Neki automobili na našim cestama do sada su već stekli status legenda. Među njima je i Opel Corsa, auto koji ove godine u rujnu slavi okruglih 40 godina. Do 2020. godine, ovaj je model prodan u 18 milijuna primjeraka, a laskavu titulu najprodavanije automobila ponijela je i u Hrvatskoj 2021. godine. Do sada je osvojila brojne nagrade, a na tržištu se trenutno može kupiti njezina šesta generacija, odnosno kako ju oni nazivaju - generacija F.

Corsa je valjda među onim automobilima koje nema tko nije vozio, a često je bila odabir dama koje su tražile svoje idealno vozilo. Nebrojeno puta od žena iz svog okruženja čula sam rečenicu "kupit ću Corsu, to mi je taman dovoljan automobil za moje potrebe". Iako je zbog toga često bila percipirana kao "manji auto", ona je jednako praktična i velika kao i neki drugi modeli iz klase.

Proizvodi se u Španjolskoj, što se da naslutiti i po njezinom vanjskom dizajnu koji nije onaj tipični, "konzervativni njemački". Njezine linije djeluju nekako mekano, nježno, a opet su dizajnirane da izdaleka, u divnoj crvenoj boji kakvu sam imala na testu, djeluje jako sportski. Netko tko previše ne poznaje automobile, prema dojmu sprijeda nikada ne bi rekao da se radi o Corsi. Iako mi se osobno u crvenom izdanju jako svidjela, može doći i u dvobojnoj izvedbi, a njezin sportski dojam dodatno naglašavaju crni detalji sprijeda te mali stražnji spojler.

Ono što će vas možda malo začuditi je ogroman poklopac za gorivo, koji mi je djelovao kao poklopac na kakvom kombiju, a ne na manjem gradskom automobilu.

Sve samo ne dosadan auto

Došavši po automobil, nisam imala apsolutno nikakva očekivanja. OK, priznajem - možda sam kao i većina ljudi očekivala "samo Corsu", pomalo dosadnjikav gradski auto koji će vam u obitelji služiti kao "dodatni automobil" s kojim idete na posao, ali u kojem primjerice ne vozite djecu u vrtić jer je auto manji pa je u njega teško strpati sjedalice. No, već prvi dojam kada sam sjela u auto bio je potpuno drugačiji od onog što sam možda očekivala, jer Corsa je bila sve samo ne dosadna. Ono što me potpuno oduševilo jest da je bila puna opreme kakve se ne bi posramili niti neki puno skuplji i veći automobili.

Položaj za volanom je nizak, pa ćete se osjećati kao da sjedite u nekom malom crvenom bolidu. Ispred vozača smješten je digitalni displej koji prikazuje sve relevantne informacije, no nema puno opcija za namještanje. Glavni ekran smješten je u sredini kokpita, dimenzija je 10 inča, no od toga je za displej iskorišteno samo 6-7 inča. Svoje pametne telefone možete povezati aplikacijama Apple CarPlay i Android Auto, a za lakšu dostupnost funkcijama koje se nalaze u glavnom ekranu, tu su prečaci, ali i kotačić za stišavanje odnosno pojačavanje zvuka.

Testna Corsa došla je s Elegance opremom, što znači da su materijali bili finiji i elegantniji. Posebice lijepa bila su sjedala, napravljena od kombinacije kože i tkanine pa sam zbog toga imala osjećaj kao da sjedim u automobilu više klase. Također, sjedala imaju opciju grijanja, kao i volan. U automobilu ima pretinaca, no oni su nekako mali pa su mi zbog toga više bili nepraktični nego od koristi. Corsa se može pohvaliti solidnom kamerom koja će vam pomoći prilikom parkiranja, a tu su i brojne druge opcije za sigurnost u vožnji kao što je adaptivni tempomat, sustav da automobil sam koči i slično.

Pošto je automobil manji, logično je da u stražnjem dijelu automobila ima manje mjesta, no Nijemci su doskočili tom problemu tako da su u sjedalima napravili udubljenja za koljena, pa putnicima koji sjede straga neće biti "stisnuto i neudobno".

Prtljažnik Corse zapremnine je 309 litara, što je prosjek klase. Dodatni prtljažni prostor dobit ćete ako sklopite sjedala, no u tom slučaju, ostat će vam mala stepenica između prtljažnika i sjedala.

Prihvatljiva cijena i potrošnja

Opel u Hrvatskoj reklamira Corsu kao "pouzdan njemački gradski auto". Naš testni model imao je benzinski motor s 101 KS, a dolazi i kao dizelaš te u električnoj verziji, tako da svatko može odabrati ono što smatra najboljim za sebe. Riječ je inače o jednom od najlakših automobila u klasi koji teži samo 980 kilograma, što je još jedan veliki plus po pitanju gradske vožnje. Njegova potrošnja kretala se oko 6.5 litara, što je u ovim vremenima skupog goriva i više nego prihvatljivo.

Iako je izgledom više Španjolac, njemački pečat stavljen je na ovjes ovog automobila, koji je nešto tvrđi - tipično švapski, reklo bi se u narodu. Na autocesti je bučniji, no to nije ništa neobično s obzirom da se radi o gradskom automobilu. U zavojima je solidan, što me pozitivno iznenadilo. Generalno, vožnja je bila jedno zaista ugodno iskustvo. Corsa nije samo gradski automobil, ona će vam fantastično služiti i na duljim relacijama, u što sam se i sama uvjerila. Bilo ju je prelako voziti, a uz svu opremu koju ima, u njoj ćete se osjećati jako sigurno.

Osim što mi se svidjelo kako je "napucana" iznutra, svidio mi se i njezin dizajn izvana. Bojom i dizajnom, djelovala mi je kao puno skuplji automobil nešto što zaista jest. Kada smo već kod cijene, ona starta od 108.764 tisuće kuna, a naš testni model koštao je 148.520 kuna. Za ono što dobijete, cijena je zapravo i više nego prihvatljiva.

Od velikih automobila očekujemo mnogo, ponekad i previše, dok one manje u zadnje vrijeme nekako zaboravljamo. I tu jako griješimo, jer se do sada puno puta dogodilo da su se „iz cipela izuli“ upravo gradski auti. To se dogodilo i s Corsom. U danima našeg testa, nas dvije smo postale nerazdvojne, a ja nisam prestajala izgovarati riječi "super je autić".

Mirna u gradu, ali jedna tako solidna i na duge staze, očarala me i svojim izgledom, ali i brojnim opcijama i funkcijama koje nudi. Uostalom, sada mi je i puno jasnija rečenica "nabavit ću si Corsu", koju sam toliko puta čula od žena. Mi, uostalom, ipak znamo odabrati najbolje za nas…

Specifikacije

Opel Corsa 1.2 T Elegance

Paket opreme: Elegance

Motor: Benzin, 3 cilindra, 1199 ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 101 KS

Okretni moment: 205 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,9 sek

Maksimalna brzina: 188 km/h

Mjenjač: Ručni, 6-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,1 l/100km

CO2: 97 g/km

Početna cijena modela: 108.764,00 kuna

Cijena testnog modela: 148.520,00 kuna

