Crossover scena nedavno je bogatija za još jedan model, otkako je na tržište stigao Hyundai Bayon, model kojim je korejski proizvođač odlučio "podebljati" svoju ponudu ovih iznimno popularnih automobila u Europi. Ovaj potpuno novi model koji pokreće 1.0 T-GDI motor te 120 konjskih snaga, svakim danom prikuplja sve više simpatija vozača, a jedan takav primjerak stigao je na test i u našu redakciju.

Automobil je jako prostran iznutra

Neobično ime ovaj je ljepotan dobio po jednom francuskom gradu, koji je inače poznato odmorište, a osim imena, zanimljiv je i njegov vanjski izgled, što su primijetili i ljudi kamo god bih prošla s ovim automobilom. Zastajkivali su i znatiželjno pogledavali prema autu, koji se osim izgledom u masi istaknuo i svojom bojom.

Novi Hyundai Bayon

Službeno se ta boja zove "mangroove green", no mene je odmah čim sam ga ugledala podsjetila na stare omote poznatih hrvatskih čokoladica – Fontana ledene kocke. Tko zna, možda je i to bio razlog zašto ljudi nisu micali pogled s njega, no u svakom slučaju, automobil je itekako uočljiv gdje god da ga parkirate.

Hyundai Bayon ističe se u svakom trenutku

Promotrite li ga malo bolje, na karoseriji Bayona primijetit ćete trokutaste elemente duž automobila, dok je na stražnjem dijelu vozila najuočljivija stražnja lajsna. Odlično izgledaju i felge, koje se super uklapaju u cjelokupni vanjski doživljaj vozila.

Stražnja lajsna je jako efektna

Prostran iznutra

Iako možda izvana tako ne djeluje, Bayon je jako prostran i komotan, a može se pohvaliti i jednim od najvećih prtljažnika u klasi, zapremnine 411 litara. Kada sam sjela u njega, osjećala sam se kao da sjedim u nekom puno većem automobilu.

Prtljažnik mu je među najvećima u klasi, zapremnine 411 litara

Stražnja klupa može se spustiti, pa ćete dobiti još više prostora

Pokrivka se može spustiti ako prevozite nešto višlje

U njemu, mjesta ima i naprijed, ali i na stražnjoj klupi, koja putnicima za ugodniju vožnju nudi i opciju grijanja sjedala i odostraga te USB priključak na kojem nesmetano mogu puniti svoje mobilne uređaje.

I u stražnjem dijelu automobila bit će vam udobno i komotno

Fora je i prozorčić koji se nalazi iza, a ako se malo zagledate kroz njega, imat ćete osjećaj kao da se vozite u avionu.

Mali prozorčić podsjetio me na prozore u avionu

Kod sigurnosnog pojasa, primijetit ćete rupe u koji se pojas može zataknuti kada se ne koristi. Zgodno i praktično, jer ćete i u mraku uvijek znati gdje je, a usput njegov metalni dio neće smetati na sjedalu.

Glavni ekran dimenzija 10,25 inča nudi pregršt opcija, a svoje mobilne telefone moći ćete spojiti preko aplikacija Android auto ili Apple car. Vozači će uživati i u Hyundaievoj aplikaciji BlueLink, koja će im itekako biti od koristi. Preko nje, naime, možete vidjeti koliko vam automobil ima goriva, možete provjeriti je li zaključan, ali i naći ga na parkiralištu ako kojim slučajem zaboravite gdje ste parkirali svog limenog ljubimca.

Glavni ekran dimenzija je 10,25 inča

Vožnju će vam učiniti ugodnijom i zvukovi prirode, koje možete pustiti u automobilu. Kiša, valovi ili pak stope u snijegu samo su neki od umirujućih zvukova koje birate u postavkama glavnog ekrana. Za opuštanje – idealno, pogotovo kada tome pridodate 8 pari bose zvučnika koji se nalaze u Bayonu.

Odmori, zaslužio si

Puno funkcija ima i na vozačevom displeju, a one se mogu mijenjati. Svaki mode vožnje vizualno je drugačije prikazan, pa kada stavite auto u eco način vožnje, na displeju će svijetliti plavo zelena boja. U comfort vožnji osvjetljenje je bijelo, dok će, stavite li u sportski način, ekran zasvijetliti crvenom bojom. Mode vožnje mijenja na tipki koja je smještena iznad automatskog mjenjača.

