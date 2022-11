Simona de Silvestro dobitnica je nagrade 'Woman of Worth' (WOW), koju svake godine dodjeljuje udruženje novinarki koje dodijeljuju nagradu Svjetski ženski automobil godine (Womens World Car of the Year).

Talijansko-švicarska vozačica prva je vozačica s punim radnim vremenom u australskim utrkama Supercars, a timu se pridružila 2017. godine.

Jedna je od samo 31 žene koje su se natjecale na poznatom australskom događaju Bathurst 1000, a prethodno je vozila za Andretti Autosport u sezoni 2015/16 FIA prvenstva Formule E. Godine 2010. bila je novakinja godine u Indianapolisu, a 2020. je bila tvornička vozačica Porschea GT za Tim 75 Tima Bernharda, prije nego što je prešla u Herberth Motorsport za ADAC GT Masters Series 2021.

Godine 2022. vratila se u seriju IndyCar u Sjevernoj Americi s programom od najmanje tri utrke u partnerstvu s Ed Carpenter Racingom. Predsjednica udruženja WWCOTY, Marcia Garcia, čestitala je Simoni na nagradi koja ističe ulogu žena u svijetu automobila.