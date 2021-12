Ako ste mislili da jedino što Amerikanci voze su američki automobili, morat ću vam odmah reći da ste se tada gadno prevarili. Naime, vozači "preko bare" veliki su ljubitelji japanskih automobila, točnije Toyote, a mudri Japanci za njih rade ono što najviše vole – SUV-ove.

Jedan od automobila koji je iz Amerike stigao i na naše tržište je Toyota Highlander, gorostas koji je u Australiji i Kini poznat kao Toyota Kluger te se proizvodi od 2000.godine, a njegovu četvrtu generaciju nedavno smo imali prilike isprobati. Ukratko – s tim smo se automobilom strašno zabavili, a svi su se sklanjali s ceste kada su nas vidjeli.

Ogroman izvana

Kada bih jednom riječju trebala opisati Highlandera, to bi bila riječ – ogroman! I to toliko ogroman da na neka parking mjesta jedva stane, pa se nemojte čuditi ako ćete suvozače i putnike iz auta morati "izbaciti" prije nego auto uparkirate. Bolji poznavatelji automobila već će i po tome prepoznati da je ovaj auto napravljen za neka druga tržišta (u ovom slučaju američko), a ne za naše. Sprijeda izaziva strahopoštovanje velikom prednjom maskom, ali i visinom, pošto hauba dolazi gotovo do razine prsa (pogotovo kod nas manjih ljudi).

Bacite li pogled na njega sa strane, tek ćete po njegovoj dužini shvatiti koliko je automobil velik. Priznat ću vam, pomalo i zastrašujuće velik. Iako sam ljubitelj SUV-ova i crossovera (čitaj: svega povišenog), moram priznati da me malkice uhvatila panika kada sam sjela u ovaj auto.

"Di ću ja s njim ogromnim po Zagrebu?", palo mi je odmah napamet. No, početni strah i nervoza brzo su prošli, jer sam ostala zadivljena njegovom unutrašnjošću i svime što ovaj automobil nudi.

Zabavan iznutra

Čim sam se zavalila u udobna kožna sjedala, uhvatila sam se tipkanja po glavnom ekranu koji je dimenzija 12,3 inča te dominira kokpitom. Iako smo kod Toyote navikli na njihove standardne glavne ekrane, ovaj je puno moderniji, interaktivniji i zabavniji. Ekran se može podijeliti, tako da na njemu odjednom možete pratiti više informacija.

Ispred vozača je i vozačev displej, a za pomoć pri vožnji tu je i head-up displej koji brzinu vožnje i ostale podatke projicira na staklo ispred vas. Ako niste još imali prilike voziti auto s head-up displejem, na prvu će vas ova tehnologija zbuniti. No, kada se na nju naviknete, budite uvjereni da će vam biti od velike koristi i pomoći.

Kokpit je pun pretinaca, pa se tako jedan nalazi iznad velikog pretinca koji je ispred suvozača, jedan je ispod glavnog ekrana, dok je naravno onaj najveći u koji nema što ne stane u sredini, između vozačeva i suvozačeva sjedala.

Zimi vam u Toyoti neće biti hladno, jer se osim prednjih sjedala griju i stražnja, a osim što se mogu ugrijati, sjedala se ljeti mogu i ohladiti, što me dodatno "raspametilo" pošto obožavam tu funkciju u automobilima. Super je stvar što se klima može posebno regulirati u stražnjem dijelu vozila, tako da si putnici sami mogu namjestiti idealnu temperaturu, bez obzira na vozača i suvozača.

Osim toga, putnici u drugom redu sjedala, ista mogu namještati naprijed-nazad, a i naslon se može dodatno spustiti.

Dodatna sjedala u prtljažniku

Kada smo već god sjedala, Toyota ih ima čak sedam. Naime, u velikim prtljažniku nalaze se dva dodatna sjedala, što ovaj automobil čini idealnim za malo veće obitelji. Logično je da u posljednjem, trećem redu ima nešto manje mjesta nego u prvom ili drugom, no nikako ne možemo reći da je iza prestisnuto ili pak potpuno neudobno za vožnju.

Osobno sam se uvjerila da nije, jer smo, testirajući ga, otišli na jedan izlet, a mene je kao najmanju od svih zapalo da se vozim skroz iza. U vožnji se nisam ukočila, nije mi bilo neudobno, a na raspolaganju sam imala i pretinac za boce, jer se Toyota pobrinula da i oni koji se voze skroz straga imaju komfor. I na tome im svaka čast!

Za ljubitelje dobrog sounda, još jedna dobra vijest – kabina je opremljena JBL zvučnicima, tako da ćete vozeći se moći uživati i u dobrom zvuku.

Prtljažnik je zapremnine preko 600 litara, a mjesta će biti na pretek i ako dignete treći red sjedala, jer vam i tada ostaje 330 litara zapremnine. Prtljažnik se otvara pritiskom na gumb, a može se otvoriti i ako mahnete nogom ispod stražnjeg branika (da samo znate koliko me puta kada sam teglila vrećice ta funkcija spasila). Spustite li drugi red sjedala, u njemu komotno možete prevesti manju dnevnu sobu, jer je zapremina tada impresivnih 1909 litara!

Auto je opremljen brojnim kamerama i senzorima, a jedna od odličnih stvari je da vam kamera može pokazati sve što se nalazi oko vas. Dakle, kako biste bili sigurni da ništa nećete trknuti prilikom kretanja, prije vožnje uključite kameru i vidjet ćete sve što se nalazi oko automobila.

Kamera je "spojena" i na retrovizor, pa ako ste digli treći red sjedala (što znači da se iza vas nalazi puno glava koje smetaju u preglednosti), pritisnete tipku na retrovizoru i prebacite na kameru, tako da ponovo imate sjajnu preglednost što je i tko je iza vas u prometu.

Toyota Highlander je hibrid, ima automatski mjenjač, a u njemu se nalazi 248 KS. Puno, no nešto treba povući tog diva koji ima preko dvije tone. Potrošnja na testu kretala se od 8 do 8,5 litara, što je super s obzirom na njegovu veličinu.

Ljudi se sklanjaju kad ga vide

U gradu je tih jer većinom vozi na bateriju, no pri jačim ubrzanjima Highlander postaje malo bučniji. "Prepreke" u vidu šahtova i ležećih policajaca nas smo dvoje prelazili kao od šale, a ono što mi se posebno svidjelo je grijanje volana, pa mi je i za najhladnijih jutra u automobilu bilo toplo – kad upališ grijanje, grijanje volana i grijanje sjedala, zima nestaje u sekundi.

Njegova veličina nije impresionirala samo mene. Vozeći Highlandera, imala sam osjećaj kao da se svi vozači sklanjaju s ceste kada ga vide – takav respekt ovaj automobil izaziva u svima.

Na koncu, nije bilo toliko strašno kako mi se na prvu činilo. To što je auto ogroman zapravo je velika prednost, jer vas puno više stane u njega, pa shodno tome možete pokupiti ekipu i otići negdje na uživanje koje ćete još dugo nakon toga pamtiti. A za parking…pa, već ćete se nekako snaći, u to budite uvjereni…

Specifikacije:

Toyota Highlander Hybrid AWD

Paket opreme: Premium

Motor: Benzinski + elektro, 4 cilindra, 2487 cm3

Pogon: Svi kotači

Snaga: 248 KS

Okretni moment: 237 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,3 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski, e-CVT

Prosječna potrošnja na testu: 8,2 l/100km

CO2: 149 g/km

Cijena početnog modela: 424.000,00 HRK

Cijena testnog modela: 522.500,00 HRK

