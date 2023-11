Električni automobili iznimno su zabavni, a ako tome dodate dobre vozne sposobnosti, sportski duh i neku totalno otkačenu boju, dobit ćete automobil u kojem jednostavno ne možete a da ne uživate. Upravo te ključne elemente imala je Škoda Enyaq Coupe RS IV, koja nam je nedavno dojurila na test u rubriku "Ženski kut".

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Svjedočiti transformaciji neke marke automobila uvijek je posebno za sve nas koji pratimo auto industriju, a zadnjih nekoliko godina, svjedoci smo ogromne transformacije koju je napravila upravo Škoda. Novo lice, novi karakter, nova filozofija i novi izgled njihovih automobila osjete se u svakom Škodinom modelu, a velika kruna te transformacije upravo je spektakularni Enyaq. I kada kažem spektakularni, to zaista i mislim, jer su s ovim modelom, posebice u coupe verziji, pomeli pod konkurencijom.

Nekoliko je razloga zbog čega to mislim, no najvažniji je svakako u tome kako se Enyaq ponaša u vožnji. Ostala je ona čvrstoća podvozja koja se osjeća u vožnji, ostali su svi praktični detalji zbog koje je Škoda toliko posebna, a opet, dobili smo potpuno novo lice automobila koje se sjajno uklapa u električnu priču i pokazuje jedan novi drugačiji akrakter češke marke.

Atraktivan dizajn i boja

Enyaqa sam prvi puta vozila u svibnju ove godine, kada smo na jednom događanju imali prilike isprobati nekoliko Škodinih modela. Par mjeseci nakon toga, stigao nam je i na duži test i to u atraktivnoj mamba zelenoj boji koja naprosto ne može biti "nevidljiva“. To je bio jedini automobil za kojeg se svakog jutra nisam trebala prisjećati gdje sam ga večer prije parkirala, jer bih ga odmah po izlasku iz zgrade vidjela. Vidi se na kilometre.

Enyaq je predstavljen 2020. godine te se proizvodi u Čekoj isključivo za europsko tržište. Ime mu dolazi od irske riječi Enya, što na galskom znači esencija, odnosno duh. Gotovo je identičan konceptu Vision E koji je 2017. godine predstavljen u Šangaju, a dostupan je u dvije varijante – u klasičnoj SUV liniji ili u SUV coupe verziji.

Koji je ljepši, ovisi dakako o tome što preferirate, no meni je osobno SUV cuupe linija kod ovog modela puno draža, jer mi djeluje atraktivnije. Oku mi je ugodniji u takvom sportskom looku. Dobri poznavatelji automobila odmah će znati da ta RS oznaka ne znači bilo što kada su Škode u pitanju, a za one koji možda ne znaju – RS označava sportski karakter Škodinih modela. Ukratko – RS su bolje i zabavnije Škode od "običnih“.

Osim boje, ono što se najviše ističe izvana je prednja maska koja izgleda kao da je napravljena od kristala. Škoda ju zove "kristalno lice", a posebno je efektna noću. Kada upalite auto, odnosno kada mu se približite, cijela maska zasvijetli i nekoliko sekundi stvara minijaturni light show, a u kojem "sudjeluju“ i pametna LED svjetla. Izgleda baš jako fora. Enyaqov sportski karakter izvana dodatno naglašavaju i crni detalji.

Da je riječ o premium automobilu jasno se vidi i izvana, no bit će vam puno jasnije kada vidite unutrašnjost ovog auta.

Materijali su jako kvalitetni, na sjedalima, kokpitu i vratima se nalazi alkantara koja je prošivena zelenim šavovima, a veliku pohvalu dobivaju i zbog toga što su mislili na našu planetu pa je jako puno stvari u Enyaqu napravljeno od recikliranih materijala.

Ispred vozača nalazi se manji ekran dimenzija 5,3 inča na kojem se nalaze osnovne informacije o vožnji.

No, zato je glavni ekran ogroman, - dimenzija je 13 inča te je najveći od svih Škodinih modela. Može se personalizirati, poveziv je s vašim pametnim telefonima putem aplikacija Apple CarPlay i Android Auto, a meni se posebno svidjela i njegova navigacija koja pokazuje gdje se nalaze i koje su snage punionice. Da bi vam oči uvijek bile na cesti, tu je i head-up displej koji ima navigaciju s takozvanom "proširenom stvarnošću".

U našem testnom Enyaqu sjedi se 3 centimetara niže nego u klasičnoj SUV liniji, na sportskim sjedalima školjkastog oblika koja su presvučena kombiancijom kože i alkantare. Mogu se memorirati, a zimi i ugrijati.

