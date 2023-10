Iako su nekada bili dosta popularni, mali gradski automobili, koje svrstavamo u takozvani A segment vozila, danas polako nestaju s ceste. I njih, kao i sva ostala vozila, s tržišta istišću crossover i SUV vozila, koja su postala ultimativni hit u Europi. Ovakvi automobili danas opstaju kao "druga vozila" u obitelji ili pak ih voze oni koji su sami te još uvijek nemaju potrebu za većim autima. I u tom kontekstu, mali gradski auti funkcioniraju savršeno – kompaktnih su dimenzija pa su zgodni za grad i mogu se uparkirati doslovno bilo gdje.

No, i oni sve više poprimaju izgled crossovera, odnosno SUV-a. Proizvođači automobila rado prihvaćaju nove trendove te nam nude takve automobile, a među njima je i japanski automobilski brend Toyota. Temeljen na naslijeđu svog popularnog prethodnika Ayga koji je nastao 2005. godine te je Toyotin najpristupačniji model, Toyota je prošle godine predstavila Aygo X - mali gradski crossover koji je napravljen u Europi te je prilagođen europskim cestama i potrebama vozača.

Aygo X povišeniji je i veći od "običnog" Ayga te se može pohvaliti i s više prostora. Nakon prošlogodišnjih modela u četiri različite boje na kojima su njihovi dizajneri pomno radili, Aygo X ove je godine zasjao u potpuno novom dizajnerskom ruhu.

Udružili snage s poznatim dizajnerom

Naime, Toyota je udružila snage s poznatim dizajnerom Junom Takahashijem, kojem je ovo bilo prvi puta da radi na automobilu te su predstavili model Aygo X Undercover, koji je premijerno prikazan zajedno s modnom revijom UNDERCOVER na Tjednu mode u Parizu.

Tema 'undercover' spoj je mode i punka, digitalnog i analognog, a iz Toyote kažu da je ovaj ljepotan 'must have' dodatak ove sezone. Automobil dolazi u dvotonsko sivoj boji koju naglašavaju koraljno crveni detalji, a zgodan dodatak su i krovne naljepnice s riječima "CHAOS" i "BALANCE“. Upravo su ove riječi i svojevrsni moto ovog modela.

Pravi gradski šminker, nema što. No, je li Aygo X samo gradski auto ili je sposoban i za nešto duža putovanja? S obzirom da nas je kopkalo to pitanje, odlučili smo testirati njegove sposobnosti pa smo se s njim zaputili na more. Dvije osobe, hrpetina stvari i Aygo X – to je bila "ekipa“ koja je krenula na putovanje do Zadra i natrag. Naš se put odvijao kao i inače kada putujemo tom relacijom – jedan dio puta odvozili smo autocestom, a drugi starom cestom.

Ono što me prije samog puta mučilo jest hoće li auto imati dovoljno mjesta za sve naše stvari. Zapremnina njegovog prtljažnika za 60 je litara veća od "običnog“ Ayga te iznosi 231 litru, a kada spustite sjedala, dobit ćete prostor koji je nešto veći od 800 litara. No, ispostavilo se da su moji strahovi bili bespotrebni, jer je mjesta bilo dovoljno. Po povratku u Zagreb kada smo se vraćali s više stvari, jednostavno smo spustili stražnju klupu i imali i dosta mjesta i za veće stvari koje smo prevozili.

U nekom trenutku, meni je sinula genijalna ideja da bismo možda u Aygu mogli prevesti i SUP. Naravno, to nije baš moguće, ne samo u Aygu već i u puno većim automobilima, no u tom je trenutku ideja bila jednostavno jača od mene te ju je valjalo testirati. SUP smo na kraju doduše i vozili u Aygu, no ispuhan i spremljen u torbu.

Što se same vožnje tiče, on bez poteškoća može voziti i autocestom, a po potrebi i pretiče ostale automobile iako ima samo 72 konja. Motor koji ga pokreće je 1-litreni benzinac atmosferac s tri cilindra.

