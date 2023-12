Hrvatska ubrzano mora izgraditi i razviti mrežu ultra brzih punionica za električna vozila što je i ključan preduvjet koji je Europska unija postavila pred zemlje članice za skori potpuni prelazak na električne automobile. Tvrtka GreenWay Network d.o.o., nedavno osnovana podružnica GreenWay Holdinga, čiji je zeleni poslovni put počeo 2011. godine u Bratislavi, s trenutnim sjedištem u Poljskoj, u samo 3-5 godina planira na području Hrvatske izgraditi više od 300 ultra brzih punjača nazivne snage 100 kW i vrijednosti ulaganja od 30 milijuna eura. Gradnja prvih punionica počinje već u siječnju 2024. godine, za što su osigurani ugovori, novac i profesionalci koji posluju s 25 zemalja Europske unije, a prva će biti izgrađena u gradu Slunju, na pola puta do mora, ispred Restorana Feniks.

Hrvatska, s 34 električna punjača na 100.000 stanovnika, sada je 20 puta slabije razvijena od najrazvijenije Nizozemske te tri puta slabije u odnosu na prosjek Unije. Samo ovim ulaganjem tvrtke GreenWay, u manje od 5 godina pokrenut će se značajan investicijski ciklus u tom području i osigurati gradnja najmanje trećine ukupnog plana povećanja instaliranih kapaciteta za punjenje električnih vozila i broja punionica u Hrvatskoj do 2030. godine.

Foto: Greenway

"Naš plan za Hrvatsku je ambiciozan, ali i realističan. U sljedećih 5 godina planiramo investirati više od 30 milijuna EUR-a u razvoj kritične infrastrukture, što podrazumijeva ulaganje u ultra brze punjače, po principu ključ u ruke, priključnih snaga 100 - 400kW na ključnim strateškim koridorima, u urbanim sredinama, u sklopu komercijalnih objekata, ali i flota“, istaknuo je direktor GreenWay Network d.o.o. i Član Upravnog odbora GreenWay grupe Dino Novosel. Predmetna privatna investicija veća je od svih dosadašnjih ulaganja u ovu industriju u Hrvatskoj te će rezultirati mrežom od preko 300 ultra brzih punjača“, naglasio je Novosel.

Foto: Greenway Dino Novosel

Uredba EU

Inače, 13. travnja 2024. na snagu stupa europska Uredba o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva (AFIR), koja među ostalim nalaže da se do stupnja razvoja električnih vozila s udjelom u ukupnom broju registriranih vozila od 15% osigura minimalno 1,3 kW javno dostupne infrastrukture za punjenje za 100% električna vozila te 0,8 kW javno dostupne infrastrukture za punjenje za plug in hybridna električna vozila. Uzimajući u obzir očekivano desetorostruko povećanje ukupnog broja registriranih vozila u razdoblju do 2030. godine, na gotovo 50.000 u Hrvatskoj te činjenicu da će se broj turista koji ulaze u Hrvatsku s električnim vozilima povećati sa sadašnji 50.000 na barem 1 milijun do 2030. godine, za očekivati je da će ukupne potrebe za uslugama punjenja samo od inozemnih turista, na javnoj infrastrukturi trostruko premašiti sve domaće potrebe za punjenjem električnih vozila.

"Broj punionica u Hrvatskoj je danas na relativno zadovoljavajućoj razini u odnosu na trenutni broj električnih vozila, ali imamo još puno prostora za napredak kako bismo sadašnjim i budućim vozačima osigurali bezbrižno putovanje diljem zemlje. Osim toga, moramo uzeti u obzir da tržište električnih vozila svake godine doživljava značajne poraste u prodaji pa je vrlo bitno da se infrastruktura punionica nastavi razvijati kako bismo bili spremni za sve izazove koji su pred nama. Stoga nam je iznimno drago da je operator poput GreenWay-a prepoznao potencijal za ulaganja u Hrvatskoj jer će njihova predviđena investicija itekako unaprijediti dosadašnju infrastrukturu punionica. Također, veoma nam je drago da se GreenWay, samim dolaskom na hrvatsko tržište, obratio udruzi Strujni krug kako bismo zajedničkim snagama mogli raditi na daljnjem razvoju e-mobilnosti u Hrvatskoj.", izjavio je Hrvoje Prpić, predsjednik udruge Strujni Krug.

Foto: Greenway

Tvrtka GreenWay pruža usluge javnog punjenja na vlastitoj mreži punionica od preko 1.000 punjača te dodatno omogućuju uslugu punjenja na preko 78.000 punionica, dostupnih na 25 tržišta EU. Ponosni su i na jedinstveni proizvod - "Roam like at home", kojim se unaprijed garantiraju cijene usluge punjenja u Hrvatskoj i inozemstvu, što doprinosi transparentnosti i povećanju povjerenja korisnika električnih vozila u pouzdanost usluge punjenja na putu, ali i potpunoj kontroli troškova. GreenWay je posvećen doprinosu transformacije Hrvatske u zemlju s čistim i održivim prijevozom bez emisija CO 2 . Na tom putu, GreenWay donosi svoju stručnost i temeljne sposobnosti u industriji elektromobilnosti u Hrvatsku koristeći sinergije ostalih tvrtki kćeri unutar GreenWay Holdinga, kroz uspostavljena partnerstva i financijsku snagu za ulaganja.