi i mnoštvo prostora na stražnjoj klupi, koja se također može grijati, a za bezbrižnu vožnju tu su i USB priključci na kojima se mogu puniti vaši gadgeti. U automobilu se nalazi nekoliko ogromnih pretinaca, no ono što me malo šokiralo jest nekako, za pojmove ovog velikog automobila, mali pretinac za boce u vratima. Očekivala sam da će u njega stati veća boca od litre, no - malo sam se po tom pitanju prevarila.

Prostora ne nedostaje niti u prtljažniku koji je zapremnine 520 litara, odnosno 1600 litara kada se spusti stražnja klupa. U prtljažniku se nalaze dvije utičnice - ona od 12V te ona "prava utičnica" (šuko utičnica), gdje možete puniti laptop primjerice. Pokrivka od prtljažnika uvlači se u mehanizam (koji se po potrebi lako skida ako prevozite nešto veće), što je super praktično. Ukratko - ta povuci-potegni pokrivka je mrak! U automobilu se nalazi podnica koja je od nekog polu gumenog-polu plastičnog materijala…da ne duljim, to je isto super stvar ako prevozite nešto prljavije stvari, jer se ta podnica puno lakše očisti nego da zaprljate prtljažnik.

Ono što je još interesantno kod ovog automobila je njegov ključ. Na njemu, naime, osim što možete otključati i zaključati automobil te otvoriti prtljažnik, postoji i tipkica na kojoj možete upaliti klimu prije nego sjednete u automobil. Hoćete li upaliti grijanje ili hlađenje, ovisi o tome što ste namjestili. No svakako zgodna opcija, ako primjerice u nadolazećim ljetnim mjesecima ne želite doživjeti toplinski udar kada sjednete u automobil.

Snažan motor i puno sigurnosne opreme

Osim što djeluje moćno, automobil takav i je. Pokreće ga 306 KS, a stotku hvata za 6 sekundi. RAV4 plug-in hibrid pun je sigurnosne opreme u sklopu opcije Toyota Safety Sense, koju ova marka automobila nudi, pa tako primjerice ima automatsko kočenje, lane assist, prepoznaje bicikliste i pješake, itd. RAV4 nudi tri opcije vožnje - eco, normal i sport, a dokaz da nije šminker je njegov pogon 4x4, ali i opcija 'Trail' vožnje, koja je sjajna na "divljim" cestama. Na autocesti je moćan i njegovih 306 konja zaista potegnu kada treba te je bučniji kao i svaki SUV zbog svojih većih retrovizora. Ležeće policajce u ovom autu skoro pa nećete primijetiti, a što se tiče zavoja, i tu se može reći da je osjećaj ništa drugo nego SUV-ovski.

Jedan savjet - nemojte trubiti s ovim automobilom, jer ta grdosija ima presmiješnu trubu, kako kakvi majušni autić. Kad "zasvirate", ljudi će popadati od smijeha…barem mi jesmo kada smo isprobavali trubu.

Toyota je poznata da u svojim automobilima ima CVT automatske mjenjače, koji su jako dobri, no koji su, za moje uši barem, prava noćna mora. Glasni su i ispuštaju zvuk kao da namjerno mučite automobil. To me oduvijek mučilo kod Toyote. No, dobre vijesti su da na testu prvih nekoliko dana praktički nisam čula taj teški zvuk mjenjača. I to je zapravo najbolji dio priče i testa, a odnosi se na činjenicu da RAV4 ide i na benzin, ali i na struju.

Prva tri dana do posla sam se vozila isključivo i samo na struju. Benzinski motor nije se palio, što znači da su takvi automobili pravi blagoslov za one koji rade i žive u gradu, a za vikend vole pobjeći negdje van grada, jer ćete se većinu vremena u gradu voziti na struju. Kapacitet njegove baterije je između 75 kilometara, odnos do 98 kilometara ako je riječ o gradskoj vožnji. Bez obzira na sve, struja je i dalje jeftinija opcija od benzina, jer se u gradu nađe još nešto punionica koje su besplatne. S druge strane, ako živite u kući, auto jednostavno možete ostaviti po noći da se puni. Na punionicama, potrebno mu je 2 i pol sata da se baterija do kraja napuni, a najveća brzina koju može postići na struju je do 135 km/h.