Vozačev displej je odličan, a na njemu si možete namjestiti puno opcija koje želite vidjeti

Bayon se pože pohvaliti s puno sigurnosne opreme, a između ostalog ima i opciju koja detektira je li vozač "prekardašio" vrijeme za volanom. Ta funkcija daje signal kada malo dulje vozite te vas poziva da stanete, popijete kavu i odmorite. Vozači često izgube pojam koliko su vremena proveli u autu ako voze dulje relacije. Iako ga ne doživljavamo tako, umor za volanom jednako je poguban kao i alkohol ili mobitel, stoga je ova opcija itekako pohvalna da vas podsjeti da stanete i razbistrite glavu.

Testirali smo Hyundai Bayon s 1.0 T-GDI motorom te 120 konjskih snaga

Moj vječni problem u automobilima je preglednost. Nije to do auta, do mene je, odnosno do moje visine, zbog koje muku mučim s namještanjem sjedala kako bih imala što bolju preglednost ceste. Različite izvedbe karoserije često mi smanje samu preglednost, pa je kod mene naći idealni položaj za volanom u nekim slučajevima čista umjetnost.

Novi Hyundai Bayon

No, ne i ovog puta. Naime, položaj za volanom jako mi se svidio. Sjedalo sam namještala minimalno, a kroz prednje sam staklo imala sjajnu preglednost, bez da mi je neki dio karoserije upadao u vidno polje. I ako sam malo skrenula pogled, opet sam sve vidjela, a upravo zbog toga što sam u svakom trenutku imala dobar pregled ceste i stanja na cesti je i sama vožnja s njim bila ugodnija, ljepša i bolja.

Položaj vozača u Bayonu

Osjetna razlika u načinima vožnje

Bayon iznenađujuće dobro leži u zavojima, a dobar je i na bržim cestama. No, svakako preporučam da u takvom okruženju promijenite način vožnje. Eco vožnja odlična je za grad, no stisnete li malo gas, mučit ćete i sebe i auto. Zato su tu dva ostala načina – comfort i sport. Razlika između eco i comfort vožnje je osjetna – automobil u comfort vožnji brže reagira na gas te lakše prelazi svaki kilometar ceste.

Štedljiv eco način dobar je odabir za po gradu, ali i za one koji vole umjerenu vožnju autocestom. Ti će sigurno uživati u činjenici da i Bayon ima nešto hibridno u sebi. On je takozvani "mild" hibrid, koji štedi gorivo i radi na bateriju upravo na autocesti, odnosno u bržoj vožnji.

Hyundai je takozvani 'mild hibrid'

Naime, ako u nekom trenutku pustite papučicu gasa, automobil neće naglo gubiti brzinu već se prebaciti u "sailing" način. Vi u tom trenutku i dalje vozite, imate brzinu (koja s vremenom opada, ali ne naglo), a vozilo u tim trenucima pokreće baterija.

Baterija se u Hyundai Bayonu nalazi u prtljažniku

Za jedan manji auto, više gradski, impresivna je i tehnologija koja omogućava da auto "vozi sam", kako ja to volim nazvati. Uz standardni tempomat tu je i opcija da namjestite parametre te uživate u autonomnoj vožnji. Osim brzine, možete namjestiti i koju udaljenost želite držati od automobila koji vozi ispred vas, pa kada koči auto ispred vas, kočit će i Bayon.

Auto za svakodnevnicu

No, nije u Bayonu sve novo, ima i nešto staro, a na što i dalje okidamo. Riječ je o ručnoj kočnici, koja začudno nije električna, već je onakva prava "ručna ručna" koju pritegneš i siguran si da auto neće nigdje. Je, volimo novitete u automobilima, volimo kako tehnološki napreduju, ali jednako tako volimo zategnuti ručnu, čuti zvuk kako se zupci zatežu i biti sigurni ako smo se parkirali na kakvoj uzbrdici.

Automobil se svojom bojom i dizajnom ističe od ostalih

Popularnost crossovera svakim je danom sve veća. Ono što je za Amerikance SUV, za Azijate limuzina, to je za nas Europljane crossover. On je "mali, ali veliki". Spretan je po gradu, a opet je komotniji i veći pa nam može poslužiti i za duža putovanja.

Novi Hyundai Bayon

Jednom riječju – Bayon je strašno praktičan, pa ne sumnjamo da će upravo zbog toga naći put u garaže onih kojima je potreban auto za sve – za grad, za more, za djecu, za shopping te na koncu, za našu svakodnevnicu.