Ogroman prtljažnik

Škoda je svjetski poznata po svojoj praktičnosti, koju dovodi na jedan viši nivo s popularnim Simply clever rješenjima, a kojih niti u Enyaqu ne nedostaje. Također, ima jako puno mjesta po pretincima u unutrašnjosti, ali i straga gdje će putnici moći uživati u velikom komforu u vožnji.

Poznata je Škoda i po velim prtljažnicima, čija zapremnina u Enyaqu iznosi 570 litara te spada među veće u klasi. Ispod podnice nalaze se i neki dodatni pretinci, koji će sjajno poslužiti za spremanje kablova. Sa spuštenim sjedalima dobit ćete ravni pod, zapremnine 1610 litara.

Enyaq ima jako puno sigurnosne opreme, a neke od značajki koje valja istaknuti su adaptivni tempomat, može sam voziti u gužvi u gradu, ali i na autocesti gdje čak može i mijenjati trake sam, može sam zakočiti, a može i sam parkirati.

Enyaq Coupe dolazi u 4 varijante – sa 180, 204, 265 KS, te sa 299 konja u RS varijanti, a dostupan je i s baterijama od 58 ili 77 kWh neto.

Naša zelena mamba bila je najjača, RS verzija sa 299 KS te baterijom kapaciteta 77 kWh. Deklarirani doseg joj je 497 kilometara, no u nekim realnim uvjetima doseg joj je 400 kilometara.

Na brzim punionicama, bateriji će trebati 36 minuta da dođe od 0 do 80 posto, a što se tiče same potrošnje, ona se na testu kretala između 20 i 22 kWh. Enyaq ima dva elektromotora, po jedan na svakoj osovini, što znači da joj je pogon an svim kotačima. Do 20 km/h kreće na sva četiri kotača, što je super ako se vozi primjerice na makadamu. Od 0 do 100 treba joj 6,5 sekundi, a može vući i prikolicu do 1400 kilograma. Doduše, ne znam zašto bi netko s tako lijepim autom želio vući prikolicu, no ako imate potrebe za tim, da znate da Škoda i to može.

Enyaq ima sportsko podvozje što se najbolje osjeti na otvorenoj cesti. Sjajan je u zavojima i uopće nećete imati osjećaj da se vozite u jednom SUV-u.

Moj osjećaj cijelo je vrijeme bio kao da se vozim u nekoj sportskoj limuzini, koja je bez poteškoća gutala cestu. Nisam imala taj SUV osjećaj za volanom, što je i bolje jer je opće poznato da su limuzine jednostavno bolje u vožnji, a da ste u SUV-u shvatit ćete zahvaljujući položaju sjedala te nešto boljoj preglednosti nego kod limuzina.

Meno možda i najbolja stvar je bila ta što nisam imala osjećaj da vozim velik auto. To je super, jer ako za volanom imate taj filing glomaznosti na cesti, nećete toliko uživati.

Nešto je tvrđi što je normalno i uobičajeno kod takvih automobila, a na autocesti je tih i fino ubrzava. Ako se malo zaigrate u vožnji s ovim autom, a vrlo je vjerojatno moguće da hoćete, imajte samo na umu da se potrošnja može popeti i do 25 kWh. No, kod takvih se auta ne pita za potrošnju i kada vozite Enyaq, to je stvarno zadnja stvar na koju ćete obraćati pažnju – čak je i meni bila, koja uvijek pobožno pratim koliko mi u kojem trenutku auto troši…

Cijena Škode Enyaq starta od 56.606,25 eura, a cijena testnog, najjačeg modela, iznosi 74.857,50 eura bez uključenih poticaja za električna vozila.

Škoda je ostala praktična, a postala je premium. Takva kombinacija ne viđa se baš često. S jedne strane, imate jako privlačan i premium automobil, a opet moći ćete ga koristiti za svakodnevne potrebe, što nam je kod vozila jako važno.

Mislim da mi nikada nije bilo teže vratiti neki automobil. Ta boja, linije, interijer i ponašanje na cesti - sve mi je bilo sjajno, a auto me istinski oduševio . Da ste me prije Enyaqa pitali bi li ikada kupila SUV coupe, odgovor bi bio ne. No, ovakav SUV cuope kakav je napravila Škoda bih bez razmišljanja kupila, vozila i toplo preporučila svakome tko za volanom želi s jedne strane puno zabave, ali i puno sigurnosti te praktičnosti u životnoj svakodnevnici...

Specifikacije

Škoda Enyaq Coupe RS IV 80

Paket opreme: RS

Motor: Elektro

Pogon: Svi kotači

Snaga: 299 KS

Okretni moment: 460 Nm

Veličina baterije: 77 kWh (neto)

Ubrzanje 0-100: 6,5 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 18,5 kWh/100 km

Doseg: 380 - 420 km

Brzina punjenja: 135 kWh

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 56.606,25 eura

Cijena testnog modela: 74.857,50 eura (bez uključenih poticaja za električna vozila)

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.