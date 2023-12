Ako pitate bilo koga da vam nabroji najpopularnije električne automobile današnjice, vjerojatno će u top tri navedena biti Tesla. Ova američka marka automobila koju je napravio Elon Musk spada među najprepoznatljivije aute na svijetu, a nedavno su predstavili i osvježenu verziju svog Modela 3, koji nam je stigao na test u rubriku Ženski kut.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Voljeli vi Teslu ili ne, mora se priznati da je ovo jedan od najboljih električnih automobila današnjice. S velikim iskustvom u proizvodnji električnih automobila koje je iza njih, Tesla iz godine u godinu postaje sve popularnija, a kupuju ju sve generacije - od onih mlađih, pa sve do starijih.

Uveo je električne aute u 'mainsteram'

Priča o Tesli započela je početkom stoljeća kada je bilo popularno mišljenje da su električni automobili dosadni pa se Elon Musk uhvatio posla i napravio zabavni električni automobil, Teslu Roadster. Nakon toga, ljudi su se počeli žaliti da su im električni automobili preskupi pa se Musk opet uhvatio posla te je odlučio napraviti električni auto koji će biti priuštiv. I tako je nastao Model 3, električni automobil koji je dugo vremena bio perjanica njihove prodaje. S trona ga je ne tako davno "izbacio" Model Y, no Model 3 i dalje se može pohvaliti laskavom titulom najprodavanijeg električnog auta na svijetu od 2018. do 2020., ali i titulom prvog električnog automobila koji je prodan u više od milijun primjeraka.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Model 3 uveo je električne automobile u "mainstream". Bio je široko prihvaćen te je odigrao veliku ulogu u elektrifikaciji. U rujnu je predstavljena njegova druga generacija, a iz Tesle kažu da auto sada ima veći domet, udobniji je te je više premium. Naravno, nisu izostale niti kozmetičke promjene izvana i iznutra, a koje su ga učinile još atraktivnijim.

Promjene izvana vidljive su u svjetlima koja su tanja i straga i sprijeda, a i sama karoserija dizajnerski je poboljšana (i proljepšana) pa je Tesla sada i aerodinamičniji. Dolazi i u dvije nove boje – Sealth Gray i Ultra Red.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ono što je mene ipak možda i najviše razveselilo su promjene iznutra. Prijašnji model po mojem je mišljenju bio malkice "sterilan", no u ovoj je generaciji došlo do velikog zaokreta te se sada u automobilu čovjek osjeća jako ugodno. Osjećaja topline, koji je izostao kod ranijeg modela, sada ne nedostaje zahvaljujući finoj tkanini koja se nalazi na kokpitu i na vratima, ali i ostalim finim materijalima, primjerice aluminiju koji se nalazi na kokpitu. Kombinacijom tih materijala, ali i nekim detaljima kao što je lajsna ambijentalne rasvjete, u Tesli su zaista postigli ono što kažu, a to je premium osjećaj.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Nova su i sjedala koja se mogu memorirati po profilu, a mogu se po potrebi ugrijati ili ohladiti. Za dodatnu ugodnost tu je i ambijentalna rasvjeta kojoj možete mijenjati boje ovisno o vašem raspoloženju.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Nova Tesla Model 3 ima i deblja stakla pa je kabina puno tiša nego u prvoj generaciji, ima ukupno 17 zvučnika, a poboljšan je i bluetooth za razgovore. Tesla je od samog početka bila oličenje minimalizma u automobilskoj industriji, a sada su otišli i korak dalje – mjenjača i ručica za žmigavce više nema kod volana. Mjenjač je sada "slider" na glavnom ekranu, a žmigavce dajete na tipkama koje se nalaze na volanu.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Izvedba s mjenjačem nije mi zadavala nikakvih problema, vrlo se jednostavno čovjek na to navikne, no s davanjem žmigavaca je već bilo malo teže. Točnije, problem mi je bio dati žmigavac u kružnom toku. Koliko god sam se ja trudila, jednostavno nije išlo, osim kada bih držala ruku na žmigavcu i zakretala je skupa s volanom. S druge strane, na volanu se također pale i brisači, a što mi je za razliku od žmigavaca odmah "sjelo" i mislim da je baš zgodno napravljeno.

Dakle – totalna enigma! Brisači na volanu ok, ali ako mene pitate, žmigavci mi nisu baš najsretnija izvedba.

Ogromni glavni ekran

Na kokpitu nema niti jedne jedine fizičke tipke, jer se na Tesli sve namješta na ogromnom glavnom ekranu. Dimenzija je 15,4 inča te nudi ogroman spektar opcija i funkcija za namještanje. Ono što se meni osobno jako sviđa kod Tesle je njihova navigacija koja je prilagođena putovanju s električnim automobilom, pa vam primjerice kada idete na neki put točno izračuna gdje morate stati i koliko se puniti da biste što prije stigli na svoje odredište.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Na ekranu se namješta i klima. Nisam najveći fan namještanja klime na ekranu, no kod Tesle je to sve nekako pojednostavljeno – doslovno vam je sve nacrtano, a s obzirom da je ekran strašno brz i responzivan, sve ćete namjestiti u tili čas.

Osim tih pametnih opcija, u glavnom ekranu imamo i fun corner koji je stvoren za zabavu i opuštanje. U ovom autu možete igrati igrice (dodane su i neke nove), možete crtati, gledati filmove, surfati, gledati Youtube pa čak i zapjevati karaoke.

