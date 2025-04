Hrvati otkrili što su doživjeli prilikom obilaska Papina tijela: 'Neopisivo'

Tijelo pape Franje premješteno je jutros u baziliku svetog Petra kako bi vjernici mogli odati posljednju počast prije sprovoda. U Rim je pristiglo i tisuće hodočasnicima kako bi mogli prisustvovati pogrebu omiljenoga pape, a među njima je i fra Vilček Novački.

"Ta tišina, taj mir koji smo osjetili obilazeći grob pape Franje je neopisiv jednostavno. Ta mirnoća, ta zahvalnost koji mu ljudi iskazuju i njegova veličina je došla do punog izražaja sada kada je umro", rekao je fra Novački za RTL Danas.

Prokomentirao je smirenost koju svi osjete nakon što izađu iz bazilike sv. Petra gdje je izloženo papino tijelo. "Mi smo čekali četiri sata da bismo ušli, ali je bila prisutna takva mirnoća. Osjetila se ljepota suživota Kršćana, nije bilo ružnih riječi u tom redu", objasnio je fra Novački. Fra Novački imao je priliku upoznati papu Franju prije njegove smrti.

Susret s papom je neopisiv osjećaj

"Kada je on započeo svoje papinsko poslanje prve godine on je posjetio Assisi gdje se upoznao sa svim stanovnicima, među kojima sam bio i ja. To je bio neopisivi osjećaj. Susresti se s papom, to mi je bio prvi susret s papom. To je bio baš lijepi osjećaj. Jednostavno ta njegova mirnoća. Sada smo u godini nade, a nada nam je uvijek potrebna", ispričao je fra Novački.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojne hodočasnike vijest o smrti pape Franje zatekla je tijekom hodočašća u Rimu. "Nas je vijest zatekla kada smo bili u katakombama u Rimu. Pomolili smo se za pokoj njegovoj duši. Makar smo svi to mogli očekivali, iznenadilo nas je", objasnio je fra Novački.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Atmosfera ispred bazilike sv. Petra je doista mirna. Na licima ljudi može se vidjeti tuga, a s druge strane i sreća. Najprimjetnija je ipak zahvalnost zbog svega što papa Franjo dao vjernicima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa