Neki su trgovci svojim djelatnicima prepustili Praznik rada za odmor ili roštilj, a neki će dio dana provesti na poslu. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove srijede.

TRGOVINE

KONZUM - Iz Konzuma su kupcima najavili da rade prema posebnom radnom vremenu. "Dragi kupci, isplanirajte kupnju na vrijeme jer naše prodavaonice u srijedu, 1.5.2024. neće raditi", napisali su. Samo će neke prodavaonice raditi, ali prema posebnom radnom vremenu koje možete pronaći OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

LIDL - Kupnju na Praznik rada ćete morati odgoditi ako planirate u Lidl jer su najavili da u srijedu nijedna od njihovih trgovina neće raditi.

SPAR - Ove srijede zatvorene su i sve SPAR trgovine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KAUFLAND - Ako se u prvomajsku nabavku uputite u Kaufland, ondje ćete naići na zatvorena vrata jer njihove prodavaonice neće raditi u srijedu.

PLODINE - Na Međunarodni praznik rada bit će zatvorene i sve Plodine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

EUROSPIN - Iz Eurospina su najavili da su sve Eurospin trgovine zatvorene na Praznik rada.

STUDENAC - Radno vrijeme Studenca za nadolazeću srijedu pogledajte OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PEKARE

DUBRAVICA - Radno vrijeme pekare Dubravica provjerite OVDJE.

MLINAR - Radno vrijeme prodajnih mjesta Mlinara pogledajte OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PAN-PEK - Raspored rada za Pan-Pekove poslovnice provjerite OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

Većina trgovačkih centara neće raditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Z CENTAR ZAGREB - Iz Z Centra su najavili da će ondje "restorani, kafići, Hall of Game, Z House of Beauty, automat klub i Adventure Mini golf raditi prema redovnom radnom vremenu, CineStar po rasporedu prikazivanja filmova, MiniPolis od 10 do 20 sati, a trgovine i Chix Threading bar neće raditi".

POINT - "Sve naše posjetitelje obavještavamo da na Međunarodni praznik rada, trgovine u Point Shopping Centru neće raditi, dok će ugostiteljski objekti na terasi biti otvoreni", stoji na službenoj stranici POINT trgovačkog centra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

AVENUE MALL - Radno vrijeme trgovačkog centra Avenue Mall pogledajte OVDJE.

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra neće raditi na Praznik rada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

WEST GATE - Radno vrijeme West Gatea provjerite OVDJE.

SPLIT

JOKER - Centar Joker radit će po redovnom rasporedu. Radno vrijeme provjerite OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

MALL OF SPLIT - Svoja vrata na Praznik rada zatvara Mall of Split.

CITY CENTER ONE -U Splitu ovu srijedu neće raditi ni City Centar One.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Na Praznik rada neće raditi Tower Centar u Rijeci.

ZTC RIJEKA - Riječki ZTC bit će zatvoren ove srijede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

OSIJEK

PORTANOVA - Na Praznik rada neće raditi ni trgovine centra Portanova.

PULA

MAX CITY PULA - Radno vrijeme centra Max City Pula pogledajte OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PULA CITY MALL - Ove srijede neće raditi Pula City Mall.

STOP SHOP

Radno vrijeme centara Stop Shop provjerite OVDJE.