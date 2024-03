Ako ste ljubitelj Francuske i svega što ima veze s tom zemljom, vjerojatno će vam se tada svidjeti i DS 3, gradski crossover koji smo nedavno imali na testu u našoj rubrici Ženski kut. Ako još niste upoznati s ovom markom, riječ je o jednoj od najmlađih francuskih marka automobila koja je u Hrvatsku došla prije otprilike godinu i pol dana.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Za DS možemo reći da je marka s tipično francuskim karakterom – elegantna, avangardna i jako šik. Njihovi modeli nisu obični – od vanjskog dizajna preko svega u unutrašnjosti, DS odskače od konkurencije te spada u one brendove za koje kažemo da su premium.

Model DS 3 najmanji je u njihovoj floti. Svjetlo dana ugledao je 2018. godine, a ovo je njegova druga generacija koja je u velikom stilu predstavljena 2022. godine na Paris Fashion Weeku, gdje je bio prekriven haljinom.

Inspiriran avangardom

Francuzi kažu da je dizajn ovog automobila inspiriran avangardom. Sprijeda imamo veliku prednju masku koja je napravljena od sitnih dijelova nalik na dijamantiće, a u sredini koje se nalazi logotip marke. Karoserija našeg DS-a bila je dvobojna, a boja se službeno naziva Diva crvena. Inače, upravo je u ovoj boji auto i predstavljen.

Redizajn je dobio veća prednja svjetla i dvije svjetleće LED linije, sa svake strane maske po jedna, a koje izgledaju kao kljove. Sa svjetlima su se dizajneri poigrali i straga gdje su stražnja svjetla povezana LED lajsnom.

Iako sprijeda i straga djeluje kao pravi kompakt, s boka se vidi da je riječ o podignutom automobilu u stilu crossovera.

Za unutrašnjost DS-a možemo reći da je prava renesansa avangardnog stila. Za početak, u našem testnom DS3 sve je u koži – sjedala, kokpit, vrata. I sve izgleda jako fino i mekano je na dodir zahvaljujući nappa koži koja se nalazi u autu. Dijamantni uzorak, kojeg smo već ranije spominjali kod prednje maske, dominira i u unutrašnjosti.

Vozačima će tijekom vožnje biti na raspolaganju vozačev displej dimenzija 7 inča, potom head-up displej koji se projicira na malom „staklu“ koje izlazi iz kokpita čim upalite auto, a u sredini kokpita nalazi se i glavni ekran dimenzija 10,3 inča koji je poveziv s vašim pametnim telefonima. Glavni ekran može se personalizirati, a widgete na njemu možete sami namještati kako vam najviše odgovara.

Ispod ekrana smješteni prečaci; po četiri prečaca smještena su na plohi koja izgleda, pretpostavljate - kao dijamant. Prečaci će vam u vožnji biti najbolji prijatelji. Naime, na njima se, između ostalog, gasi i funkcija start-stop, koja u gradu tijekom vožnje u koloni može biti jako naporna. Određene naredbe automobilu možete dati i glasom zahvaljujući funkciji DS IRIS.

Masaža i mekana koža

DS3 ima i 360 kameru te odličan bežični punjač za mobitele koji super radi. Auto je opremljen FOCAL zvučnicima, a još jedan jako fora dodatak je i masaža sjedala. Kada već spominjemo sjedala, valja istaknuti da su ona jako mekana, blago profilirana s dodatnom pjenom zahvaljujući kojoj su jako udobna.

Pomalo neobično, ali ne i neviđeno, je otvaranje prozora. Naime, tipke su umjesto na vratima smještene u sredini kraj mjenjača.

Prtljažnik modela DS3 zapremnine je 350 litara, što je skroz solidan kapacitet za tu klasu vozila. Spuštanjem sjedala, dobit ćete ravan pod zapremnine 1050 litara.

Grad je "njegov teren"

Auto je pun sigurnosne opreme, a ima i opciju da sam kreće kada se vozite u koloni. Naš testni model bio je benzinac sa 130 KS. S obzirom da je riječ o trocilindrašu, auto se povremeno malo i „čuje“, posebice pri jačim ubrzanjima. Potrošnja na testu iznosila nam je oko 8 litara, s time da je vožnja pretežno bila gradska.

Osim benzinske verzije, DS 3 dostupan je i kao dizelaš te u električnoj verziji.

DS 3 najbolje se snalazi u gradu koji je „njegov teren“. Udoban je, a s obzirom da je povišen, ne smetaju mu ležeći policajci niti rupe na cestama. No, ono što me iznenadilo kod ovog auta je činjenica kako se dobro snalazi na autocesti. Pri brzinama od 100 do 120, možda će vam biti malo naporan i nešto glasniji te ćete imati osjećaj da ne može brže i jače. No, onda se nakon toga dogodi nekakav potpuni preokret i DS3 kao da izvlači neku dodatnu snagu u vožnji. Ne da može, nego provjereno ide ko' raketa! Moram priznati da me taj zaokret u ponašanju na cesti i vožnji totalno oduševio!

Cijena modela DS3 kreće od 27.800 eura, a cijena našeg testnog modela iznosi 42.398 eura.

Za taj novac, dobivate luksuzni crossover, kakvih je zapravo dosta malo na tržištu, te najudobniji i najposh auto u klasi. Ako spadate u vozače koji se žele istaknuti i koji žele nešto drugačije, DS je brend za vas. To je poseban auto za posebne vozače, u kojem će vam svaki dan biti kao da ste u centru Pariza…

Specifikacije

DS3 1.2 PureTech EAT8 Opera

Paket opreme: Opera

Dimenzije - dužina / širina / visina (mm): 4118 / 1791 / 1536

Motor: Benzin, 3 cilindra, 1199 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 130 KS

Okretni moment: 230 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,2 sek

Maksimalna brzina: 201 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 8,5 l/100km

CO2: 135 g/km

Cijena osnovnog modela: 27.800,00 eura

Cijena testnog modela: 42.398,12 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.