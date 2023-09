Renault je u posljednje vrijeme na tržište izbacio sjajne automobile, a među njima se posebno ističu hibridi. Hibridni pogon stavili su u gotovo sve svoje "starije" modele koji egzistiraju na tržištu već neko vrijeme, pa i Renault Megane Conquest, zanimljiv SUV coupe koji je u svijetu poznatiji pod imenom Arkana, a u Južnoj Koreji pod imenom Samsung XM3.

Puno imena, a jedan auto, koji je predstavljen već sada davne 2019. godine. Od tada pa do sada, Conquest je doživio neke blage kozmetičke promjene, ali i promjenu ispod haube. Upravo takav model, pofriškan izvana, iznutra, ali i ispod poklopca motora, nedavno smo imali prilike isprobati u rubrici "Ženski kut". Zbog svojeg atraktivnog, pomalo i premium izgleda, Conquest je tip automobila za kojim će se svi okrenuti, posebice ako ga imate u nekoj jarkoj boji. Ovaj model ranije smo već testirali u benzinskoj verziji, a ovog ljeta došao je red da ga isprobamo i u hibridnom izdanju.

Mali potrošač u gradu

Postoje ti neki automobili za koje uvijek ističem da su mi se baš jako svidjeli i da su mi posebno "legli" na testu, a među njih spada i Conquest. Razlog? Da vam budem iskrena, i dalje ne znam sa sigurnošću što me točno privuklo kod njega. Nisam neki pretjerani fan SUV coupe linije, no kod njega mi je ona nekako legla.

Neki od razloga zašto volim Conquesta su da je ovaj auto jako dobar za putovanja (udoban je, lijepo vozi, dobro leži u zavojima i jednostavan je za korištenje), praktičan je i u njegov prtljažnik može stati puno toga, a kada govorimo o hibridnoj verziji, njegov velik plus je mala potrošnja. U gradu, njegova prosječna potrošnja je suludo niska (1,9 do 3,9), a neće nešto pretjerano skočiti niti na autocesti, gdje je varirala između 4,5 do 5,2 litara. Dosta dobre i pohvalne brojke.

Posebice je to važno za gradsku vožnju koja nam je svima "trn u oku“. Često imam osjećaj da se auti u gradu guše i muče; no ne i Conquest. U takvim je uvjetima pokazao kako sjajno kombinira vožnju na struju s običnom vožnjom na benzin. Zbog hibridnog pogona, kretao je u tišini te se lagano na bateriju kotrljao gradskim ulicama. Tek povremeno bi se upalio benzinski motor i to je, primjerice ujutro, znalo biti toliko rijetko da me to paljenje motora malo i iznenadilo jer sam skroz navikla na tihu vožnju.

Inače, ta tehnologija nastala je iz F1 tehnologije, a Renault tvrdi da čak 80% gradske vožnje odradi na struju te da može voziti i do 3 kilometara bez da pali motor. Nisam išla toliko u detalje da mjerim kilometre, no sa sigurnošću mogu reći da ga u gradu veliku većinu vremena uopće nećete čuti.

Dobra je stvar što ćete većinu gradske vožnje moći odraditi na "jednoj pedali", uključivanjem funkcije regenerativnog kočenja (kada otpuštate gas, automobil polako koči sam).

Zlatni detalji

Atraktivan dizajn dodatno je naglašen bojama i detaljima izvana. Naš testni Conquest došao nam je u perla bijeloj boji s crnim krovom i zlatnim detaljima, a koji su dodatno naglašavali njegov premium duh. Po mojem sudu, u Renaultu su savršeno pogodili s tim zlatnim detaljima. Da ne duljim s objašnjavanjem – zlato je zlato i taj zlatni sjaj na čovjeka ipak ostavlja drugačiji dojam nego neka druga boja.

Od "tipičnih" Renaultovih stvari, tu su karakteristična svjetla u obliku slova C, a od nešto malo manje tipičnih stvari, straga vrijedi izdvojiti spojena LED svjetla s Renault logom, kao i mali spojler koji naglašava njegov sportski dio karaktera.

