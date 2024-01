Kamioneti, odnosno pick-upovi, oduvijek su izazivali posebne reakcije kod ljudi. Taj 'WOW-efekt' kod tih velikih automobila je neizbježan, u što smo se, uostalom, uvjerili i sami. Naime, nedavno nam je na test u rubriku Ženski kut stigao VW Amarok, grandiozni automobil koji nas je uveo u jedan potpuno novi i drugi svijet vozila.

Prvi Amarok na tržištu se pojavio 2010. goodine. Bio je to prvi Volkswagenov pick-up koji je od 2010. do 2022. godine prodan u preko 830.000 komada. Nakon toga, 2022. godine stigla je druga generacija ovog vozila, što znači da ga dugih 12 godina nisu dirali, odnosno mijenjali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Riječ je o vozilu koje se prodaje i na drugim kontinentima, a čije ime u romanskim jezicima označava "onog koji voli kamenje“. VW Amarok dugačak je 5,35 metara te je 10 centimetara duži od svog prethodnika. Fun fact – iako je nama ovaj automobil bio ogroman, Amerikancima, koji su poznati kao ljubitelji jako velikih automobila, je ovo pick-up "srednje veličine“.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Rubustan izvana, pitom iznutra

Naš testni Amarok došao nam je s duplom kabinom, što znači da ima i stražnju klupu te da se u njemu može voziti pet osoba. Odnosno, kako smo ga zbog toga na testu prozvali – to je i radno i paradno vozilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moram priznati da se nemam često prilike susretati s ovakvim automobilima. I da budem potpuno iskrena – ovo mi je bio prvi put da sam kamionet vozila u "realnim uvjetima“ i da ga koristim u svojoj svakodnevnici. Neki će reći – auto ko' auto, no razlika je ogromna. Prvo, taj "auto“ ne možete baš svugdje parkirati u gradu, ali s pozitivne strane, s tim autom možete svuda.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ogroman je, ima ogromne kotače i zapravo je i napravljen da može ići i izvan ceste. A kada već imamo priliku isprobati i takva vozila, rado ih isprobamo na njihovim "prirodnim“ terenima, pa smo se s Amarokom zaputili do Đurđevčkih pijeska, odnosno kako ih nazivaju – Hrvatske sahare.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Okej, činjenica je da tamo količine pijeska nisu kao u Africi, ali isto je tako činjenica da velika većina "običnih“ automobila ne bi baš tako lako i jednostavno prelazila preko tih pješčanih puteljaka. Za Amaroka je to bila igra.

Malo je reći da ovaj auto izgleda robustno, pogotovo kada ga gledate s bočne strane. Stigao nam je u Mid Blue plavoj boji, a robusnijem izgledu dopridonose i sivi aluminijski detalji na karoseriji. U novoj generaciji, sprijeda su obnovljena LED svjetla, a zgodan detalj je i branik koji izgleda kao slovo X.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako izvana zbog prtljažnika izgleda kao radno vozilo, Amarok je iznutra pravi šminker i puno "pitomiji" nego što možda očekujete. Unutrašnjost je dotjerana i jako lijepo uređena, a iznutra prevladavaju fini materijali. Ispred vozača nalazi se digitalni displej s raznim informacijama, a koji ima mogućnost personalizacije, dok se u sredini kokpita nalazi okomito postavljeni glavni ekran dimenzija 12,3 inča, koji je putem aplikacija poveziv s pametnim telefonima.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ekran je dosta responzivan, a velik plus, posebice u jednom takvom radnom vozilu, su veliki prečaci koji se nalaze ispod ekrana. Klima se namješta na ekranu, no dobra je stvar što je dosta jednostavna za korištenje. Na ekranu se gasi i opcija start-stop, koju ćete u ovom autu zaista željeti koristiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Na stražnjoj klupi, mogu se voziti tri osobe, a tu su smještena i dva isofixa. Putnicima straga na raspolaganju je i prava utičnica od 230 V, a ukoliko planirate nešto prevoziti u tom dijelu automobila, stražnja klupa se može spustiti.

