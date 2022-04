"Sunce, hvala Bogu da je sunce", razmišljam u sebi dok se kombijem vozimo do hotelskog smještaja u živopisnoj i vrckavoj Barceloni, gradu koji je Toyota odabrala da bude domaćin predstavljanja njihovog novog modela s kojim napadaju tržište A segmenta, Ayga X.

"Kome još trebaju takvi mali auti, zašto to rade?", pitao me nedavno u razgovoru jedan poznanik. Dok se probijamo kroz promet u Barceloni, upoznavajući istovremeno i grad i novi automobil, razmišljam o njegovim riječima. Svako malo promašimo neko skretanje, ostanemo u krivoj traci ili zastajemo na semaforima (koje su, spomenimo usput, Katalonci postavili na svakom koraku). Znate kome trebaju takvi automobili? E pa upravo onima koji se svakodnevno bore s kaotičnim prometom u velikim gradovima, kao što je primjerice Barcelona, ali i koji od auta žele i nešto više od samo još jednog malog gradskog auta.

Gradski crossover u četiri premium boje

Aygo X (čita se Aygo Cross), potpuno je novi i kompaktni gradski crossover, jedinstven u A segmentu vozila. Ovaj mali gradski automobil proizveden je u Europi da bi zadovoljio potrebe gradskog i prigradskog života, a specifičan je i po tome što je Toyotin tim za potrebe ovog automobila razvio i jedinstvene premium boje u kojima ga kupci mogu nabaviti. Riječ je o četiri boje inspirirane začinima: chilli red (crvena), cardamom green (zelena), ginger beige (bež) i juniper blue (plava). Ovim jedinstvenim bojama te istaknutim, upečatljivim i modernim dizajnom, ovaj se auto u svakom trenutku ističe na prometnicama te privlači zaigrane karaktere koji od automobila traže nešto više.

Ovaj model sam, priznajem, i sama s nestrpljenjem očekivala, pošto ga je Toyota najavila kao svojevrsnu revoluciju. Osim što se radi o vjerojatno najmanjem crossoveru na tržištu, Toyota je ovim modelom napravila i veliki iskorak što se tiče same tehnologije. Vizualno, glavni ekran izgleda potpuno drugačije nego kod prijašnjih modela. On je moderan i osvježen, dimenzija 9 inča.

Osim što je dizajnerski i vizualno osvježen, tu su i neke nove zanimljive tehnologije, pa će primjerice kupci sa svojim Aygom X moći uvijek biti povezani uz pomoć Toyota Smart Connect opcije i aplikacijom za pametni telefon MyT. Uz aplikaciju MyT kupci mogu pratiti različite podatke o vozilu kao što su analiza vožnje, razina goriva, upozorenja i praćenje kretanja vozila.

Toyotin najnoviji multimedijski sustav ima i novu navigaciju, koja ima opciju pružanja obavijesti o prometu u stvarnom vremenu zahvaljujući stalnim internetskim uslugama kod više razine opreme. Toyota Smart Connect nudi i žično i bežično povezivanje pametnih telefona putem aplikacija Android Auto i Apple CarPlay, a tu je i bežično punjenje za vaše pametne telefone.

Prostrana kabina

Iako izvana djeluje manje, Aygo X ima prostranu kabinu u kojoj se niti vozač niti suvozač neće osjećati "stisnuto". Kolega i ja zaključili smo da je auto skroz udoban i komotan te da po tom pitanju nećete imati nikakvih problema. Ovaj automobil dolazi s 1-litarskim, 3-cilindarskim motorom, a može se birati između ručnog mjenjača i automatika. Iz Toyote kažu da je potrošnja kod modela s ručnim mjenjačem između 4,7 i 5,0 litara na 100 kilometara, dok se potrošnja kod automatika kreće između 4,9 i 5,2 litara.

Kojeg god da odaberete, jednako će vas dobro poslužiti po gradu. Autić je spretan i okretan, najnormalnije vozi i pri većim brzinama, a usput nije preglasan. Još jedna stvar koja bi kupce mogla dodatno privući jest i mogućnost platnenog krova s otvaranjem.

Ovim modelom napravljen je i velik korak naprijed u pogledu sigurnosti, predstavljajući sklop T-mate kao standard. Neki od sustava koje primjerice Aygo X ima su otkrivanje pješaka danju i noću, otkrivanje biciklista danju, pomoć u ublažavanju sudara, pametni prilagodljivi tempomat, pomoć u održavanju vozila u prometnom traku i pomoć u zakretanju upravljača u nuždi.

Auto koji izaziva emociju

Možda najvažnije od svega je da Aygo X definitivno izaziva reakciju i emociju. Osim što privlači izgledom i bojama te je oku ugodan, poželjela sam odmah sjesti u njega i provjeriti kakav je na cesti.

