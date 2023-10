Otkrit ću vam jednu tajnu – kada god testiram malo veći auto, ili kao u ovom slučaju kombi, tjednima unaprijed imam mentalne pripreme kako ga voziti, gdje ga parkirati i kako s velikim vozilom preživjeti u vječno zagužvanom Zagrebu. Ista priča bila je i kada nam je na test u rubriku "Ženski kut" stigao VW Multivan, putnički kombi po kojem je Volkswagen poznat već preko 70 godina.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Stajala sam na parkingu neko vrijeme, gledala u njega i u sebi mislila "Pa dobro di ću ja s tim?". Parking u kvartu napravljen je još za vrijeme bivše Juge, kada su cestom vozili fićeki i stojadini, a ja sam u tom trenutku trebala ući u putnički kombi koji je dug preko pet metara, a još je k tome i širi od svog prethodnika. "Di ću ja to parkirati?" – opet sam ponovila u sebi.

Izvana je ličio na običan putnički kombi. Doduše, dvobojna karoserija sa srebrnim detaljima ipak je bila oku puno ugodnija od kombija u kojima sam se do sada imala prilike voziti.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Multivan je bio moj drugi kombi u životu kojeg sam vozila pa sam, kao i svaka razumna osoba, bila pomalo skeptična prema svojim vozačkim sposobnostima jednog povećeg vozila. No, sve što je trebalo da strahovi momentalno nestanu bilo je – otvoriti vrata. Jer kada čovjek otvori vrata Multivana, više ga ništa osim tog kombija ne zanima.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Puno stila i dašak luksuza

Moderan, s puno stila i daškom luksuza, zabavan, pun praktičnih stvari koje oduševljavaju – to je ukratko VW Multivan, čija je priča započela davne 1949. godine s modelom T1. Nastao je kao rješenje između automobila i autobusa, a kroz godine i generacije koje su iza njega, dolazio je kao putnički kombi, teretni kombi, mali kamiončić, ali i kao kamper.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Prodavao se diljem svijeta te je prodan u 12 milijuna primjeraka. U 4. generaciji, dobio je ime Multivan, a nama je na test stigla njegova najnovija, 7. generacija. Iako izvana vidite da nije riječ o automobilu, nego o kombiju, VW je napravio dobar dizajnerski posao. Za Multivanom se ljudi okreću jer ih zanima kakav je to moderan kombi. Nisu radili nikakve "kerefeke" u dizajnu, no potrudili su se da njegova dvobojna karoserija privlači poglede. Nama je na test stigao u kombinaciji crne i boje crnog vina (Deep crna Perla/Fortana crvena Metallic), sa srebrnim detaljima koji na neki način odvajaju te dvije boje.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Širi je i duži od prethodnika, no i za 4 centimetara niži, što je praktično za ulazak u garaže. Iako je niži, ima isto mjesta jer je i pod pozicioniran nešto niže.

Unutrašnjost je jako svijetla s detaljima imitacije drva, a svjetlini doprinosi i panoramski krov koji nema pokrivala tako da će vam u Multivanu sunce uvijek sjati kada ga bude na nebu. Ja to volim i odmah se osjećam nekako bolje kada mi u autu ima puno svjetla. Još boljem štimungu u Multivanu doprinosi i ambijentalna rasvjeta u više boja, a koju možete namjestiti ovisno o raspoloženju.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Vozačima je na raspolaganju veliki displej s raznim informacijama, opcijama i mogućnošću personalizacije, a u sredini kokpita nalazi se i glavni ekran dimenzija 10 inča. Ima navigaciju, poveziv je s vašim pametnim telefonima te ima widgete koje možete postavljati sukladno svojim preferencijama.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ono što bi nekima moglo biti nezgodno su tipke za klimu i pojačavanje i stišavanje zvuka koje se nalaze ispod glavnog ekrana, a koje su na dodir. Točnije, one su kao slider pa bude malo nezgodno koristiti ih u vožnji. Kad smo već kod klime, ako se vozite sami, klimu straga vozač može jednostavno ugasiti pritiskom na tipku koja se nalazi na kokpitu, tako da se energija neće bespotrebno rasipati.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Mjenjač u Multivanu nalazi se na kokpitu te izgleda kao polugica. Interesantna anegdotica – kada sam sjela u Multivan, nisam mogla pronaći mjenjač. Kako? Pa, očekivala sam da će biti kao ručica kraj volana (kakav je primjerice bio u modelu ID.5), a i taman se nekako potrefilo da mi ga je u vidnom polju zaklanjao volan. Nakon nekoliko trenutaka kada sam isprobala sve ručice i vidjela da niti jedna nije ono što mi treba, shvatila sam gdje se nalazi. Iako malo neuobičajena pozicija, moram priznati da mi je ovakva izvedba draža nego VW izvedba s ručicom.

Impresivna modularnost

Između vozača i suvozača nalazi se pomični "otok". Ako ga pomaknete prema sebi, služit će vam za odlaganje stvari, no on se može pomaknuti i u stražnji, putnički dio, a gdje se u samo nekoliko pritisaka pretvara u mali, praktični stolić. I to je tek početak ultra zabavnih i praktičnih detalja u Multivanu, jer njegova modularnost i mogućnosti koje ima za što bolje iskustvo u vožnji stvarno su impresivne.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Praktičnosti doprinose i klizna vrata koja se mogu otvarati s obje strane, a kada uđete, sjediti i putovati možete na dva načina. Naime, sjedala mogu biti postavljena u konferencijskom stilu, da svi gledaju prema naprijed, a ima i mogućnost Vis-a-Vis konfiguracije, što znači da će putnici licem biti okrenuti jedni prema drugima. Odnosno, da će se netko (kome, naravno, nije muka), voziti "naopačke".

