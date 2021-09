Električni automobili naša su budućnost, pa se mnogi proizvođači automobila već sada okreću proizvodnji takvi vozila. Među njima je i Renault, koji na tom tržištu konkurira sa svojim modelom Zoe, malim gradskim električnim automobilom koji se pokazao kao idealni suputnik za gradska putovanja. I ne samo gradska – Zoe je (provjereno!) odličan i za malo duže relacije.

Renault Zoe ima doseg 320 kilometara

Ovog smo ljepotana koji je na tržište došao 2020. godine nedavno i sami testirali. Zoe je zapravo predstavljen davne 2005. godine kao koncept te se tada zvao Zoe City Car. Model na testu treća je generacija ovog automobila, a najvažnija stvar koja se mijenjala ovih godina zapravo je kapacitet baterije, koji sada iznosi 52 kw/h.

Jako dobar doseg za gradski automobil

Prvo pitanje koje će vam ljudi postaviti oko električnih automobila jest: koliki je njegov doseg? Realni doseg Renaulta Zoe je 320 kilometara. Na kućnu utičnicu, ova se može napuniti za 19 sati, na javnoj punionici bit će vam potrebna tri sata da ga napunite, dok ćete Zoea na brzoj punionici napuniti za sat i pol, odnosno, do 80 posto baterije doći ćete za nekih sedamdeset minuta.

Zoe na električnoj punionici

Zbog loše infrastrukture punionica, mnogima će se na spomen električnih automobila dignuti kosa na glavi, no sam proces puno je bezbolniji nego što sam i sama mislila. Naime, odlična je stvar da električni automobil možete staviti da se puni, a vi za to vrijeme možete u miru obaviti sve što trebate.

Primjerice, ja sam s njim otišla do Varaždina, stavila ga na punjač, i otišla pojesti sladoled u grad. Cijelo vrijeme na mobitelu sam gledala kako se puni i znala sam do kojeg mi je postotka baterija u kojem trenutku bila napunjena.

Zapravo, svaki put kada idete negdje, moći ćete svoj auto staviti na punjač te ćete uvijek imati dovoljno baterije za vožnju. Električni automobili zapravo se stalno nadopunjavaju (za razliku od dizelaša i benzinaca koje tankate kada vam ponestane goriva), pa ti automobili većinom voze kada im je baterija između 30 i 80 posto kapaciteta.

Konkretno, Zoe bi mogao izdržati oko tjedan dana bez punjenja, jer je prosječna vožnja u Hrvata debelo ispod 50 kilometara dnevno. Ušteda je s njim zagarantirana, čak i ako automobil punite kod kuće; u tom slučaju, 100 kilometara koštalo bi vas negdje oko osam kuna, no kako su javne električne punionice još uvijek besplatne, trenutno će vam se ovakav mališan itekako isplatiti ako puno vremena provodite u gradskoj vožnji.

Auto se puni s prednje strane

Sjedala od recikliranih materijala

Renault kaže da dizajn njihovog Zoea ima "samouvjereni karakter". On je aerodinamičan, kao i kod svakog električnog automobila, a već na prvi pogled bit će vam jako simpatičan. Njegova boja je fora jer ga ističe te budi optimizam kod svakoga tko treba sjesti u ovaj auto.

Auto će se zbog svoje boje istaknuti gdje god ga stavili

U automobilu ćete pronaći kombinaciju plastike, tkanine i kožnih dijelova, pa je tako na primjer velik dio kokpita presvučen tkaninom, zbog čega se unutrašnjost doima jako toplom i ugodnom. Tkanina je inače svjetlo sive boje, pa je i sama unutrašnjost puno svjetlija. Oni kojima je stalo do zaštite našeg planeta, razveselit će se i zbog toga što je tkanina na sjedalima napravljena od recikliranih materijala.

Unutrašnjost Renaulta Zoe

Iako je auto manji, to ne znači da u njemu manjka mjesta. Ugodno me iznenadilo što ima dosta pretinaca, a posebno bih istaknula mjesta gdje se mogu odložiti mobilni telefoni. Njihovo je dno presvučeno malo tvrđom gumom, što je jako praktično jer vam telefon u vožnji neće "plesati" po pretincu.

Unutrašnjost je svjetlija zbog sive tkanine

Sredinom je dominantan glavni ekran od deset inča koji je postavljen okomito (što je postalo tipično za Renault), a u kojem se nalaze sve informacije o vožnji, kao i funkcije koje možete namjestiti. Ispod glavnog ekrana nalaze se veliki kotači na kojima se namješta klima.

Glavni ekran postavljen je okomito, a veličine je 10 inča

Totalno simpatična stvar na vozačevom displeju je "mali Zoe"; grafika autića koji radi sve što i vi radite s automobilom. Dakle, ako otvorite vrata, to će se prikazati na "malom Zoeu", ako pak date pokazivač smjera, i to će biti vidljivo. "Malog Zoea" kako sam mu tepala naći ćete i u navigaciji, koja će vam osim puta pokazati i radijus područja do kojeg možete doći s trenutnim kapacitetom baterije.