Za jedan veliki europski grad, promet u Barceloni nije mi se činio previše kaotičnim. No, ima svojih muha i mušica, milijun semafora koji su postavljeni što na križanjima, što na kružnim tokovima koji u nekim slučajevima uopće ne liče na iste. Da skratim priču - malo me ta prometna signalizacija i regulacija zbunila. Aygo X odlično se snašao u ovom veliko gradu, gdje su se istaknule sve njegove prednosti. Prvo, auto je manjih dimenzija, pa je super praktičan. Drugo, povišen je pa je super pregledan. Skreće i prestrojava se kao kakva pčelica i u vožnji nećete imati onaj osjećaj "tlake" kada zapnete u gužvi.

Prvi dio testa provela sam na ulicama Barcelone, dok sam u drugom dijelu vozila oko grada. Ulice kao da su disale španjolskim "temperamentom" u koji se idealno uklopio temperament Ayga, a ceste pitoresknog mjesta nadomak Barcelone vodile su nas uzbrdo. "E, to je test", pomislim u sebi dok vozim nepoznatim, ali lijepim ulicama i stišćem gas u želji da provjerim može li se nositi i s takvim terenima. Vozeći uzbrdo, čujem i jedan stari, dobro poznati zvuk. To je zvuk CVT mjenjača, jedne od rijetkih stvari koja će vas u ovom modernom autiću podsjetiti da se vozite u Toyoti. Gotovo sve ostalo, osim loga naravno, je novo, moderno i drugačije nego kod prijašnjih modela.

Test na uzbrdici Aygo je prošao s odličnom ocjenom. Zapravo, za jedan tako mali auto, bio je iznenađujuće dobar. Bez problema je vukao uzbrdo, pa nizbrdo, pa po gradu, pa po zaobilaznici i na kraju magistralnom cestom uz more koja nas je dovela do našeg zadnjeg punkta, predivne plaže nadomak Barcelone, gdje smo na kraju dana sabrali dojmove o automobilu koji uskoro stiže i na hrvatske ceste, a kojeg već sada možete naručiti.

Auto nije oduševio samo mene, već i poznatu pjevačicu Saru Renar, inače ponosnu vlasnicu Priusa. Aygo joj se, sudeći po reakcijama, itekako svidio. "Strašno je pokretljiv, jako je dobra fora da se malo više pozicionira nego što bi čovjek očekivao od ovakvog malog automobila. Unutra je jako prostran, a pregledan", kaže mi Sara u dahu, dodajući da joj je ovo lijepo iskustvo učinilo stres probijanja kroz prometnu gužvu čak i zabavnim.

Stvoren da vam se uvuče pod kožu

Japanci su napravili sjajan posao što su ovaj automobil odlučili napraviti u Europi za europsko tržište, osluškujući pritom potrebe Europljana. Na cesti, to je ona dobra stara Toyota koju obožavamo voziti. No izgledom, ovaj je automobil nešto totalno drugo od onog na što smo navikli. Zaigran u dizajnu, upečatljivih boja, on će vam se momentalno uvući pod kožu.

Kada jednom sjednete u njega i isprobate ga, iduće što će vam se dogoditi jest da se zamišljate u njemu, kako svoju svakodnevnu rutinu obavljate s ovim automobilom. Nema više stresa na zatrpanim gradskim cestama, jer vam navigacija govori gdje je gužva, a gdje ne. Auto je okretan, prestrojava se bez problema i juri kao munja. I parkira se gdje god, jer je manji od većine drugih vozila koje viđamo na cestama. Parkiram ga, uzimam, papire sa suvozačevog mjesta i sako odložen na stražnje sjedalo te odlazim na sastanak. Za dva sata vidim se kako u njega stavljam vrećice iz trgovine u koju sam svratila nakon posla. Za tri dana, vidim se kako s njim odlazim kod svojih na selo.

Iz misli u kojima Aygo X i ja vodimo skladan i sretan život, ispunjen brojnim aktivnostima, trgnem me nečiji glas. "Idemo, vrijeme je za polazak", kaže netko. Skupljam kofer i krećem prema kombiju koji nas vozi na aerodrom. Okrećem se i bacam zadnji pogled na crvenu jurilicu, koja se ljeska na suncu, dok u pozadini valovi valjaju more. "Doći ćeš ti u Zagreb pa ćemo se nas dvoje voziti", pomislim u sebi.

Jel' vidite kako taj auto djeluje na ljude? Ako ste mislili da su takvi automobili nepotrebni na našim cestama, ovaj će vas, vjerujte mi na riječ, uvjeriti da vam je baš takav kakav je potreban i da se idealno uklapa u vaš život i životne potrebe. Uostalom, u to ćete se uvjeriti i sami kada shvatite koje sve prednosti Aygo X nudi...