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Kako ćete konfigurirati putnički prostor, ovisi isključivo o vama, jer sjedala se mogu preklapati pa mogu poslužiti i kao mali stolići, okretati, pomicati, ali i vaditi. Teže između 23-29 kilograma, no ako sam ih ja mogla izvaditi i okrenuti, vjerujem da niti vama to neće biti problem.

Vrata iznutra mogu se otvarati na tipku, pritiskom na polugu, ključem ili ih jednostavno može otvoriti vozač, koji na kokpitu također ima tipkicu koja mu služi za otvaranje vrata. Zabavno je kada ih otvarate i zatvarate, jer pište kao u tramvaju.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

VW kaže da je ovaj Multivan najviše nalik automobilu, iako je u punom smislu te riječi ovo putnički kombi s ukupno 7 sjedala i prtljažnikom zapremnine 469 litara kada su sva sjedala u zraku. Bez trećeg reda sjedala, zapremnina prtljažnika iznosi 1850 litara, a maknete li kompletno sva sjedala, zapremnina iznosi 3672 litara. Prtljažnik se otvara sam, no svakako pripazite da kombi odmaknete od zida kada ga otvarate, jer se vrata otvaraju prema gore i ogromna su. Zgodno za spomenuti je i da postoji i dulja verzija s većim prtljažnikom.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Sigurniji od običnog automobila

VW Multivan je iznimno siguran automobil s ukupno 25 sustava pomoći u vožnji. Primjerice, sam koči u slučaju da vi ne zakočite na vrijeme, može sam krenuti, ima adaptivni tempomat, a ako vozite u rikverc upozorava kada vam prilazi drugi automobil ili pješak.

Zbog svih tih sustava, zbog povišene pozicije za volanom i ogromne preglednosti, Multivana je zapravo jako lako voziti, što sam osjetila već nakon par prijeđenih kilometara. Moji strahovi bili su nepotrebni i bezvezni. Kada dobijete osjećaj da je auto malo duži, a za to vam treba ravno 10 kilometara, vozite ga kao i osobni auto.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Niti u jednom trenutku vožnje nećete se osjećati nelagodno, prestrašeno i nesigurno. Usudit ću se reći, i stojim iza toga, da je ovaj kombi sa svojim opcijama sigurniji od većine automobila koje smo do sada testirali u Ženskom kutu.

Multivan je isključivo automatik, a dolazi kao benzinac i dizelaš, ali i kao plug-in hibrid od 218 KS, kakav je bio naš testni. Ima bateriju od 13 kWh što će vam biti dostatno za nekih 40-50 kilometara čisto električne vožnje, a na kućnoj utičnici napunit ćete ga za 6 sati. S napunjenom baterijom najbolje ga je voziti u hybrid načinu vožnje, gdje on sam odlučuje kada vozi na struju, a kada na benzin. U tom načinu, potrošnja je iznosila smiješnih 2 litre, dok se potrošnja isključivo na benzin kretala između 8 i 9 litara. Inače, po WLTP-u, potrošnja u kombiniranom načinu vožnje iznosi 1,5 l/100 km.

Može se kupiti i s kukom, a u tom slučaju, može vući prikolice teške do 2 tone, odnosno 1,6 tona ako je riječ o plug-in hibridu.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Tih je i startan što je super za grad, a zbog toga uopće nećete imati osjećaj da vozite kombi. Prilično tih je i na autocesti, a na takvim dužim putovanjima jako do izražaja dolazi i njegova udobnost i komfor koji putnici imaju. Za jedan kombi, mogu vam reći da čak i ne leži loše u zavojima.

Udobnost je jedan od ključnih faktora za mnoge ljude prilikom odabira automobila. No, što je obitelj veća, to se i prostor za udobnost smanjuje. Multivan je pokazao da to ne treba biti tako. Za razliku od klasičnih sedmosjeda, gdje je zadnji red sjedala doslovno zguran u prtljažnik, u ovom autu svih petero putnika u putničkom prostoru imat će dovoljno mjesta, a bit će mjesta i za stvari u prtljažniku. Dodatni plus je i pet isofixa, što znači da možete voziti petero dječice u sjedalicama.

Osim za velike obitelji, Multivan je sjajan i kao poslovno vozilo, za ljude koji se bave prijevozom te imaju potrebu za finim automobilima gdje će se putnici moći raskomotiti i uživati u putovanju. Cijena mu starta od 50.160 eura, a cijena našeg testnog iznosi 73.312,59 eura.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Multivan je kombi sa stilom i dokaz da kombiji ne moraju biti "nužno zlo", već odabir u kojem ćete uživati u svakom trenutku vožnje.

Bila sam skeptična na početku, no ispostavilo se da sam dramila bez veze. Multivan možete parkirati na svako parking mjesto, možete s njime bilo gdje i bilo kada. I ako nikada niste vozili kombi, stvarno se ne trebate bojati. Vjerujte mi na riječ - ovaj kombi je ljepše voziti nego nekli "obični" auto...

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Specifikacije

VW Multivan Style L2 1.4 TSI eHybrid DSG

Paket opreme: Style

Motor: 1,4-litreni četverocilndrični benzinski TSI motor + elektromotor, 1395 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 218 KS

Okretni moment: 350 Nm

Ubrzanje 0-100: 11,6 sec

Maksimalna brzina: 190 km/h

Mjenjač: DSG, 6-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 6-8 l/100 km (benzin)

CO2: 34 g/km CO 2

Cijena početnog modela: 50.160 EUR

Cijena testnog modela: 73.312,59 EUR

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.