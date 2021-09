S jedne strane hladno more, a s druge strane visoki fjordovi. U sredini je cesta, a na cesti novi Porsche Macan. Macanom ne upravlja neki Nijemac, već – koje li sreće, za upravljačem sjedim ja i prva iz Hrvatske isprobavam sve čari ovih prekrasnih novih modela. Vozim, koncentrirana na svaki zavoj koji se nalazi ispred mene. Osluškujem zvuk motora, a iz tog zena kojeg osjećam u vožnji u realnost me samo povremeno vrati zvuk navigacije. Kakav je osjećaj voziti novi Porsche Macan? Nevjerojatan. Gotovo pa nestvaran…

Novi Porsche Macan s 2.0 V4 motorom i 265 KS

Na impresivnoj lokaciji, Lofotskim otocima koji se nalaze na sjeveru Norveške, Porsche je predstavio svoj novi Macan. Ovaj popularni SUV čije ime na javanskom jeziku znači "tigar", doživio je svoj drugi redizajn, s manjim promjenama u vanjskom dizajnu i velikim promjenama u unutrašnjosti te ispod haube. S tri nova turbobenzinska motora koja su se našla u ponudi, budući kupci Macana moći će uživati u još boljim i snažnijim performansama.

Nove boje i oštriji dizajn

Zanimljiva je priča oko Macana. Taj je automobil, naime, svjetlo dana ugledao 2014. godine, a profilirao se kao jedan od modela kojeg posebno rado biraju dame, pa je zanimljiv podatak da su u Kini čak 60 posto kupaca Macana – žene. Otkako je ugledao svjetlo dana, Macan je do sada prodan u oko 600 tisuća primjeraka, a s tom su brojkom jako zadovoljni u Porscheu. Ističu i da ih jako veseli još jedan podatak, a to je da čak 80 posto novih kupaca marke Porsche biraju upravo ovaj model.

Stoga je bilo i logično da prije elektrifikacije i električnih modela, svjetlo dana ugledaju još dotjeraniji, pa i sofisticiraniji modeli. Kod Macana, kupcima je jako važan dizajn, pa je Macan postao još "oštriji i mišićaviji" izvana, s naglaskom na njegovim sportskim atributima. Od zgodnijih detalja koje privlače poglede su i lajsne ispod vrata, koja je kod Macana i Macan S reljefna, dok je god GTS-a sjajna i glatka.

Porsche Macan GTS u novoj boji "python green"

Novi Macan dolazi i u tri nove vesele boje – python green, encian orange i papaya blue – a kupci će sada na izbor imati ukupno 14 boja ukoliko se odluče za kupnju ovog modela.

Fizičke tipke zamijenjene tipkama na dodir

Izvana lijep, no iznutra je novi Macan zapravo još i ljepši. Pazilo se na svaki detalj, pa automobil odiše profinjenošću i elegancijom kakva se rijetko gdje viđa.

Osobno me posebno oduševila varijanta s bež interijerom u osnovnom modelu, a koji sam vozila prvi. Izvana plav, a unutra bež s pokojom crnom površinom, djelovao mi je jako profinjeno i luksuzno. Nevjerojatno koliko promjena boje interijera može djelovati na cjelokupni doživljaj vozila. Čovjek se u takvom okuženju osjeća divno, a i automobilu ćete imati puno više svjetla. Još kada se tome doda i panoramski krov…pa di ćeš bolje od toga?

Unutrašnjost novog Macana s bež varijantom interijera

Eleganciji iznutra puno doprinose i promjene koje je Macan napravio u ovom redizajnu. Porsche je iznutra doživio svojevrsno "digitalno umivanje". Naime, većina fizičkih tipka zamijenjena je tipkama koje su osjetljive na dodir, a koje se nalaze ispod i oko automatskog mjenjača koji ima sedam stupnjeva.

Automatski mjenjač u Macanu

Tek par stvari namješta se na fizičke tipke: kotačić za pojačavanje odnosno stišavanje glasnoće zvuka, tipka na kojoj palite sva četiri pokazivača smjera, ali i tipke na kojima se namješta temperatura u automobilu. Zapravo je i zgodnije da su takve stvari koje su važne i često upotrebljavane prilikom vožnje ostale na fizičkim tipkama.

U novom Macanu gotovo sve tipke su osjetljive na dodir

Porsche se naravno potrudio da one ne izgledaju "blesavo" među svim silnim opcijama na dodir, pa su sjajno ukomponirali te stvari u kokpit, napravivši balans tih nekoliko fizičkih tipkica s digitalnim dijelom.

Ono čega sam se pribojavala je da bi ta digitalizacija mogla biti malkice komplicirana za upotrebu, no ta me bojazan prošla čim sam sjela u auto i nakon dvije minute skužila – e, pa ovo je skroz jednostavno za korištenje. Nije da se ne znam služiti tehnologijom u automobilima, no nekada to zna biti malkice komplicirano pa izgubite puno vremena kada shvatite gdje se što nalazi.

