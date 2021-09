Francuski proizvođač automobila Citroën popularan je po svojim gradskim automobilima, a među njima je svakako C3 – sjajni model koji je predstavljen 2001. godine te je nasljednik njihova popularnog modela Saxo. Kada je stigao na tržište, C3 je oduševio svojim izgledom. Naime, njegov dizajn inspiriran je legendarnim spačekom, pa je i prvotna verzija izgledala kao moderni spaček, što je posebno oduševljavalo ljubitelje ovog kultnog automobila.

Danas je C3 puno moderniji, noviji i svježiji te je jedan od najprodavanijih modela u Citroënu, a nama je na test stigao redizajnirani model koji nas je oduševio svojim funky izgledom izvana i retro štihom iznutra.

Funky izvana, retro iznutra

Nekima je važan vanjski izgled, nekima i ne baš pretjerano. No izgled Citroëna C3 nema koga neće osvojiti, a najveći krivac za to je njegova boja koja je savršena. Spring plava, kažu papiri, a sam automobil dolazi u dvobojnoj kombinaciji; točnije u njih čak 97, pa svoj automobil možete "ofarbati" po svojoj mjeri, odnosno personalizirati ga onako kako je vama najljepše.

Osim boje, vanjski funky look naglašavaju i dva reda svjetala, ali i kvadratičasti elementi koji prate automobil kako izvana, tako i iznutra.

Izvana su pak najočitiji airbumperi koji se nalaze sa strane na vratima, a koji štite vaš automobil. Oni su izbočeni, a njihova svrha je da ako se u nepažnji previše približite nečemu (zidu, ogradi, čemu već), sačuvaju vašu karoseriju od ogrebotina. Odnosno, prvo će u tom slučaju nagrabusiti airbumperi, dok će vam limeni dio karoserije ostati – čitav.

Može li itko nadmašiti Citroënovu udobnost?

Kada bih jednom riječju trebala opisati unutrašnjost Citroëna C3, ta riječ bila bi – genijalno! Ona odiše retro štihom, posebice kokpit koji je dvobojni. Naime, duž njega se protežu detalji u boji vanjštine automobila, što mu daje pomalo razigranu notu kada sjednete za volan.

Sve funkcije automobila mogu se namjestiti na glavnom ekranu, a odlično je izvedena klima koja puše na tri načina – soft, normal i fast.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Na vratima se nalaze i posebni rukohvati za lakše otvaranje i zatvaranje, koji su mi, moram priznati, bili posebno zanimljivi te jako praktični za vrijeme vožnje.

Ono čime se Citroën posebno može pohvaliti jest njegova udobnost. Naime, sjedala su preudobna te ćete imati osjećaj kao da ste sjeli u kakvu fotelju. Meka su jer je u njih ugrađena dodatna pjena, a ono što sam primijetila jest da je suvozačevo sjedalo pozicionirano malo više u odnosu na vozačevo sjedalo.

Osim što je udoban, C3 je i siguran, a u njega je ugrađeno dvanaest sustava pomoći. Zapremnina prtljažnika je u prosjeku klase (300 litara), no sam pod prtljažnika dosta je nizak.

Slučajni test najveće gradske gužve

Na testu sam imala vozilo s najslabijim benzinskim motorom u ponudi, onim sa "samo" 83 konjske snage. No, moram priznati da mi je djelovao puno moćnije, kao da ima više konja.

Gradski automobil najbolje ćete testirati u gradskoj gužvi. Iako nitko nije lud da namjerno ode u najveću prometnu makljažu, zbog jednog pogrešnog skretanja C3 i ja upravo smo to napravili.

Igrom slučaja u prometnom kaosu zapela sam oko 15 sati, što je značilo da nas do drugog kraja grada čeka jako dug put. No, cijela je priča ispala bezbolnija nego što sam mislila jer je C3 malen, okretan i bez ikakvih poteškoća probija se kroz prometni krkljanac.

Tipičan Francuz koji se probija kroz pariške gužve, pomislila sam u sebi. Da se radi o automobilu koji je izašao iz francuske tvornice lako se može prepoznati i po mjenjaču. Tipični dugi hodovi te lagan ulazak u brzine klasičan su francuski potpis. U kombinaciji s nevjerojatnom udobnošću, ovaj ćete automobil poželjeti voziti stalno po gradu, pa i u najluđim gradskim gužvama.

Primamljiv je i zbog cijene, koja kreće već od 94 tisuće kuna.

C3 ima dušu...i spačekov ovjes!

Onaj tko se samo jednom provozao u spačeku nikada neće zaboraviti tu vožnju. Krivac tome je njegov specifični ovjes, a na tragu tog ovjesa napravljen je i ovjes Citroëna C3.

"Blast from the past" dogodio mi se u jednom trenutku vožnje, kada sam sva sretna uskliknula "Hej, pa ovo me podsjeća na tatinog starog spačeka". I fakat podsjeća, bez pretjerivanja, jer ćete povremeno u vožnji (ovisi dakako gdje se nalazite), osjetiti ono ljuljuškanje, baš kao da se vozite u kultnom spačeku.

Kada se sve spoji i sumira, C3 je izuzetno zabavan automobil. Njegov spoj funky i modernog izgleda izvana, retro štiha iznutra, činjenica da se sjajno snalazi u gradu te elementi u samoj konstrukciji vozila koji bude uspomene na jednu legendu, čije se ime i dan danas spominje sa strahopoštovanjem, čine C3 poželjnim automobilom.

Kada automobil u vama izazove emociju, tada za njega možete reći da ima dušu. C3 ima i dušu i srce, a u čovjeku probudi neku razigranost i posebno veselje. On će vas natjerati da se u njega zaljubite te da s njim istinski guštate u gradu, u kakvu god gužvetinu upali…