Osim osobnih automobila, sve češće testiramo i kombije pa smo nedavno na testu u rubrici "Ženski kut" testirali i Opel Combo, putničko-teretni automobil koji osim za prijevoz putnika, jednako dobro služi i za prijevoz lakšeg tereta. Auto za kombinacije; tako smo prozvali naš Combo koji nam je pokazao da ovakva vrsta automobila, unatoč uvriježenom mišljenju, može biti itekako zabavna.

Opel Combo svoj je "život" započeo još davne 1986. godine kao Kadett Combo; odnosno, Kadett s prtljažnim prostorom. Sedam godina kasnije, 1993. godine, Opel je predstavio prvi "samostalni" Combo, a koji je na tržištu opstao sve do današnjeg dana. Ako računamo Kadett, ovo mu je 5 generacija koja je službeno predstavljena 2018. godine, a već godinu dana kasnije, 2019. godine, osvojio je nagradu za Međunarodni kombi godine.

No, ono što je možda i najzanimljivije i posebno kod ovog auta je njegov pogon. Naš Combo je, naime, električni auto, iako ništa na njemu izvana nije odavalo dojam da se radi o autu na struju. Izvana je Combo tipično "kombijevski kockast".

Dug je 4,4 metra, a postoji i XL verzija duga 4,75 metara. Naš testni Combo stigao nam je u Artense sivoj boji s kliznim stražnjim vratima, što se već nebrojeno puta, pa i sada, pokazalo kao pun pogodak! Praktičnije je i puno zgodnije, posebice ako je prostor za izlazak iz auta nešto uži.

Puno mjesta u unutrašnjosti

Glavna značajka ovog automobila je – prostranost! Puno mjesta imat ćete sprijeda, ali i straga gdje se nalaze tri odvojena sjedala te puno prostora za noge i glavu, a gdje će putnici za vrijeme vožnje moći uživati u velikom komforu. Štoviše, potvrdu za to dobili smo iz prve ruke. Nakon što se vozila u Combu, jedna moja prijateljica ustvrdila je da je ovo auto koji je "imao najviše mjesta straga od svih testnih auta u kojima se do sada vozila".

Prtljažnik našeg testnog Opela Combo bio je zapremnine 597 litara, dok se spuštanjem sjedala dobiva prostor zapremnine 2126 litara. Kod ranije spomenute XL verzije, zapremnina prtljažnika iznosi 850 litara, odnosno 2693 litre sa spuštenim sjedalima. Također, valja dodati i da Combo osim s pet sjedala, može doći i sa sedam sjedala.

S obzirom na to da se radi o vozilu koje je i teretno, Combo je prilagođen i za te svrhe. Primjerice, u njega je jako lako utovariti stvari jer se dno prtljažnika nalazi samo 58 centimetara od tla. Vrata prtljažnika otvaraju se prema gore. Malo su veća, no iz Opela su sjajno doskočili tome i olakšali ljudima priču oko otvaranja prtljažnika.

Naime, ako imate neke manje predmete koje mislite odložiti u prtljažnik, ne morate otvarati vrata već samo stakleni dio na vratima kroz koji ćete lako staviti stvari u prtljažnik. Osim pozamašnog prtljažnog prostora, Combo u unutrašnjosti ima i brojne pretince, a zbog čega mu dajemo još jedan plus za praktičnost. Također, Combo može doći i s kukom te može vući do 750 kilograma.

Tijekom vožnje, vozačima je na raspolaganju digitalni vozačev ekran dimenzija 10 inča te glavni ekran dimenzija 8 inča koji se putem aplikacija može povezati s vašim pametnim telefonima. Klima je izvučena te se namješta ispod glavnog ekrana, a za pomoć u vožnji tu je i 19 sustava sigurnosti. Combo ima i kameru, što je super i olakšava parkiranje – imajte na umu da je auto visok straga, a zbog te je visine prilikom parkiranja preglednost smanjena.

Brzo punjenje i povoljna cijena

Combo u ovakvoj verziji dostupan je samo na struju, dok Cargo verzija i dalje dolazi na benzin i dizel. Ima 136 konja i bateriju kapaciteta 50 kWh, a što će vam biti dostatno za nekih 280 kilometara vožnje po gradu zimi. Ima opciju brzog punjenja do 100 kWh, a od 0 do 80 % može se napuniti već za 30 minuta. Njegova zimska potrošnja iznosila je malo iznad 20 kWh.

Položaj za volanom nešto je viši, a zbog velike staklene plohe, preglednost je odlična. Auto je u gradu jako tih te je lak i jednostavan za upravljanje unatoč nešto većim dimenzijama. Pošto je riječ o kombiju, preko rupa i šahtova je očekivano "lelujav", no nije tvrd pa ga je ugodno voziti. Ima i opciju regenerativnog kočenja koja će vam biti super ako volite vožnju na jednoj pedali.

Idete li s Combom na autocestu, imajte na umu da mu je brzina elektronički ograničena na 130 km/h. Na otvorenoj cesti je dobar, no prije ulaska u zavoj – prikočite! Ipak je to kombi, u zavojima naginje i osjećaj nije baš ugodan ako imate i malo veću brzinu.

Osim vožnje, za vrijeme testa smo testirali i njegovu praktičnost. Sjajno nam je uletio za prijevoz jednog malo većeg radnog stola čija je konstrukcija bila dosta nespretna. No, za njega to nije bio nikakav problem. Bez problema smo utovarili sve dijelove stola i prevezli ih do spremišta. Zbog niske podnice, utovar stola bio je jednostavan i brz, a što je dodatno olakšalo stvar.

Cijena Opel Comba starta od 38.230 eura, a naš testni u e-Elegance Plus opremi koštat će vas 43.845 eura s PDV-om. Ako tome dodate mogućnost dobivanja poticaja za električne automobile, Combo se stvarno isplati jer možete uštedjeti jako puno novaca na gorivu.

Combo nije tipičan električni auto. On ne izgleda kao električni auto, nije aerodinamičan kao električni auti. No, jednako se dobro kao i svaki drugi električni auto snalazi u gradskoj vrevi. Opel kaže da je Combo prilagođen životu u gradu jer je tih i ne zagađuje. On je odličan za male poduzetnike i obrtnike koji imaju potrebe za prevoženje robe diljem grada. Život u gradu znači gotovo svakodnevno zapeti u nekoj gužvi, no ako zapnete s električnim automobilom, vjerujte mi na riječ - to je puno izdržljivije i manje stresno nego kada zapnete s autom s konvencionalnim motorom.

Combo je sjajan za taksiste, za avanturiste, za ljude s velikim obiteljima, za ljude koji imaju kućne ljubimce. On je praktičan auto za praktične ljude. Jednostavan, a turbu funkcionalan. U upravo u toj jednostavnosti i praktičnosti te lakoj upravljivosti u gradu je njegova najveća čar i draž…

Specifikacije:

Opel Combo-e Life e-Elegance Plus

Paket opreme: e-Elegance Plus

Dimenzije - dužina / širina / visina (mm): 4404 / 2107 / 1841

Motor: Električni

Pogon: Prednji

Snaga: 136 KS

Okretni moment: 260 Nm

Veličina baterije: 50 kWh

Ubrzanje 0-100: 11,7 sec

Maksimalna brzina: 135 km/h

Mjenjač: Automatski, 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 21,5 kWh/100 km

Doseg: 250 km

Brzina punjenja: 100 kWh

CO2: 0 g/km

Cijena osnovnog modela: 38.230,00 eura

Cijena testnog modela: 43.845,00 eura

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.