Unutrašnjost novog Porsche Macana

Ne i kod Macana – sjela sam i već za dvije minute smo se i ja i automobil jako dobro poznavali. Zapravo kada malo bolje promislim, duže mi je trajalo da si namjestim sjedalo (nije do auta, do mene i mojih komplikacija je), nego da skužim sve u autu. I to je zapravo ako mene pitate jedna od važnijih stvari koje sam naučila na ovom testu – možda vam Porsche zvuči kao nešto komplicirano, ali nije tako. Taj automobil stvoren je da sjednete u njega, okrenete ključem (koji se nalazi s lijeve strane!) i krenete uživati u vožnji.

Porsche je u unutrašnjosti doživio svojevrsno "digitalno umivanje"

Najveća radost je – ispod haube

Osnovni model novog Macana ima 2.0 motor s četiri cilindra te 265 konjskih snaga, a "stotku hvata" za 6.2 sekunde. Macan S ima pokreće motor sa šest cilindara jačine 2.9 te 380 konjskih snaga, stotku hvata za 4.6 sekundi, dok je u najsportskijem od svih, Macanu GTS, motor 2.9 sa šest cilindara te 440 konjskih snaga. Ta zvijer pak do sto ubrzava za impresivne 4.3 sekunde.

Iako su te promjene ispod haube oku "nevidljive", one su zapravo najveća radost i oduševljenje kada sjednete u ovaj sportski automobil, koji će vas itekako dobro služiti i u svakodnevnici.

Macan ima "ono nešto", a "to nešto" je zapravo kombinacija komfora i dinamičnosti u vožnji zbog koje ćete se zaljubiti u ovaj SUV. Ako i niste ljubitelj sportskih automobila, nakon samo jedne vožnje mogli biste promijeniti to mišljenje. Povišen kakav je, on nudi sjajnu preglednost na cesti. I onda s njim uđete u zavoj i doživite "preobraćenje", jer sve što ste do sada htjeli od automobila pada u vodu u prvom zavoju. Iste sekunde, sve što želite jest upravo takav auto, koji s jedne strane ima sve odlike SUV-a, a s druge strane ima sve ono najbolje i najzabavnije od sportskih automobila.

Ovo je drugi redizajn Macana

U tom trenutku shvatila sam zapravo da je taj automobil kombinacija svega onoga što me veseli u vožnji – da je divan na cesti, a da mi usput može biti itekako praktičan i po gradu te da u njega mogu stati sve stvari koje povremeno imam potrebu prevoziti. Prtljažnik mu je zapremnine 488 litara, što je i više nego dovoljno za takve potrebe.

Ta divota prolaženja zavoja zapravo je rezultat PSAM sistema koji se nalazi ovim autima, što znači da svaki kotač vozila radi sam za sebe. Drugim riječima, sustav u zavojima snagu šalje onom kotaču kojem je najpotrebnija, kako bi se automobil što brže "torpedirao" iz zavoja.

Porsche Macan na Lofotskim otocima u Norveškoj

Očarana već osnovnim modelom, prolazeći kroz prekrasan krajolik hladnih norveških otoka, stigla sam do mjesta gdje smo prenoćili. Iako je vani šibao hladan vjetar, u automobilu mi je bilo jako toplo. Uključila sam si grijanje sjedala, baš fino radi, a razveselilo me i to što se ugrijati može i stražnja klupa, pa će u toj ljepoti i toplini moći uživati svi putnici u vozilu.

Čista magija kada okrenete ključem

Idućeg jutra nakon odmora u predivnom Nusfjord Arctic Resortu, zabundana u svoju zimsku jaknu, došla sam do simpatičnog Nijemca iz Porschea koji je bio zadužen za koordinaciju automobila na našem dvodnevnom testu.

"Koji je sad moj?", pitah ga uz široki osmijeh.

"Ovaj", pokazuje mi rukom na sivi Macan S. Od tri nova modela, S je onaj u sredini s 380 konjskih snaga. Sjela sam u auto, ovog puta interijer je bio crne boje i okrenula ključem, a nakon toga uslijedile su dvije-tri sekunde koje ću valjda pamtiti čitav život. To jest, pamtit ću taj zvuk kada sam upalila auto.

Porsche Macan S ima motor V6 2.9, a krasi ga i 380 konjskih snaga

"Wroooooooommmmmmm, wroooommmmmmm", počeo se glasati ovaj tigar.

"Šta je ovo?", pomislim u sebi, ukipljena na sjedalu. Nakon nekoliko sekundi nevjerice, osvijestila sam se – to je zvuk sportskog automobila, odnosno to je zvuk novih i jačih motora koji krase nove modele Macana.