Iznutra Conquest djeluje čvrsto, kvalitetno, a nešto tamniji dojam sjajno razbijaju zlatni detalji kojih ne nedostaje niti iznutra. Sportski štih osjeća se u volanu, ali i u sjedalima. Mogu se ugrijati, kao i volan, a iako nisu tipično školjkasta te djeluju nešto tvrđe, nemojte se bojati da će vam zbog toga biti neudobno u vožnji. Jako se lijepo možete "ugnijezditi" u njih i bit će vam ugodno sjediti i ako idete na duži put.

Ispred vozača nalazi se ekran dimenzija 10,2 inča koji je jako jednostavan te pokazuje sve bitne informacije, dok je u središtu kokpita smješten glavni ekran dimenzija 9,3 inča koji je postavljen okomito. On se može personalizirati, s njime se možete povezati putem svojih pametnih telefona, a jedna od boljih stvari je svakako njegova navigacija koja pokazuje gužve, ali i cijenu goriva na benzinskim postajama.

Pohvalno je i njegovo sjajno bežično punjenje pametnih telefona koje radi besprijekorno pa se niti u jednom trenutku nisam trebala opterećivati jesam li sa sobom ponijela kabel za punjenje ili ne.

Zapremnina prtljažnika iznosi 431 litra, dok je kod čistih benzinaca zapremnina nešto veća te iznosi 480 litara. Iz vlastitog iskustva znam da, i u jednoj i u drugoj verziji, puno velikih torba i kutija može stati u njegov gepek. Spuštanjem sjedala dobit ćete ravan pod koji je pogodan za prevoženje većih stvari.

Hibrid ispunio sva očekivanja

Automobil se može pohvaliti bogatom lepezom sigurnosne opreme, a vozači mogu odabrati između benzinca od 140 i 160 konja te hibrida sa 145 konja.

Hibrid se u ovom slučaju, ali zapravo i kod svih ostalih Renaultovih modela, pokazao kao pun pogodak što se tiče gradske vožnje i potrošnje jer je ispunio sva očekivanja koja jedan vozač ima od takvog automobila.

Izgledom tako ne djeluje, no njegov usability za svakodnevni život je izvrstan – u kojoj god situaciji da se nađete, Conquest će se u toj situaciji pokazati dobrim. Možda je baš tu njegova najveća forca – on nije samo lijep, već je i jako praktičan te je zapravo baš taj dio i najprivlačniji kod njega.

Cijena Renault Megane Conquesta starta od 29.190 eura, a ovaj naš testni u E-Tech Engineered opremi doći će vas 38.520 eura.

Renault se izvrsno snašao u razdoblju kada se svijet polako priprema za zeleni promet. Hibridi su odlični u tom prijelaznom razdoblju – manje zagađuju, a nije ih potrebno puniti jer se pune sami. No da bi napravili dobre hibride, treba imati dobru tehnologiju, a oni su se u tome pokazali i više nego dobrima.

Novim tehnologijama ispod haube, udahnuli su i novi život svojim starim modelima i od njih napravili neke nove i bolje automobile. Praktičan kakav je bio i ostao, dizajnerski atraktivniji i s hibridnim pogonom, Conquest i dalje ostaje visoko na listi mojih najdražih auta kao topla preporuka onima koji traže auto za po gradu, za obitelj, za ugodna putovanja – ukratko, za lagodan i bezbrižan život bez stresa na cesti.

Specifikacije

Renault Megane Conquest E-Tech Engineered 145 hibrid

Paket opreme: Engineered

Motor: Elektro + benzin, 4 cilindra, 1598 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 145 KS

Okretni moment: 148 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,8 sek

Maksimalna brzina: 172 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 5,2 litara/100 km

CO2: 105 g/km

Cijena početnog modela: 29.190,00 eura

Cijena testnog modela: 38.520,00 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.