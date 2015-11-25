Rađen za Kineze, ali po europskom ukusu

Novi Qoros po izgledu ne odskače od prethodnih modela istog proizvođača, dizajn ipak nije toliko konzervativan. Iako će u ponudi biti samo na kineskom tržištu, Qoros 5 kao da je rađen po ukusu europskih kupaca.

Automobil pokreće 1,6-litarski turbo benzinac s 154 KS, koji je uparen sa šestostupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Ustvari 5-ica ima motor kao i nešto stariji Qoros 3, koji je proglašen najsigurnijim automobilom na EuroNCAP testovima 2013. godine.

Kinezi nisu otkrili hoće li Qoros 5 serijski dolaziti sa pogonom na sva četiri kotača ili će on biti ponuđen na bolje opremljenim modelima.

Kabina nudi pregršt komfora i tehnologije. Vlasnicima će na raspolaganju biti infotainment sustav s 8-inčnim ekranom osjetljivim na dodir, a posebnost je nadaleko poznati Bose audio sustav. U paketu dolzi i panoramski krovni prozor, kožna sjedala...

Iako se Qoros povukao iz Europe zbog slabe prodaje, ovaj model pokazuje kako sigurno razmišljaju o povratku. Sigurno je kako bi cijenom bili konkurenti, jer će Qoros 5 u Kini koštati oko 168.000 kuna.