Pretljažnik Amaroka malo je drugačiji od prtljažnika osobnih automobila. On se mjeri u metrima, u njega bez problema stane jedna europaleta, a možete prevoziti teret do 1,2 tone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Opcionalno za njega imate i mogućnost stavljanja pokrivke, a jedna jako fora stvar kod njega je to što na stražnjim vratima ovaj auto ima metar; odnosno, na samom se rubu nalaze oznake pa po potrebi tu možete nešto i izmjeriti.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Masivan i snažan

Amarok dolazi sa više od 25 sustava sigurnosti, a u Hrvatskoj dolazi kao dizelaš u tri varijante – 2.0 sa 170 KS i ručnim mjenjačem ili 207 KS i automatskim mjenjačem te u verziji kakav je bio naš testni primjerak – 3.0, V6 sa 240 KS. Sve tri varijante dolaze s pogonom 4x4.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Iako je masivan, ovaj auto ima snage te s lakoćom odrađuje svaku vožnju – bilo da se radi o gradskoj vožnji ili pak vožnji po Hrvatskoj sahari. Naravno da je zbog gabarita ovaj auto manje za grad, a više za sve ostale terene, no nije da s njim neće moći po gradu.

Primjerice, to je jedini automobil koji doslovno ne osjeća rupe i ležeće policajce te se ponaša kao da niste prošli preko istih. Odličan dodatak mu je i kamera za parkiranje, koja u gradu jako dobro dođe, a za još lakše uparkiravanje tu je i opcija da auto parkira sam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na autocesti ćete ga zbog veliki retrovizora malo čuti, no tamo se i jako lijepo ponaša na cesti – kao kakva krstarica. Jako je udoban, a sam položaj za volanom je takav da se unutra sjedi povišeno.

Naravno da ovakav veliki auto, kojeg pritom pokreće dizelski motor, nije startan. Ako iole nešto znate od autima, jasno vam je da se od takvih vozila to niti ne očekuje. No, to ne znači da nema snage, a svu raskoš svog motora pokazuje kada se s njim malo "zalaufate".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Pri nešto većim brzinama, a kada na njih to dodate gas, Amarok pokazuje svoju moć. U tim ćete trenucima osjetiti kako vuče i kako ima sve više snage. Taj trenutak, kada mislite da je auto dao sve od sebe, a on još jače povuče, je doslovno jedan od najboljih osjećaja u vožnji, a koji se posebno osjeća kod jačih Volkswagenovih modela.

Amarok ima nekoliko načina vožnje, uključujući i nekoliko načina za offroad. Također, ima i opciju zaključavanja diferencijala te kontrole proklizavanja na nizbrdici. Osim velikog prtljažnika, Amarok ima i kuku koja može vući do 3,5 tone, a može se pohvaliti i ogromnim spremnikom goriva zapremnine 80 litara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Što se tiče potrošnje, ona se u gradu bez tereta kretala između 10 i 11 litara, dok se na otvorenoj cesti spušta ispod 10 litara. Cijena Amaroka kreće od 50.393 eura, dok je cijena našeg testnog modela u Aventura opremi 66.924 eura.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Radno i paradno vozilo – tako smo od milja tepali Amaroku na testu. Iako sam do sada ovakav tip vozila smatrala isključivo "radnim" strojevima, ovaj auto dokazao je da i jedan kamionet može biti atraktivan, privlačan, a kada ga odvezete na njegov teren gdje ima svega, a nema asfalta – i jako zabavan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Specifikacije:

Volkswagen Amarok Aventura 3.0 TDI AUT. 4MOTION

Paket opreme: Aventura

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Motor: dizelski, 3.0 l, V6, 2.993 ccm

Pogon: svi kotači

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snaga: 240 KS

Okretni moment: 600 Nm

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubrzanje 0-100: 8,8 sec

Maksimalna brzina: 180 km/h

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mjenjač: automatski, 10-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 9,6 litara/100 km

Tekst se nastavlja ispod oglasa

CO2: 270 g/km

Cijena početnog modela: 50.393,70 eura

Cijena testnog modela: 66.924,72 eura

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.