Četiri automobila u jednom

RAV4 plug-in hibrid zapravo su "četiri auta u jednom". Vi birate kakav automobil želite - ako želite benzinca, namjestite da vozi samo na benzin, možete namjestiti da bude samo električni auto te da vozi samo na struju, a možete ga namjestiti da bude hibrid. Četvrta opcija je da namjestite 'auto', pa on sam bira na što će i kako će voziti. U našem slučaju, kada smo ga namjestili na 'auto' - dakle da sam bira kako će - prvo je vozio na struju dok nije ispraznio bateriju, a kasnije se šaltao pa je bio malo benzinac, malo hibrid, ovisno o cesti na kojoj se nalazio.

U električnom modu on je tih i civiliziran, a u gradu ga se nije niti čulo. No zato ga se vidjelo i bio je primijećen gdje god je prolazio. Toyota kaže da auto troši jednu litru na sto kilometara. To je poprilično nerealno, no ako uzmete u obzir sve mogućnosti kako on može voziti, pretpostavljam da su tako došli i to te jedne litre. Realno, nama je potrošnja na testu varirala između 6,9 litara i 7,5 litara ukoliko se vozi isključivo na benzin, što je jako malo za jedan takav ogromni auto.

Puno je razloga zašto se još uvijek ne može razbiti mit da su električni automobili dobri automobili. Ta skepsa koju ljudi imaju prema njima zapravo se sastoji od niza problema koji su ranije, pa i sada, "mučili" takvu vrstu automobila. Možda je baš zato plug-in hibrid trenutno jako dobra opcija, jer on daje najbolje iskustvo od jedne i druge vrste automobila.

Malim koracima, ali nekako se polako razbija i ta fama prema električnim automobilima. Ako ništa drugo, izazivaju velik interes, pa je i nama jednom prilikom kada smo ganjali besplatnu struju po mali mjestima diljem hrvatske prišao jedan gospodin i raspitivao se za automobil. Brzo je shvatio da je riječ o nekoj vrsti električnog vozila, što mu je bilo interesantno. Meni je osmijeh na lice izmamio kada me, u borbi s kablom i punionicom, upitao "a taj šlauf, to se dobije s njim?".

Kada podvučem crtu, s odmakom od testiranja, priznat ću vam jednu stvar. Ovaj auto nedostaje mi svakog jutra kada zapnem u kaotičnom zagrebačkom prometu i kada vidim koliko goriva potroši moj automobil, mučeći se mic po mic, metar po metar, po sivim gradskim cestama. Nedostaje mi i kada čujem motor, jer s Toyotom RAV4 nisam ništa čula. Čula sam sebe, svoje misli i glazbu, čula sam kako se drugi muče po prometu, dok sam ja nečujno klizila cestom i uživala u gradskoj vožnji. Čekaj, čekaj, pa zar se u gradskoj vožnji može uživati? Ooo da! Uostalom, najbolje da sjednete u RAV4 plug-in hibrid i provjerite sami…

Specifikacije:

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid e-CVT

Paket opreme: Style

Motor: Benzinski + elektro, 4 cilindra, 2487 ccm3

Pogon: 4×4

Snaga: 306 KS

Okretni moment: 227 Nm

Ubrzanje 0-100: 6,0 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski, e-CVT

Prosječna potrošnja na testu: 5,3 l/100km

Doseg na el. pogon: 78 km

CO2: 22 g/km

Cijena početnog modela: 430.316 HRK

Cijena testnog modela: 515.400,00 HRK

