Bivši ministar obrane Ante Kotromanović razgovarao je s RTL-ovim Andrijom Jarkom o ruskoj invaziji Ukrajine koja je ušla u sedmi dan.

"Ukrajinu čekaju teški dani. U ruskoj doktrini ratovanja operacija ekvivalentna ovoj se planira u 15-ak dana, sad smo na polovici. Vidjeli smo stanje na bojišnici. Situacija je sve napetija i teža i teža za ukrajinske snage. Stanje je komplicirano, pali su neki gradovi, vidjeli smo da su ruske snage penetrirale skoro 100 kilometara u područje Ukrajine, takvo je slično stanje oko regiji Donbas. Tamo su razbijene najbolje ukrajinske snage. Harkiv će teško biti zauzeti, ali će vjerojatno blokirati grad i pokušati odsjeći snage koje će kasnije sustavnu ništavati korak po korak", započeo je Kotromanović.

'Bio je ruski blues, a sada će svirati teški heavy metal'

Bivši ministar obrane osvrnuo se na promjenu Putinove strategije ratovanja.

"Oni su promijenili taktiku u prvih 7 dana. To je bio ulazak s lakim oklopnim snagama u određene dijelove svih gradova gdje su ukrajinske snage uspješno odbile to. Mislim da su precijenili sebe i podcijenili ukrajinske snage. Bio je ruski blues, a sada će svirati teški heavy metal da će bez pardona uključiti sve snage što imaju. Lupat će prednju crtu ili tamo gdje misle da je ukrajinska obrana svim sredstvima", kazao je Kotromanović.

'Gradovi će početi padati kao domino efekt'

Komentirao je način na koji Ukrajinci dronovima ili RPG-om planiraju napasti veliku rusku kolonu koja ide prema Kijevu.

"Što znači čekati kolonu 100-injak ili 200 tenkova i transportera... Ukrajinske zračne snage su neutralizirane, Rusi imaju sustav S-400. Moguće d aje bilo manjih pojedinačnih zasjeda ili napada na tu skupinu, ali to je ogromna kolona i nemoguće ju je zaustaviti bez adekvatne snage koju Ukrajina nema. Doći će bez problema do Kijeva, dio snaga će iskoristiti za blokadu. Blokiraju dio prema zapadu, ostavljen je istočni dio prema Donbasu. Do sada nitko nije osvojio grad 3 milijuna stanovnika, Rusi će ga pokušati okružiti, stvoriti pregovaračke pozicije za pregovore i ne vidim dugoročno da se ukrajinske snage mogu održati. Vidjet ćemo u danima ispred nas da će kao domino efekt početi padati gradovi", upozorio je Kotromanović.

'Ići će do kraja'

Andrija Jarak upitao je Kotromanovića hoće li Rusi uništavati Kijev kao Čečeniju.

"Pokušat će silom uzeti što im se nudi. Ne znam jeste popratili izjavu Šojgua koji je rekao da će ruska vojska nastaviti s ofenzivnim djelovanjima dok ne postignu vojne ciljeve. Nema rezervi, ići će do kraja", kazao je Kotromanović.

Jarak je bivšeg ministra obrane upitao što bi on učinio da je sada ukrajinski ministar obrane.

"Vidio sam da je Selak genijalno komentirao odnos zračnih snaga. To je pouka i za nas, protuoklop srednjeg i kratkog dometa, PZO srednjeg dometa, i obećana pomoć, to su tlapnje političara koji ne kuže što se dešava na terenu. Ako Zapad ne ubaci sredstva za protuoklopnu borbu, to će ići brže nego što mislimo jer neće imati sredstava da se obrane. Imaju lance opskrbe osigurane od Bjelorusije, Krima, sa svih strana", rekao je.

Nuklearno oružje? 'Nadam se da botoksirani dedek to neće napraviti'

Hoće li Putin upotrijebiti nuklearno oružje, nije uopće siguran.

"Do jučer bi se kladio da neće Rusi napasti Ukrajinu, ali tko može garantirati da botoksirani dedek neće to napraviti. Nadam se da neće. Jedno dugme je, po meni, početak kraja svijeta. Ne želim razmišljati o tome", kazao je.