Dobro je poznata stvar da Hrvati vole povišene automobile u tipu crossovera i SUV-a, a među miljenicima koje rado voze je i jedan njemački adut. Riječ je o modelu Volkswagen T-Roc, čiju smo redizajniranu verziju nedavno provozali u sklopu rubrike "Ženski kut".

T-Roc je predstavljen 2017. godine, a ovaj crossover napravljen je za europsko tržište. On upotpunjava VW paletu crossovera/SUV-a koji počinju sa slovom T, a smjestio se između T-Crossa i Tiguana.

Iako izgledom ne odudara od prethodnika, neke stvari na njemu ipak su vidljivije; kao primjerice malkice ublažena prednja maska, ali s druge strane zategnutije linije dizanja. Automobil je opremljen i pametnim IQ svijetlima koja neće zaslijepiti vozače koji vam dolaze ususret.

Sve na svom mjestu

U automobil se lako ulazi jer je povišen, a poznavatelji marke odmah kada uđu primijetit će tipičnu VW-ovsku unutrašnjost, u kojoj je "sve na svom mjestu“.

Vozači će na raspolaganju imati sjajni 12,25 inčni digitalni displej koji ima sve moguće opcije i načine namještanja kako bi personalizacija bila na nivou, a tu je i glavni ekran dimenzija 9,2 inča, sjajne rezolucije i osjetljivosti s mogućnošću bežične povezivosti s aplikacijama Apple CarPlay i Android Auto.

Pojedine funkcije izvučene su na prečacima, a posebno se upravlja i klimom koja se nalazi ispod glavnog ekrana. Zaslon na kojem se namješta klima zapravo je dodirni, što se možda nekima neće svidjeti te će kazati da nije baš najpraktičnije, no meni osobno je fora jer ima i slider; odnosno, možete samo prstom potegnuti i smanjili ste odnosno pojačali temperaturu. Moderno i zgodno, ako mene pitate.

Svoje pametne telefone moći ćete bežićno napuniti, a oni čiji mobiteli nemaju tu opciju trebali bi nabaviti kablove C-tipa. Naime, u T-Rocu su sva četiri utora za punjenje tog tipa, tako da se nemojte začuditi; ono što će od 2024. biti obaveza na razini cijele EU, u VW vozilima već je sada normalna praksa.

Prtljažnik T-Roca zapremnine je 445 litara, odnosno među najvećima je u klasi. Kada se spuste sjedala, dobit ćete tovarni prostor zapremnine 1532 litara. T-Roc je pun sigurnosne opreme, a ima i opciju da sam parkira, što će svakako mnoge vozače razveseliti.

Pogodili dimenzije

Naš testni model došao nam je s benzinskim motorom i 150 konja, a ukoliko netko želi jači automobil, tu je i T-Roc R s moćnih 300 konja, a valja spomenuti i da T-Roc može doći i s pogonom 4x4. No, vratimo se našem modelu - i ovih 150 konja bit će vam i više nego dovoljno za ugodnu svakodnevnu vožnju, posebice onu gradsku gdje se najbolje vidi kako su Nijemci pogodili s dimenzijama. Auto je veći i viši, no nije glomazan i nije nikakva gromada da s njime ne možete upravljati gradom. Ne, dapače! On je taman.

Obožavat će ga oni koji vole crossovere, a bit će super i onima koji inače preferiraju možda manje automobile. Ta skladnost u dimenzijama T-Roca čini jako poželjnim, a nakon našeg druženja, bilo mi je apsolutno jasno zašto je T-Roc Hrvatima toliko poželjan i privlačan.

Naš testni model bio je opremljen i sjajnim DSG automatskim mjenjačem koji mijenja brzine bez greške. Što se potrošnje tiče, u gradu nam se ona kretala u prosjeku oko 7,6 litara, dok je van grada ona bila i ispod 6 litara.

Najbolja stvar kod Volkswagena je ta što oni uvijek isto voze i s godinama postaju samo bolji. Da možete žmirećki sjesti u neki auto, pokrenuti ga i voziti, vjerojatno biste već nakon prvih desetak metara skužili da se radi o automobilu marke VW. To su stari dobri Nijemci, koji su pod parolom "Uvijek može bolje" usavršili svoju dobitnu formulu. Nikakve greške nisu napravili niti u ovom redizajnu, koji zaista privlači kupce. T-Roc se sviđa i ženama i muškarcima, a ako se osvrnete oko sebe, vidjet ćete da ih na cesti ima jako puno.

S obzirom da T-Roc ima žestoku konkurenciju i "kod sebe doma", popularnost ovog auta samo potvrđuje koliko dobro vozačima služi.

Zadovoljava većinu potreba vozača

Ljudi mi često kada razgovaramo o automobilima postavljaju pitanje na koje nemam odgovor. To pitanje glasi: "A koji je najbolji auto?". Nemoguće je odgovoriti na to pitanje – ono što je za mene dobro, nije dobro za moju prijateljicu ili mojeg susjeda. Drugačiji smo, s različitim potrebama u životu pa nam je i ideal automobila u potpunosti različit.

Ono što T-Roca čini posebnim je da on uspješno zadovoljava većinu naših različitih potreba i voze ga zapravo jako različite osobnosti. I upravo zbog toga je T-Roc toliko popularan i toliko čest na našim cestama – on je auto za svakoga, i svatko će u njemu naći ono nešto što mu treba i što želi.

To je ta čarolija koja se krije iza slova VW. Uvijek će vas – htjeli ili ne htjeli, nadali se tome ili se ne nadali – na kraju s nečime oduševiti i "kupiti“…

Specifikacije

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG Stye

Paket opreme: Style

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1498 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 150 KS

Okretni moment: 250 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,6 sek

Maksimalna brzina: 205 km/h

Mjenjač: Automatski, 7-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,6 l/100km

CO2: 142 g/km

Cijena osnovnog modela: 186.973 kuna

Cijena testnog modela: 246.671,16 kuna.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.