Otvorila sam prozor, onaj simpatičan Nijemac je stajao malo dalje od mene.

"Ajme kako se ovaj čuje", govorim mu. Nasmijao se na moju konstataciju.

"Čekaj da sjedneš u GTS", kaže mi.

Kako smo imali obaveze fotografiranja prije nego krenemo na drugu rutu koju smo vozili, često smo u idućih sat vremena palili i gasili auto, pomičući ga s jednog mjesta na drugo.

Inače, Macan je najprodavaniji Porsche kada su u pitanju ženski kupci

Svako paljenje, zvuk motora bio mi je sve privlačniji. Došlo mi je da ne idem nigdje, nego da samo sjedim u autu, palim ga i gasim i osluškujem zvuk tih 380 konjskih snaga za kojim nema tko se ne bi okrenuo. Pa i oni Nijemci koji svaki dan slušaju zvuk Porschea "štrecnu" kada se auto upali, kako onda ne bih ja ili netko drugi?

Sjajno je voziti prvo najslabiji model, pa nakon toga isprobati jače. Tako se najbolje osjeti i vidi razlika između modela. S je, naravno, bio još bolji za vožnju od osnovnog modela. Taj njegov sportski duh isticao se još više, a osjetna je bila i razlika u snazi. Iako su svi modeli teški, i ta se težina osjeti i u vožnji, ovaj je model, logično, jače povukao kada sam stisnula gas. Brže je ubrzavao i imala sam osjećaj da puno lakše prolazi cestu koja je pred nama. Kao da sam sjela u raketu, stisnula gas i puf – odjednom sam se našla na drugom punktu, gdje smo imali posljednju zamjenu automobila.

S odmakom kada uspoređujem vožnju i svoj osobni doživljaj u svakom modelu, moram priznati da mi je vožnja u Macanu S bila najdraža. Jasno, vožnja u Macanu S neusporediva je s vožnjom u Macanu GTS, no S mi nekako puno više pristaje mojoj svakodnevnici.

Novi Porsche Macan

Riječ je o ozbiljnom sportskom autu čije ćete sportske performanse osjetiti i u njima uživati, no s druge strane, izgledom je puno pitomiji od njegovog brata sportaša te je od njih troje, najidealnija verzija koju ćete voziti svakog dana i koji će vam u toj svakodnevnici biti praktičan. On vješto koketira između ta svoja dva karaktera – sportskog i svakodnevnog. On je zabavan u vožnji, ali je istovremeno praktičan da vam bude koristan i po gradu, gdje promet ide kreni-stani, odnosno gdje njegove sportske karakteristike ne mogu najbolje doći do izražaja.

Pokušat ću vam to pojasniti još slikovitiji – on je elegantan i profinjen automobil kojeg bi svatko poželio voziti i s kojim bi se svatko volio negdje pokazati.

On je model i šminker u kojem ćete se osjećati jako važno, no taj gospodin kada stane na crtu, jako brzo skida sa sebe elegantno odijelo te se presvlači u trkaći kombinezon i pokazuje svoje drugo lice; pokazuje zapravo Porsche u svojem najboljem svjetlu…

Testirali smo novi Porsche Macan

Njegovo veličanstvo – Macan GTS

Trenutak koji smo svi čekali zapravo bio je sjesti u GTS i doživjeti svu raskoš najsportskijeg Macana ikad. Pred GTS-om je svatko od nas stao, duboko udahnuo pa tek onda otvorio vrata. A kada smo sjeli u njega, doživjeli smo katarzu…

GTS je sportaš u cijelosti – što vanjskim, što unutarnjim izgledom, a bome i po performansama koje ova zvijer ima. A ima 440 konja koji izazivaju strahopoštovanje kod svakog vozača.

Model koji sam vozila bio je u novoj boji, sa sportskom opremom. Python green, kažu oni, odnosno izrazita zelena boja koja automobil čini uočljivim gdje god da se on nađe, bilo u gradu, bilo negdje u prirodi - taj će se, budite sigurni, istaknuti.

Novi Porsche Macan GTS sa GTS sportskom opremom

I oni koji malo manje poznaju automobile shvatit će da se radi o sportskom vozilu kada sjednu u njega. Kod dizajna se pazilo i na najsitnije detalje. Njegovu crnu unutrašnjost kojom dominira koža, razbijaju zeleni detalji u boji automobila – zeleni šavovi na volanu i na sjedalima, zeleno izvezena slova "GTS" na naslonu sjedala i ono što me najviše oduševilo – zeleni sigurnosni pojasevi. Oni su mi " mind-blowing" što bi rekli Englezi! Pun pogodak – čisto zakucavanje.