Stražnja klupa jako je prostrana, ima utičnice za punjenje vaših pametnih telefona, ali i mali ekran dimenzija 8 inča gdje možete zasebno namještati klimu, gledati Youtube i ostale streaming platforme.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Model 3 može se pohvaliti impresivnom zapremninom prtljažnika koja iznosi 594 litara te je u samom vrhu klase, a dodatni prostor od 88 litara nalazi se i sprijeda.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Auto je nakrcan sigurnosnim sustavima, pun je senzora te "vidi" sve oko sebe – druge automobile, bicikliste, pješake, semafore,…

Meni jedna od dražih sigurnosnih opcija su kamere koje se pale kada dajete žmigavac, a koje vam pomažu da vidite mrtvi kut. Auto će vas zvučno upozoriti kada prijeđete ograničenje, ali i u situacijama kada morate naglo zakočiti. Kao i svaka Tesla, i novi Model 3 opremljen je autopilotom pa auto može sam voziti, sam mijenja trake, a po potrebi i sam skreće s autoceste, ako mu je, dakako, taj manevar zadan u navigaciji.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Zabavniji i bolji u vožnji

Model 3 trenutno se nudi sa stražnjim pogonom (Rear Wheel Drive) i pogonom na sva četiri kotača (All-Wheel Drive Long Range), a kasnije stiže i Performance verzija sa, kako kažu u kuloarima, "suludim ubrzanjem".

Naš testni model bio je verzija sa stražnjim pogonom, 283 KS i baterijom kapaciteta 60 kWh, a Tesla kaže da mu domet ide do 513 kilometara. Od 0 do 100 ubrzava za impresivnih 4,4 sekunde, a što je u klasi sa sportskim jurilicama.

Tesla kaže da se potrošnja kreće između 13,2 i 14 kWh, a na našem testu ona je iznosila 16,9 kWh.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Impresivna je i njegova brzina punjenja, koja ide do 170 kWh, a Tesla kaže da se na njihovim punionicama za 15 minuta auto može napuniti do 282 kilometra dosega. Kad već govorimo o punjenju Tesle – naravno da se Tesla može puniti i na "običnim" punionicama, no njihovi Superchargeri su po pitanju punjenja puno bolji i učinkovitiji. U Europi ih ima oko 12.000, a u Hrvatskoj su postavljeni na sedam lokacija. Jako su jednostavni za korištenje – sve što trebate je priključiti auto na punjač i punjenje odmah započinje, a novac vam se skida s kreditne kartice.

Od zgodnijih stvari kod ovog auta valja spomenuti i regenerativno kočenje, odnosno vožnju na jednoj pedali koja je dovedena do savršenstva pa auto i sam staje, a tu je i zgodna funkcija ako vam je primjerice auto parkiran "na nos" do zida, kada stisnete kočnicu, "mjenjač" će automatski pokazati da morate staviti u rikverc. Iako je više šminker, za njega možete dodatno nabaviti kuku koja može vući do 1 tone, a koja će vas koštati 1459 eura.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Novi Model 3 ima malo krući ovjes, pa je zbog toga pojačan osjećaj vožnje pravog sportskog automobila. Auto ide kao metak – poletan je, startan, brz i naravno, jako zabavan. S obzirom da je više-manje sve u njemu poboljšano, ova je generacija udobnija od prve, a osjećaj udobnosti može se mjeriti s osjećajem udobnosti u limuzini. To se najbolje osjeća kada se vozite autocestom, a gdje se i najbolje vidi koliko je kabina tiša zbog debljih stakala.

Cijena novog Modela 3 starta od 41.990,00 eura, dok cijena našeg testnog modela iznosi 49.490,00 eura, bez uključenih poticaja za električna vozila.

Iako su cijene automobila odletjele u nebesa, Tesla nije povećavala cijenu za novi Model 3. Štoviše, posljednjih su mjeseci čak i smanjivali cijene svih svojih modela.

Voljeli vi Teslu ili ne, činjenica je da su njihovi automobili najkompletniji električni auti na tržištu, a koji su svojom pojavom zaludili milijune ljudi diljem svijeta te na neki način otvorili vrata elektrifikaciji. Iako je, zbog svojih dimenzija, Model Y danas popularniji od Modela 3, moram priznati da sam ja i dalje više fan "trojke".

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Izuzmimo sada činjenicu što se nisam snašla s žmigavcima, no ovaj auto je stvarno dobar, jako dobro izgleda, a zbog svih poboljšanja na neki način donosi i novo, još bolje iskustvo vožnje. Fora ga je voziti, i dalje izaziva veliko zanimanje javnosti kada se pojavi na cesti, a ono što me prije možda malkice odbijalo, taj pomalo suhoparni minimalizam, sada se, korištenjem novih i finijih materijala u unutrašnjosti pretvorio u minimalizam sa stilom koji privlači.

U Tesli ništa ne nedostaje, nećete osjećati neke nedostatke koje možda ima konkurencija i baš zato za njega tvrdim da je najkompletniji električni auto na tržištu.

Promjene su u ovom slučaju vidljive i ono najvažnije – promjene koje je doživio Model 3 nam se sviđaju. Uostalom, dovoljno je samo da pogledate auto. Pa kome se ovakav ljepotan u spektakularnoj crvenoj boji ne bi svidio?

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Specifikacije

Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive

Motor: Elektro

Pogon: Stražnji

Snaga: 283 KS

Okretni moment: 420 Nm

Veličina baterije: 57,3 kWh (neto)

Ubrzanje 0-100: 6,1 sek

Maksimalna brzina: 201 km/h

Mjenjač: Automatski 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 16,9 kWh/100 km

Doseg: 450 - 480 km

Brzina punjenja: 170 kWh

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 41.990,00 eura

Cijena testnog modela: 49.490,00 eura (bez uključenih poticaja za električna vozila)

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.