Dobra je vijest da je to dobro poznati i provjereni Toyotin motor s kojim nema straha da će se kvariti, no s obzirom da ima tri cilindra i automatski CVT mjenjač, auto će povremeno biti nešto glasniji. Iako je u novom Aygu razina buke smanjena za 6%, na autocesti ćete ga čuti no to zapravo nije ništa neuobičajeno za jedan gradski automobil. Ono što mene osobno primjerice više iritira je zvuk CVT mjenjača kod svake Toyote, pa i ove, no kada taj zvuk postane nešto iritantniji, utješim se činjenicom da su CVT mjenjači gotovo pa nepoderivi.

Iako može i na autocestu, Aygu X na našem je proputovanju više odgovarala stara cesta. Vozeći se dijelom koji prolazi kroz Plitvička jezera, stvarno sam uživala u vožnji, a imala sam osjećaj kao da je i autu ljepše na tom terenu. Ispostavilo se zapravo da mu brzina vožnje između 70 i 90 km/h nekako najviše leži, a auto se osim u gradu jako dobro snalazi i na otvorenoj cesti.

Sjajan infotainment

Aygo X opremljen je infotainment sustavom Toyota Smart Connect. Ova sustav možda je i najmoderniji po pitanju njihovih automobila, a i dizajnerski su se potrudili da dobro izgleda. Glavni ekran, oko kojeg se nalaze koraljno crveni obrubi, dimenzija je 9 inča. Svoje pametne telefone možete bežično spojiti putem aplikacija Apple CarPlay i Android Auto, a vlasnicima je dostupna i aplikacija MyT preko koje putem svojih pametnih telefona mogu pratiti razne podatke kao što su analiza vožnje, potrošnja goriva i slično.

Ono što je meni privuklo pažnju je njegova navigacija koja ima neke dosta zgodne značajke koje jako dobro dođu na putu. Primjerice, pritiskom na malu šalicu kave koja vam se pokazuje na ekranu, navigacija će vam pokazati gdje su najbliži kafići. Na isti način možete pronaći restorane, benzinske pumpe te parking. Idealno za putovanja, posebice ovo s traženjem najbližeg parkinga.

Da bi bili praktični u gradu, gradski auti imaju jako mali krug okretanja, a kod Ayga X on iznosi 9,4 metara. Takve stvari zapravo su jako praktične i na moru, odnosno u turističkim mjestima gdje se u sezoni susrećemo s velikim brojem vozila i zakrčenim cestama. Kad znaš da ćeš se sa svojim Aygom bez beda okrenuti iako je s jedne strane na trotoaru nepropisno parkiran turist s nekim glomaznim autom, tada je čovjek stvarno puno manje u stresu.

Za još manje stresa pobrinut će se i mnoštvo sigurnosne opreme koje se nalazi u ovom gradskom automobilu. Japanci je nazivaju Toyota Safety Sense, a po prvi se puta uz već neke standardne dobro poznate pojavljuju i sjajne opcije kao što je otkrivanje pješaka danju i noću te otkrivanje biciklista danju. Većina sigurnosne opcije pali se jako jednostavno – na gumbić.

Aygo X može se pohvaliti i dobrim sjedalima koja imaju i opciju grijanja. Iako su mnogi mišljenja da mali gradski auto nije najudobnije vozilo za duže putovanje, Aygo X je na našem testu dokazao da to ne drži vodu. Na putu smo, kao i inače, stali jednom, i to ne zbog auta već zbog mene koja uvijek moram napraviti pauzu, popiti kavu i protegnuti noge.

Što se tiče potrošnje, ona se kretala između 4,7 i 5 litara, a što se cijene tiče, Aygo X starta od 17.893 eura. U ovoj Undercover, limited edition verziji, cijena mu je 24.460 eura.

Iako svi tvrde da je Aygo X gradski auto, s njime se bez stresa možete zaputiti i na duže putovanje. Štoviše, ako putujete u neku europsku metropolu, Aygo X bit će vam sjajan suputnik jer baš po mjeri takvih gradova su ga Japanci i radili.

Otkačen, za mlade i one koji se tako osjećaju, ovaj najmanji gradski SUV kako mu tepaju pravi je putnik koji vas neće iznevjeriti. A i u ovom Undercover izdanju, čovjek mu zaista ne može odoljeti…