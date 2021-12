Trendovi u automobilskoj industriji mijenjaju se iz godine u godinu, a na tržištu kupci imaju prilike birati između brojnih modela. No, rijetko koji proizvođač automobila se usudi u jednom modelu spojiti sve ono što je danas moderno. To je napravio Renault kada je na tržište izbacio svoj model Conquest, čiji je dizajn SUV, crossover i coupe u jednom.

Nemojte da vas zbuni ako ste ovaj automobil vidjeli negdje vani i sigurni ste da se zvao nekako drugačije…u pravu ste i na dobrom ste tragu. Conquest je u svijetu poznat pod imenom "Arkana". Nećemo u detalje, no vjerujem da vam je jasno zašto se ime za naša područja promijenilo...

Dizajn dostojan premium modela

Francuzi ga opisuju kao "atletski i dinamičan", a dobri poznavatelji automobila odmah će primijetiti da smo ovakav dizajn mogli vidjeti samo na skupim, premium modelima (primjerice na BMW-u X6 ili pak na Mercedesu GLC coupe).

Naš testni model stigao nam je u sportskoj RS opremi, što se izdaleka moglo primijetiti po crnom krovu, zatamnjenim staklima i sličnim detaljima. Sama njegova boja bila je vrlo upečatljiva - jarka narančasta koja se službeno naziva "Valencia Orange".

S boka Conquest djeluje još impozantnije zbog svoje coupe linije. Prednja svjetla imaju "C" oblik kao klasični Megane, dok su straga led svjetla koja se spajaju u Renaultov znak.

Iako se radi o coupeu, u njega se lako ulazi jer je povišen. Njegova unutrašnjost slična je Meganeu, no puno je modernija, profinjenija, ali i "nabrijanija" zbog sportskog paketa opreme. Da je riječ o "sportašu" po izgledu, prepoznat ćete po crvenim detaljima, a najviše po "volanu s rupicama", koji je oličenje sportskog štiha automobila.

Vozačev displej dimenzija je 10,2 inča te je podijeljen na dva dijela. Na jednom je dijelu smješten brzinomjer, dok je na drugom dijelu "snagomjer" (power meter).

Super je što ima razne opcije personalizacije, pa si svako ovisno o svojim željama može postaviti što želi pratiti u vožnji. Puno opcija personalizacije ima i glavni ekran, koji je postavljen okomito.

Ispod njega nalaze se tipke na kojima se namještaju opcije (grijanje sjedala, zaključavanje vrata), a red niže smješteni su kotačići za namještanje klime. Ono što mi je malo nedostajalo je kotačić za pojačavanje/stišavanje zvuka. Želi li pojačati/stišati zvuk, suvozač će to morati napraviti na ekranu koji je osjetljiv na dodir, dok će vozač to moći napraviti na polugici koja se nalazi iza volana. Kada se naviknete na tu shemu nije problem...no kotačić je kotačić, on se u automobilima nalazi odavno pa svi nekako uvijek "patimo" za njim ako ga nema.

Kokpit punjen posebnom pjenom

Francuzi kažu da je gornji dio kokpita punjen posebnom pjenom, kako bi se stvorio premium osjećaj. Interesantno su se u tom dijelu poigrali bojama i materijalima, pa se ispod tog dijela nalazi jedna crvena lajsna, ispod koje je pak dio napravljen od sjajnog, pomalo plastičnog materijala. Vizualno, jako efektno izgleda.

Veselje u zimskim danima ponudit će vam i grijanje volana, pa ne trebate brinuti jer će vam u Conquestu uvijek biti toplo.

Zbog specifičnog dizajna, preglednost možda i nije baš bajna, no zato će straga u automobilu uživati putnici, jer Renault tvrdi da straga ima najviše mjesta za koljena u klasi. Iza vozačevog i suvozačevog sjedala su mrežice gdje putnici mogu staviti svoje stvari, a tu je i priključak za USB na kojem se mogu puniti pametni telefoni.

Renault Conquest je hibrid koji se sam puni, a motor je poznat iz Meganea i Clia. Benzinski motor i dva elektromotora daju mu ukupno 145 konjskih snaga. Meni se na autocesti učinilo kao da je automobil i jači, pošto ima snage i može potegnuti toliko da ćete ostati iznenađeni kada vidite koliko vozite.

Osim što se može voziti u standardnom eco, normal i sport načinu, vožnja se može personalizirati preko super opcije "My sense".

Vožnja na jednoj pedali je sjajna

Conquest me iznenadio vožnjom u gradu, gdje većinom klizi u tišini i radi na bateriju, odnosno ne troši gorivo. Na otvorenoj cesti, odnosno pri ubrzanju, on ipak postaje nešto bučnija zvijer. Mjenjač je uglađen, no ručica mu djeluje pomalo labavo.

Ali, zato mu je opcija "break", odnosno vožnja na jednoj pedali sjajna, jer kada pustite papučicu gasa, auto zaista dosta usporava (što je u konačnici i svrha te funkcije).

Već sam ranije o tome pisala, no nije naodmet ponoviti - "break" opcija je vožnja na pedali gasa. Dok dajete gas, auto normalno ubrzava, no dok isti puštate, auto usporava i koči te usput puni svoju bateriju. Do sada sam imala prilike voziti nekoliko automobila s tom funkcijom, i odgovorno tvrdim da je Conquest u samom vrhu što se tiče toga, jer stvarno većinu vremena možete voziti samo na jednoj papučici.

Ono što me dodatno razveselilo je mala potrošnja, koja je u prosjeku bila oko 5.7 litara.

Conquest je pun raznih sigurnosnih sustava, a od meni osobno dražih sustava tu je adaptivni tempomat koji u koloni sam kreće i koči. Ipak, najdraži sustav od svih definitivno mi je bila opcija gdje auto sam parkira.

Auto sam parkira

Znam da u ovim modernim vremenima kada su nam vozila puna svakakvih čuda i nije baš popularno reći da ne vjerujemo u neke autonomne sustave, no ja sam od onih osoba koje i dalje više vjeruju u pravu ručnu koja se može zategnuti, nego u prekidač koji "glumi" ručnu kočnicu. Stoga me sustavi, kao što je ovaj gdje auto sam parkira, pomalo plaše.

No, nekad treba izaći iz svoje comfort zone. Da prevedem - pustila sam Conquesta da sam parkira. Nije se dogodilo ništa loše, niti jedan automobil nije "ozlijeđen" u toj misiji. Sustav zapravo funkcionira odlično, uz vašu minimalnu pomoć.

Ono što trebate odraditi jest pokazivačem smjera dati autu do znanja gdje tražite parking, a dalje će vas on sam na glavnom ekranu navoditi što trebate napraviti. Vaše je jedino da dodajte gas i pritišćete kočnicu kada je to potrebno.

Moram priznati da sam zaista uživala u vožnji ovim autom. Jedinstven je, moderan iznutra, odličan za grad, ali i za malo duže staze. Kada se sve zbroji, Conquestu dajem odličnu ocjenu za sve divne kilometre koje smo zajedno prošli…

