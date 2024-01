Izazovne godine i velike promjene čekaju autoindustriju u narednom razdoblju. Naime, Europa i dalje ne uzmiče od namjere – iako im je Njemačka malo pomrsila planove – da od 2035. godine sva nova vozila budu električna. Iako je još prije par godina ta ideja izgledala kao nemoguća misija, autoindustrija se vrlo brzo prilagodila novim trendovima i pogonima te su se u jako kratkom razdoblju svi ukrcali na vlak zvan elektrifikacija.

Električni automobili najčešće izazivaju dvije vrste reakcija kod ljudi – vozači su ili oduševljeni njima ili ih, kako bi se to kolokvijalno reklo, 'hejtaju' do iznemoglosti. U koju god skupinu spadate, a možda ste i u onoj koja do sada još uvijek nema formirano neko posebno mišljenje o električnim automobilima, činjenica je da su ovi automobili naša budućnost. Najvjerojatnije nisu jedina budućnost, jer svoje će mjesto pod zvijezdama tražiti i vodik, ali i biogoriva, ali su jedan od krakova te budućnosti i velik će dio vozača kroz nekoliko godina posjedovati baš njih.

Već prošle godine, proizvođači su napravili veliki iskorak ka elektrifikaciji, a nakon sjajne 2023., čeka nas još bolja 2024. godina koja će donijeti pregršt novih i zanimljivih modela. Ovu godinu u električnoj autoindustriji obilježit će i neki trendovi koji bi mogli značajno utjecati i na neke buduće godine. Tri trenda mogla bi biti posebno značajna – ne samo da će definirati automobile budućnosti, već bi mogli utjecati i na njihovu cijenu. A to je ono što je, na kraju priče, kupcima možda i najvažnija stavka.

Održivost i ekološki prihvatljiva proizvodnja

Kada govorimo o "zelenijim automobilima i zelenijem prometu", prvo na što pomislimo je sam pogon automobila. U našem slučaju, taj "zeleniji" pogon su hibridi i automobili na struju, koji ili jako malo ili uopće ne ispuštaju CO2.

No, to je tek jedan segment održivosti kada je u pitanju autoindustrija. Proizvođači teže tome da transformiraju i same proizvodne procese kako bi i oni bili što "zeleniji", ali i da u izradi svojih automobila koriste što više održivih i recikliranih materijala. U proizvodnji automobila već sada se koristi reciklirana plastika, reciklirana tkanina, reciklirani aluminij itd., a sve češće na prezentacijama novih vozila čujemo i o ekološki prihvatljivim procesima proizvodnje, koji su europskim proizvođačima automobila postali izuzetno važni.

U 2024. godini možemo očekivati još više recikliranih i održivih materijala u novim automobilima. Održivost se u autoindustriji prihvaća kao jedan od temeljnih principa, a taj trend će se u 2024. godini samo proširiti.

Bolje baterije i veći domet

Jedan od faktora zbog kojih su ljudi još uvijek skeptični prema električnim vozilima je njihov domet, a koji je po mišljenju mnogih kod velikog broja modela skroman u odnosu na domet koji imaju automobili s konvencionalnim motorima. Proizvođači rade na novim tehnologijama pa možemo očekivati da će novi modeli biti opremljeni boljim i izdržljivijim baterijama, koje će u konačnici rezultirati i boljim dosegom.

Dobra je vijest i to što je najavljeno širenje infrastrukture za punjenje, pa će punionica biti više te će biti jače, a što će svakako utjecati na porast broja električnih vozila.

Dolazak Kineza i korekcija cijena

Na scenu dolaze "Kinezi", odnosno kineski električni automobili. Kina se do sada nije imala prilike pokazati u autoindustriji, barem ne u segmentu vozila s konvencionalnim motorima, no s dolaskom električnih pogona, došlo je i njihovo vrijeme. Jedna od njihovih prednosti, barem za sada, su dostupniji čipovi za električne automobile, ali i ostali materijali koji su potrebni u proizvodnji ove vrste vozila. Posljednje dvije godine i u Hrvatsku je došlo nekoliko kineskih brendova, a njihov možda i najveći adut je taj što su cjenovno prihvatljiviji od europskih automobilskih marki.

Zbog toga, moguće je da će ove godine doći do korekcija cijena na tržištu električnih automobila. Cijene neće drastično pasti, ali do korekcija bi vrlo lako moglo doći. Moguća naznaka relaksacije cijena su i ogromni popusti koje su brojni brendovi imali krajem godine na neke od svojih električnih modela. Ima tu dakako i drugih faktora koji utječu na cijenu automobila, no Kinezi su dobrano uzdrmali cijenu, ali i cjelokupnu automobilsku scenu, što u konačnici na ruku ide nama vozačima.