Vozačev displej na kojem se nalazi i 'mali Zoe'

Zoe u sebi ima ugrađen filtar zraka, što znači da izvana nećete osjetiti nikakve mirise (koji budimo realni, nisu u prometu baš najdivniji). I taj filter provjereno radi. Naime, ispred mene se jednom na putu do Zagreba stvorio auto iz kojeg se dimilo kao da vozi na ugljen (ne pretjerujem!), no taj se neugodan miris stvarno niti malo nije osjetio u automobilu. Palac gore za Zoe, to je stvarno pohvalno.

Snaga se osjeti odmah

Najljepši osjećaj vožnje električnih automobila je trenutak kada stisnete gas i osjetiti svu njihovu snagu. Svi njihovi "konji" iste su vam sekunde na raspolaganju, a to je jedan od razloga zašto su električni automobili idealni za grad.

Zoe je odličan za po gradu

Zoe ima 135 KS, a cestom klizi lagano bez ikakvog mučenja. Automobil je pun sigurnosne opreme (mrtvi kut, automatsko kočenje, adaptivni tempomat, senzori, kamere), a ono što me uvijek iznova oduševi kod takvih auta, pa i kod Zoea jest – auto je tih da tiši ne može biti! Zbog toga morate biti posebno oprezni u prometu jer postoji realna šansa da vas pješaci i biciklisti neće čuti. Dobra je stvar što pri brzinama manjim od 30 km/h auto svira slatku muzikicu (što uvijek iznenadi pješake i njihova reakcija na to mi je uvijek presmiješna), no upravo zbog toga znaju da im se nešto približava.

Automobil je nevjerojatno tih u vožnji

Zoe je automatik, a super je što se u vožnji primjerice ne osjeti razlika između običnog automatika i električnog. Kao da vozite isti auto, osim što je Zoe štedljiv za novčanik, dobar za planetu Zemlju i na semaforu uvijek kreće prvi zbog toga što je sva snaga odmah na raspolaganju. Kada smo već kod mjenjača, neobično mi je bilo što on nema parking, pa kada ugasite auto, morate ga staviti u ler (N) te će se istovremeno upaliti automatska ručna kočnica.

Mjenjač Renaulta Zoe

Ono u čemu sam posebno uživala je vožnja "na jednoj pedali". Odnosno, kada promijenite iz "D" u "B", možete voziti tako da samo dodajete gas, a kada gas otpustite, on sam lagano koči i usput puni bateriju. Iako neki vozači nisu ljubitelji te opcije, osobno ju jako volim – kada se na nju naviknete, možete bez problema u gradu voziti na jednu pedalu.

Mrvicu teže nego kod ostalih ćete namjestiti sjedalo, što nekima možda baš neće biti zgodno. Naime, u Zoeiju se sjedi povišeno, jer se ispod sjedala nalaze baterije. Meni osobno to nije predstavljalo problem jer volim općenito da su sjedala mrvicu povišena.

Što je zapravo plus jer to znači da baterije nisu u prtljažniku, odnosno da je zapremnina samog prtljažnika veća. Njegova zapremnina je 388 litara, što znači da je velik i praktičan. Jedino što me malkice živciralo jest da u njemu nema neki posebni predviđeni prostor gdje biste mogli spremiti kabel za punjenje, pa mi je taj kabel stalno bio po cijelom prtljažniku.

Prtljažnik Renaulta Zoe

Zoeijem možete upravljati i preko mobitela – skinete aplikaciju i preko nje možete vidjeti gdje vam se automobil nalazi, lokaciju punionica, možete planirati putovanje s punjenjem automobila, ali i namjestiti grijanje i hlađenje prije nego uđete u automobil.

Cijena osnovnog modela ovog automobila s PDV-om iznosi 247.900,00 kuna, dok je cijena testnog modela sa svim opcijama i PDV-om 289.700,00 kuna. Dakako, valja imati na umu da se za električna vozila nude i subvencije u iznosu od 70 tisuća kuna, pa će i cijena u konačnici biti manja odlučite li se za ovaj automobil.

Stražnja klupa Renaulta Zoe

Električni automobili valjaju, a Zoe je prezabavan

Zoe nije samo Renaultov električni auto…on je zapravo utro put ostalim električnim modelima koje Renault tek treba pokazati svijetu. Testiranje Renaulta Zoe zapravo je bilo svojevrsno testiranje budućnosti – jer to su automobili koje ćemo svi voziti jednog dana. Iako mi je puno ljudi kada sam rekla da testiram Zoe odmahnulo rukom i reklo "ne valjaju električni automobili", to nije istina.

Renault Zoe u gradu

Električni automobili valjaju; ono što ne valja je loš sustav punionica koje često ne rade i ima ih premalo, a što nema veze sa električnim automobilima već je to u domeni nekih drugih subjekata koji se time bave.

Zoe je super auto, koji me jako dobro služio po gradu. On je zabavan za voziti, ekonomičan je, njegov je izgled baš mrak, a nudi i neke zanimljive opcije koje će vam biti od velike koristi.

Renault Zoe

Specifikacije:

Renault Zoe Intens R135 LP

Paket opreme: Intens

Motor: Električni

Pogon: Prednji

Snaga: 135 KS

Okretni moment: 245 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,5 sek

Maksimalna brzina: 140 km/h

Mjenjač: Automatski, 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 15.7 kWh/100 km, doseg – 320 km

CO2: 0 g/km

Početna cijena modela: 247.990,00 kuna

Cijena testnog modela: 289.700,00 kuna.