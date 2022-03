VRIJEME JE KLJUČNO / Objašnjeno kako vojna pomoć dolazi do Ukrajinaca, ali: 'Rusi bi to mogli lako presjeći na dva mjesta'

EU je promijenio čitavu politiku i šalje Ukrajini vojnu pomoć iako su u ratu, pomoć šalje i SAD, no kako će to oružje doći do ukrajinskih boraca