Unutarnji interijer jako je pažljivo dizajniran

Kada primite volan, doživjet ćete još jedno oduševljenje – on je naime presvučen alcantarom, odnosno brušenom kožom, a na opće oduševljenje svih zaljubljenika u aute, jedna od novosti je i to da je volan identičan kao u njihovom kultnom modelu 911.

Unutrašnjost Porschea Macan GTS

Ta divna brušena koža zapravo je dominantna u GTS-u, a njome je čak presvučen i poklopac pretinca koji se nalazi između vozača i suvozača. Zbog nje je gotovo sve što dotaknete u ovom automobilu ugodno i mekano na dodir, što je jako lijepo.

Sportski paket opreme koji se nalazi u GTS-u znači i da ovaj model ima neke stvari koje nemaju dva druga slabija modela. Na primjer, karbon, koji se nalazi na nekim unutrašnjim površinama ovog auta.

Za još sportskiji ugođaj, tu su i sjajna sjedala u koja ćete se zavaliti i u kojima ćete itekako uživati. Ona se mogu podesiti na čak 18 načina, što je također velik plus jer su svatko može namjestiti svoj položaj kako mu najbolje odgovara.

Meni osobno odgovara malo povišeniji položaj sjedala, pa svaki puta drljam po tim sjedalima ne bi li ih što više namjestila. No, ne i ovog puta. U GTS-u sam prvi puta poželjela spustiti sjedalo, biti što bliže cesti i osjetiti njegov sportski duh. I to sam i napravila. I osjećaj je fantastičan.

Sat u Porscheu smješten je iznad glavnog ekrana

Vozač i automobil postaju jedno

Kada se upali, on naravno "svira drugu pjesmu". Njegov zvuk još će vas se više dojmiti i još će vas više oduševiti, baš kao i volan u vožnji. Naime, Porsche tvrdi da je volan u novim modelima još osjetljiviji i još bolji te da pruža puno bolji feedback. Tvrdnja im drži vodu, a to sam najviše osjetila vozeći GTS. Čim malo zakrenete volan, on mijenja smjer vožnje. Imate osjećaj da on kao od šale prolazi svaki zavoj i svaku krivinu. I ne bojite ga se, koliko god on bio moćan, već se u njemu osjećate strašno sigurno.

Porsche Macan GTS ima 440 KS

Ako zakreneš volan, on će zakrenuti -odmah. Ako stisneš gas, on će ubrzati - odmah. U vožnji ste vi automobil, a automobil je vi. Vozač i auto postaju jedno. Neopisiv je to osjećaj i doživljaj. Kao da ste mu se uvukli u motor, a on je vama ušao pod kožu…

Preda mnom je bila ravna cesta. Stisnula sam gas i osjetila da ubrzava. I onda odjednom, kao da je odbacio nevidljive okove koji su držali tu zvijer. Čula sam samo prodoran zvuk, a on je pokazao svu svoju raskoš i pustio svih 440 konja da me povuku cestom. U tom trenutku, čovjek osjeti njegovu snagu, onako zalijepljen za sjedalo, te se osvijesti da u rukama ima volan moćnog automobila kojeg zaista treba gledati sa dozom strahopoštovanja.

Detalji u Macanu GTS

Taj auto ima dušu…

Kada voziš GTS, um se u potpunosti isprazni. Ne postoji vrijeme i ne postoji mjesto. Postoji samo cesta i vožnja. Kada se zatvorite u taj automobil, kao da odjednom nestanu svi problemi; odnosno, oni ostaju negdje vani, po strani, daleko od vas. To je neka druga dimenzija vožnje kakvu nećete osjetiti baš svakog dana.

Porsche je drugačije iskustvo vožnje od svega onoga što ste probali. GTS je, primjerice, čista katarza uma i neka nova vrsta vozačkog iskustva, nakon kojeg ništa više nije isto…

Vozačev displej u Porscheu

Profinjen i moderan, Macan je idealan ako u vožnji želite uživati u dašku luksuza. U ovom ćete se automobilu, htjeli ili ne, osjećati važno, a tako će vas doživljavati i svijet oko vas. No, sva ljepota i zabava skriva se ispod haube. Tu je duša Porschea – sportski automobil s dugogodišnjom tradicijom, pred čijim imenom zastanu i oni najzagriženiji ljubitelji automobila.

Porsche Macan GTS

S novim Macanom, Porsche je napravio odličan posao te će bez sumnje mnogi htjeti posjedovati neki od ovih sjajnih modela, prije nego se priča o električnim vozilima još više zakuha, a proizvođači krenu novim smjerom. Ako je tako, onda će možda zadnji Macani na benzin svojim novim vlasnicima donijeti pregršt zabavnih kilometara, ali i nevjerojatan doživljaj vožnje gdje god da se s njim uputili.

U svakom slučaju – jedva ga čekamo vidjeti i na našim cestama…