Majka Andrijana Matijević brine o petoro maloljetne djece nakon što je preminuo njezin suprug, heroj Domovinskog rata nakon četiri moždana udara, a njezina teška životna priča pokrenula je val dobrote.

Naime, još lani smo u RTL-u Danas objavili kako ona s djecom živi u kući punoj vlage. Tada nam je majka Adrijana ispričala: "Najveći problem je vlaga i uvjeti koji nisu za djecu. Imaju na katu kuće op.a sobe, spavaju i sve je to u redu, ali više dolje boravimo kad ložimo tijekom zime." Zidovu kuće bili su crni od plijesni, teško da bi se moglo reći da je to dobar život za djecu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

RTL-ove kamere ušle su tada u njihov skromni dom, majka je rekla da trosjed mora biti odmaknut od zida jer su zidovi crni od vlage.

Braniteljska mirovina pokojnog supruga nije bila dostatna za sve rashode u trošnoj kući, pa je život obitelji nekadašnjeg suborca dirnuo branitelje iz Trogira. Toliko da je jedan od njih i zaplakao. Dovezli su zato pun kombi pomoći. Uz hranu, higijenske potrepštine i odjeću, djeca su dobila i nove krevete, pa i nekoliko laptopa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trogirani su se odazvali u velikom broju. Imamo jednu šansu za buduću suradnju i da pokažemo našim sumještanima, sugrađanima da trebaju i oni biti široka srca", rekao nam je prošlog rujna Miljenko Rilje, nekadašnji zamjenik generala Ante Gotovine. Dodao je i da će general Ante Gotovina sa zadarskim braniteljima podržati akciju.

Ljudi velika srca upregnuli su snage kako bi život majke Andrijane i njezine petero maloljetne djece postao barem malo ugodniji. Djeca su skromna, naviknula su spavati skupa u jednoj sobi. No kada je krenula akcija njihove trošne kuće, pojavili su se problemi jer se pokazalo da je ona u puno gorem stanju nego se mislilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Facebook HUPŽNDS Foto: Facebook HUPŽNDS

"Kuća je u gorjem stanju nego što se to odmah mislilo. Kada su majstori i razne tvrtke počeli sa radovima počeli su otkrivati dodatne probleme koje je potrebno riješiti, jer na prvu nije izgledalo komplicirano, ali sada kada su radovi svakodnevno u toku majstori su otkrili još puno problema koje rješavaju usput sa svim ostalim radovima, pa to malo usporava cijeli posao i iziskuje dodatne financije.Gornje i donje prostorije svakodnevno se uređuju. Za vrijeme radova obitelj boravi u jednoj maloj donjoj prostoriji svi zajedno dok se druge prostorije uređuju. Sada se radi izolacija i fasada na cijeloj kući, a puno toga već je napravljeno. Uređuju se prostorije. Postavljaju se instalacije, dalje se svakodnevno aktivno uređuje, kupuje se materijal, plaćaju se radnici. Na većini kuće novi prozori su postavljeni. Napravljene su i izolacije od vlage. Na cijeloj kući postavljen je deblji stiropor, a sada ide još danja izolacija na to", napisali su krajem ožujka na Facebook stranici Hrvatska Udruga za pomoć žrtvama nasilja, djeci i siromašnima koja prikuplja pomoć za obitelj.

Sada su poslali apel jer su troškovi radova veći od do sad prikupljene pomoći. Svi koji se žele uključiti u akciju pomoći obitelji Matijević mogu to učiniti uplatom na račun:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IBAN: HR4824020061101034912.

Primatelj: skraćeni naziv Udruge: HUPŽNDS, Svift/bic za uplate iz inozemstva: ESBCHR22. model: 00, poziv na broj: 73834063697-2023.