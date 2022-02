Novo njemački kancelar Olaf Scholz također podržava domaće proizvođače. Još od mandata Konrada Adenauera početkom 1950-ih njemački su kancelari bili odani "trokrakoj zvijezdi". Riječ je o blindiranoj limuzini, a puno joj je ime Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC te je za njenu izradu potrebno do 50 dana. S 680 GUARD zadovoljava najvišu razinu sigurnosti i posebno je otporan na eksplozivna punjenja, kao i na balističke rakete. S 680 GUARD prošao je brojna testiranja koja su uključivala i 300 hitaca iz automatske puške, kao i 12 kilograma plastičnog eksploziva koje je detonirano pokraj njega prije nego što je dobio pečat sigurnosti VR10. Ovaj 'bedem na kotačima' ima pogon na sve kotače, a pokreće ga poznati šest-litreni V12 benzinski motor koji daje 612 KS. Zbog težine veće od četiri tone, najveća je brzina elektronički ograničena na 190 km/h. Stakla su presvučena neprobojnom folijom debljine deset centimetara, a sustav mu omogućava da čak i s neispravnim gumama može prijeći do 30 kilometara kako bi izašao iz potencijalno opasne zone. Osnovna cijena je 457.100 eura plus porez, a Mercedes nudi poseban tečaj vozačima kako bi lakše upravljali ovim strojem. Potrošnja? Mercedes tvrdi da je prosjek 19,5 litara na 100 kilometara, ali što je to za kancelara.