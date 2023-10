Zadnjih godina iz Renaulta su nam stigli neki zaista jako dobri modeli automobila, a među njih definitivno spada električni Renault Megane E-Tech. Nakon šarmantnog modela Zoe, ovo je njihov drugi potpuno električni model koji je nastao na novoj platformi, a koji dijeli ime s njihovim popularnim modelom Megane. No, ime je jedina zajednička stvar ovim modelima u što smo se nedavno uvjerili i sami kada nam je na test u rubriku "Ženski kut" stigao ovaj elegantni primjerak Francuza na struju.

Megane E-Tech proizvodi se u Francuskoj, 5 je centimetara viši od običnog Megana, a u kombinaciji sa sportskim linijama te 20-inčnim naplatcima na kotačima, izgleda kao kakav sportski terenac. Iako Renaultovi automobili većinom imaju isti svjetlosni potpis, E-Tech sa svojom braćom ne dijeli u potpunosti taj detalj. Prednja, pametna svjetla, malo su "dorađena", odnosno napravljena su tako da djeluju futuristički. Inače, često se proizvođači automobila malo poigraju sa svjetlima kada su u pitanju električni automobili.

Minimalistička unutrašnjost

Naš testni E-Tech stigao nam je u tamno plavoj boji, službenog naziva Night plava. Ono što meni osobno nikako nije prošlo ispod radara jest da se na suncu ta boja pomalo ljeska zbog sitnih škljokica, a koje cijelu priču oko boje podižu na jednu višu razinu. Zahvaljujući tome, nikako se ne može reći da je boja auta dosadna.

Unutrašnjost E-Techa savršeno opisuje jedna riječ – minimalizam. Kabina je jako "clean" jer su komande, ručice pa i mjenjač premješteni na područje kod upravljača, što je pročistilo i kokpit, ali i prostor između vozača i suvozača. Takve pročišćene unutrašnjosti nekada znaju biti monotone i jednolične, a da bi to izbjegli, u E-Techu se na kokpitu nalazi svijetla tkanina, odnosno štof, koji automobilu daje dozu elegancije te razbija jednoličnost.

U autu se nalazi moderni infotainment sustav OpenR. Instrumentalna ploča sastavljena je od dva 12,3 inčna zaslona, a multimedija je proširena pametnim Google aplikacijama. Između ostalog, tu je i poznata navigacija, odnosno Google karte koje svi rado i često koristimo, a koja je poboljšana za potrebe električnih automobila na način da optimizira rute s obzirom na raspoložive punionice i stanje baterije vozila.

Meni osobno, to je jedna od važnijih stavki kod električnih automobila. I vrapci na grani znaju da je infrastruktura za punjenje u Hrvatskoj daleko od savršene. No, kada imate takvog pomagača u automobilu, puno je lakše ići na neko duže putovanje. Mirniji ste, sigurniji i nećete biti pod stresom zbog punionica.

Vozačima je na raspolaganju i glasovni pomoćnik kojeg dozivate riječima "OK Google", ali i aplikacija My Renault preko koje možete namještati temperaturu vozila prije puta, provjeriti svoj doseg, pronaći punionice, a možete čak i planirati vrijeme punjenja. Da skratim priču – sjajna stvar za one koji puno putuju.

Iako zericu povišen, E-Tech je hatchback. No, položaj za volanom je nešto viši nego inače jer se ispod nalaze baterije. Zašto su smještene baš tamo? Da bi izolirale zvuk koji dolazi od kotača pa je zahvaljujući tome auto iznenađujuće tih i za jednog strujića.

U stražnjem dijelu vozila nešto je tamnije, čak su i prozori nešto manji nego inače te se otvaraju samo do pola.

Renault Megane E-tech može se pohvaliti s čak 33 litara za pohranu u putničkom prostoru. Što se tiče zapremnine prtljažnika, ona iznosi 440 litara, odnosno 1332 litra kada se spusti stražnja klupa. U prtljažniku se nalazi lažna podnica, ispod koje možete smjestiti kablove za punjenje.

Pogled u električnu budućnost

Dolazi u verziji sa 130 KS ili 220 KS, ali i s dvije vrste baterija – 40 ili 60 kWh. Naš testni primjerak imao je veću bateriju od 60 kWh i 220 KS. Po "papirima", odnosno po WLTP-u, ovaj E-Tech može prijeći 450 kilometara, no neki njegov realni doseg je oko 400 kilometara.

Može se pohvaliti i brzim punjenjem, pa ćete primjerice za 25 minuta napuniti struje koja će vam biti dostatna za 250 kilometara. Prosječna potrošnja na testu kretala nam se između 14 i 15 kWh, što je manje od službenih podataka koji kažu daprosječno troši oko 16 kWh.

Ima 24 sigurnosna sustava, a valja istaknuti i odličnu 360 kameru koja će vam biti od velike pomoći prilikom parkiranja. Možete ga voziti u četiri različita načina vožnje – eco, comfort, sport i perso. Posebno interesantna je njegova eco vožnja. Naime, u tom načinu vožnje, ne ide preko 115 km/h, a i klima manje puše. Također, ima i funkciju Driving ECO, koja vam savjetima pomaže da budete što bolji u eko vožnji te ocjenjuje vašu vožnju.

Cijena Renault Megane E-Techa starta od 38.990 eura, a cijena našeg testnog modela koji nam je stigao s Techno razinom opreme iznosi 53.730 eura.

E-Tech je pogled u budućnost Renaulta, koja, ako ćemo suditi po ovom automobilu, izgleda jako dobro. On je oličenje sportske elegancije koja je u današnje vrijeme jako popularna.

On je dobar za svaki dan, super za vožnju gradom, a zbog svojih 220 konja, sposoban se brzo pretvoriti u pravu zabavu. Snage mu ne nedostaje, a bome niti dobrih voznih sposobnosti. S opcijama koje nude, a koje se odnose na punjenje i bateriju, E-Tech se izdvaja od dijela konkurencije. S ovim autom nije problem negdje dalje otputovati jer osim što ima dobar domet, sam vam govori kada, gdje i koliko ga trebate napuniti.

U okruženju u kojem jesmo, a gdje su ljudi još uvijek skeptični prema električnim automobilima, ovakve stvari su pun pogodak i nešto zbog čega kupci postaju puno otvoreniji prema struji. U Renaultu su to shvatili i na tome im stvarno treba čestitati – tako se zapravo gradi zdravi put ka budućnosti na struju...

Specifikacije

Renault Megane E-Tech Electric techno EV60

Paket opreme: techno

Motor: Elektro

Pogon: Prednji

Snaga: 220 KS

Okretni moment: 300 Nm

Veličina baterije: 60 kWh

Ubrzanje 0-100: 7,4 sek

Maksimalna brzina: 160 km/h

Mjenjač: Automatski 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 14,7 kWh/100 km

Doseg: 380-400 km

Brzina punjenja: 130 kWh

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 38.990,00 eura

Cijena testnog modela: 53.730,00 eura (bez uključenih poticaja za električna vozila).

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.